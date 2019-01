hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Eiszeit in den USA

Minusgrade im Januar sind in Chicago vollkommen normal. Was aber in der Regel dem deutschen Winter ähnelt, erinnert momentan eher an die Antarktis: Eine Kältewelle beherrscht Teile der Vereinigten Staaten, es gab bereits erste Todesopfer. Betroffen ist vor allem der Mittlere Westen, im Mittelpunkt steht die Millionenmetropole im Bundesstaat Illinois.

KAMIL KRZACZYNSKI/EPA-EFE/REX Lake Michigan in Chicago

Das Winterwetter belastet auch die Infrastruktur des Landes: Tausende Flüge fielen aus, Zugfahrten wurden gestrichen, manche Schulen und Universitäten blieben in vielen Bundesstaaten geschlossen. In einer Fotostrecke und im Video können Sie Folgen der Kältewelle sehen.

Wer am Klimawandel zweifelt, der versucht nun, diesen mit den tiefen Temperaturen zu widerlegen. Auch US-Präsident Donald Trump betont gern, dass eine solche Kälte ja wohl nicht zur Erderwärmung passen könnte. Jörg Kachelmann erklärt allerdings in seiner Wetterkolumne, warum ein Bezug der aktuellen Lage zum Klimawandel "Schwachsinn" ist. Er nennt auch die Ursache für die derzeitige Situation in den USA: den Polarwirbel. Wie genau dieser für die enorme Kälte sorgt, erklärt meine Kollegin Julia Merlot.

DPA Verschneite Landstraße in Freudenberg, NRW

In Deutschland ist es derzeit bei Weitem nicht so kalt wie in Amerika. Aber auch hier sorgt das Wetter gerade im Westen für Unruhe. Wegen heftigen Schneefalls wurde der Flughafen Köln/Bonn geschlossen. Zudem gab es im Berufsverkehr mehr als tausend Unfälle und Hunderte Kilometer Stau. In dieser Zeit haben es Pannenhelfer besonders schwer, wie einer von ihnen im Jobprotokoll berichtet. Harald Schmidt nimmt es mit Humor. Er sieht den "Auffahrunfall als Gemeinschaftserlebnis".

DIE ZAHL DES TAGES

3.300.000

In etwa so viele Menschen in Deutschland, also knapp fünf Prozent der Bevölkerung, zahlten im Jahr 2014 (von dann stammen die aktuellsten offiziellen Zahlen) den Spitzensteuersatz. Laut Schätzungen des Wissenschaftlers Stefan Bach vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung stieg der Anteil im vergangenen Jahr auf etwa sechs Prozent. Derzeit wird diskutiert, ob der Spitzensteuersatz steigen sollte. In der Debatte gibt es allerdings viele Missverständnisse. So träfe eine Erhöhung nicht etwa schon die Mittelschicht. Diesen und zwei weitere Irrtümer klärt mein Kollege David Böcking auf.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Dokumente der Russland-Ermittlungen im Internet aufgetaucht: Das Team von Sonderermittler Robert Mueller könnte nach eigenen Angaben Opfer eines Cyberangriffs geworden sein - möglicherweise aus Russland.

Das Team von Sonderermittler Robert Mueller könnte nach eigenen Angaben Opfer eines Cyberangriffs geworden sein - möglicherweise aus Russland. Schleswig-Holstein genehmigt Abschuss von Wolf: Im Kreis Pinneberg gelang es einem Wolf zuletzt häufiger, Zäune zu überwinden und Schafe zu töten. Deshalb ist das Tier nun zum Abschuss freigegeben.

DPA Wolf

Holocaust-Überlebender im Bundestag: Deutschland sei ein Bollwerk gegen die Gefahren des Nationalismus. Der Holocaust-Überlebende und Historiker Saul Friedländer hat bewegend an den Bundestag appelliert.

Deutschland sei ein Bollwerk gegen die Gefahren des Nationalismus. Der Holocaust-Überlebende und Historiker Saul Friedländer hat bewegend an den Bundestag appelliert. Tattoo-Panne bei Ariana Grande: Die US-Sängerin hat sich japanische Schriftzeichen auf die Hand tätowieren lassen. Aber das ging schief.

AP Ariana Grande

"Sea-Watch 3" legt im Hafen von Catania an: Tagelang ankerte das Rettungsschiff vor der sizilianischen Küste. Nun ist es in Catania angekommen und die 47 Flüchtlinge durften an Land.

Tagelang ankerte das Rettungsschiff vor der sizilianischen Küste. Nun ist es in Catania angekommen und die 47 Flüchtlinge durften an Land. Die bisherigen Erkenntnisse zu den Missbrauchsfällen in Lügde: Mindestens 23 Kinder sollen auf einem Campingplatz in Nordrhein-Westfalen missbraucht worden sein. Es laufen Ermittlungen gegen drei Tatverdächtige und gegen Jugendämter.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Feinstaubbelastungsleugner: Der Grenzwertezirkus hat ein neues Feindbild, schreibt Jan Fleischhauer - Menschen, die nicht an die schlimmen Folgen des Feinstaubs glauben. Dabei gibt es laut unserem Kolumnisten gute Gründe zur Skepsis.

DPA Feinstaub-Messstation in Kiel

Psychedelische Drogen im Selbstversuch: Der US-Autor Michael Pollan berichtet in einem Buch über die Renaissance psychedelischer Wirkstoffe in Medizin und Forschung - und über seine eigenen Erfahrungen mit LSD und Pilzen.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Tester im Größenwahn: "Ökotest" sollte zur globalen Marke werden. Aber die Expansion nach China scheiterte, kostete Millionen - und alle Beteiligten schieben sich gegenseitig die Schuld zu.

Rettung aus der Riesenwelle: Vor einigen Wochen geriet ein brasilianischer Surfer bei einem Sturz in Lebensgefahr - und überlebte dank Sebastian Steudtner. Wie es zu der Rettung kam, erzählt der Deutsche im Interview.

Pedro Miranda Thiago Jacaré (l.), Sebastian Steudtner

Kleiderspende nach Afrika - eine gute Tat? Einmal im Jahr mistet meine Kollegin Laura Backes Klamotten aus und bringt sie zum Altkleidercontainer um die Ecke. Doch sie fragte sich: Was passiert mit den Kleidern? Ihre Erkenntnisse lesen Sie hier.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen könnten: Mit "Green Book" kommt ein Film in die Kinos, der für gleich sechs Oscars nominiert ist. Unter anderem haben Viggo Mortensen und Mahershala Ali die Chance, als bester Hauptdarsteller beziehungsweise als bester Nebendarsteller ausgezeichnet zu werden. Auch mein Kollege Andreas Borcholte ist von der Leistung der beiden Schauspieler begeistert, wie er in seiner Rezension über das Rassismusdrama schreibt: Dank der beiden "berührt und fesselt" der Film - aber auch das Talent des Regisseurs Peter Farrelly für Comedy, Kitsch und Timing mache das Werk sehenswert.

ddp/ INTERTOPICS/ LMKMEDIA Viggo Mortensen (l.) und Mahershala Ali

Was Sie hören könnten: Tempolimit? Fahrverbote? Ein Glaubenskrieg um Feinstaubgrenzwerte? Die Debatte über Verkehrspolitik hat sich zuletzt wieder zugespitzt - und wird immer irrationaler. Meine Kollegen Sandra Sperber und Yasemin Yüksel besprechen die Thematik im aktuellen Podcast "Stimmenfang".

