Das Thema des Tages: Heftiger Streit über Enteignungen

Das Thema des Tages: Heftiger Streit über Enteignungen

Zehntausende Menschen demonstrierten am Wochenende in ganz Deutschland gegen steigende Mieten. In Berlin, wo das Problem wie in vielen Großstädten besonders krass ist, begann gleichzeitig ein bislang einmaliges Volksbegehren zur Enteignung großer Wohnungskonzerne.

Grünenchef Robert Habeck findet solche Enteignungen prinzipiell denkbar, zumal sie eine im Grundgesetz verankerte Möglichkeit seien - und sorgte mit diesem Vorstoß für heftige Diskussionen. Kanzlerin Merkel halte Enteignungen "nicht für ein geeignetes Mittel" zur Linderung von Wohnungsnot, sagte ihr Sprecher Steffen Seibert. CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak reagierte gar "fassungslos darüber, dass jetzt die Maske gefallen" sei bei den Grünen.

Thüringens CDU-Chef Mike Mohring sprach von "Sozialismus pur". Auch SPD-Chefin Andrea Nahles lehnte Enteignungen ab, ihr Stellvertreter Ralf Stegner dagegen sah darin ein letztes "Notwehrrecht".

Welche Chancen sich die Initiatoren des Berliner Volksbegehrens ausrechnen, lesen Sie hier.

Sind Enteignungen wirklich ein zulässiges Mittel? Bei Straßen und Bergbau sind sie längst üblich und selbst bei Banken nicht mehr ausgeschlossen. Beispiele finden Sie hier.

Dass die hohen Mieten in vielen Städten auch ein Versagen der Politik sind, erklärt hier der frühere Bundesbauminister Hans-Jochen Vogel (SPD).

Menschenrechte jetzt noch billiger: Konsumenten wollen sparen und trotzdem das gute Gefühl haben, dass bei der Produktion ihrer Schnäppchen alles mit rechten Dingen zugeht. Geht nicht? Geht doch. Denn es muss ja nur so aussehen, meint mein Kollege Stefan Kuzmany in seiner Kolumne.

Wie aus den Kids doch was werden kann: Viele Jugendliche machen nach dem Abi zunächst ein Gap-Year - also erstmal nichts. Ist daran die Schule schuld? Naja, meint Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

"Es ist wie Gehirnwäsche": Vermögensberatungen wie die DVAG versprechen ihren Kunden Reichtum. Die Vermittler selbst verdienen häufig wenig - manche sagen, ihre Firma sei eine Sekte. Lesen Sie hier die Geschichte von zwei Männern, die den Ausstieg schafften.

Warum uns Untreue so verletzt: Die Paartherapeutin Esther Perel erklärt, warum die meisten Paare zu wenig über Untreue reden - und was wir aus Seitensprüngen über die Liebe lernen können, finden Sie hier.

Was Eltern von Kleinkindern alles falsch machen können: Wie viel Mama und Papa braucht das Kind? Die Entwicklungspsychologin Lieselotte Ahnert hat das Seelenleben der Jüngsten erforscht - und herausgefunden, was gute Erziehung ausmacht.

Die Zahl des Tages: 10.000

Im vielleicht drittletzten Spiel seiner Karriere in der NBA hat der deutsche Basketball-Superstar Dirk Nowitzki noch einmal für einen Rekord gesorgt: Im Match seiner Dallas Mavericks bei den Memphis Grizzlies schaffte der 40-Jährige als erst fünfter Spieler in der Geschichte der nordamerikanischen Profiliga den 10.000 Defensiv-Rebound - also einen Fehlwurf des Gegners unter dem eigenen Korb zu fangen.

Den Rücken beglücken: Auch viel zu lange im Büro gesessen und Schmerzen im Kreuz? Bevor Sie es sich auf dem Sofa vorm Fernseher bequem machen - tun Sie was für Ihren Rücken. Hier finden Sie ein paar Übungen, um sich wieder besser zu fühlen .

