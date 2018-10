hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Farbenspiele in Hessen - Wohin steuert das Land nach den Wahlen?

Am Sonntag wählen die Menschen in Hessen einen neuen Landtag. Zu welcher Regierung die Stimmen führen werden, war selten so offen. Klar ist: Für eine Neuauflage von Schwarz-Grün wird es eng. Das zeigt auch die aktuelle Civey-Umfrage für SPIEGEL ONLINE. Selbst für eine Große Koalition könnte es nicht reichen. Wahrscheinlicher ist ein Dreierbündnis.

Im Interview mit meinen Kollegen Sebastian Fischer und Christian Teevs plädiert der frühere hessische Ministerpräsident und SPD-Bundesfinanzminister Hans Eichel für eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Doch auch Rot-Rot-Grün dürfe man nicht ausschließen, mahnt er.

Den Sozialdemokraten droht jedenfalls das nächste Debakel. Wenn die SPD in Wiesbaden wieder nicht regiert, dürften die Rufe nach einem grundlegenden Kurswechsel auch in Berlin noch lauter werden - samt Austritt aus der Großen Koalition. Das wird auch Bundeskanzlerin Angela Merkel nicht wollen. Zugleich braucht die angeschlagene CDU-Chefin einen Erfolg ihrer Christdemokraten, um sich die parteiinternen Gegner weiter vom Hals zu halten. Ein Dilemma für die Kanzlerin.

Am Ende wird Merkel wohl auf die erstarkten Grünen hoffen. Machen sie ein Jamaika-Bündnis mit Union und FDP möglich, kann CDU-Mann Volker Bouffier hessischer Ministerpräsident bleiben. Im aktuellen Podcast "Stimmenfang" befassen sich meine Kolleginnen Sandra Sperber und Yasemin Yüksel mit dem Umfragehoch der Grünen.

DIE ZAHL DES TAGES

50.000

So viele Soldaten nehmen ab heute an einem Nato-Manöver in Norwegen teil - eines der größten seit Ende des Kalten Krieges. 10.000 Soldaten kommen aus Deutschland, die USA entsenden den Flugzeugträger "Harry S. Truman". Russland betrachtet die Übung als Provokation, denn: Die Stimmung zwischen Washington und Moskau ist noch einmal merklich abgekühlt, seit die USA drauf und dran sind, das Abrüstungsabkommen INF aufzukündigen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Ein verdächtiges Paket ist an den US-Demokraten Joe Biden geschickt worden. Das Päckchen gleiche denen, die unter anderem an Ex-Präsident Barack Obama und Ex-Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton verschickt wurden, berichtete NBC unter Berufung auf Ermittler. Die Details. Was die mutmaßlichen Paketbomben an Trump-Kritiker für den US-Wahlkampf bedeuten, analysiert unser New-York-Korrespondent Marc Pitzke im Video.

Im Fall Khashoggi geht die Staatsanwaltschaft in Riad von einer Tötung "mit Vorsatz" aus. Sie widerspricht damit der Darstellung der saudi-arabischen Führung, wonach der Journalist bei einem Kampf im saudi-arabischen Konsulat in Istanbul ums Leben gekommen sei. Die aktuellen Entwicklungen.

Der Staat erhält nur noch etwa 6,7 Milliarden Mehreinnahmen. Die Staatseinnahmen werden voraussichtlich wegen der schlechteren Konjunkturaussichten nicht mehr so stark steigen wie zuletzt. Das geht aus der aktuellen Steuerschätzung hervor.

Die Staatseinnahmen werden voraussichtlich wegen der schlechteren Konjunkturaussichten nicht mehr so stark steigen wie zuletzt. Das geht aus der aktuellen Steuerschätzung hervor. Der Sacharow-Menschenrechtspreis geht an den ukrainischen Filmemacher Oleg Senzow. Das Europaparlament verleiht den Preis seit 1988. Senzow wurde im Mai 2014 festgenommen, nachdem er öffentlich gegen die russische Annexion der ukrainischen Halbinsel Krim protestiert hatte. Nach einem monatelangen Hungerstreik in einem sibirischen Straflager schwebt er in Lebensgefahr.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wo endet Meinungsfreiheit? Bei einem "Focus"-Redakteur, der als zu rechts gilt, um ihn auftreten zu lassen? Oder einer Punkband, die so politisch korrekt ist, dass die Kartoffeln geschält aus dem Keller laufen? Die Kolumne von Jan Fleischhauer.

Ein Quäntchen Hass: Das Mannheimer Landgericht hatte der Zeitung "Kontext" verboten, einem AfD-Mitarbeiter faschistische Aussagen zuzuschreiben. Nun liegt die Urteilsbegründung vor. Und zeigt das Desinteresse der Richter.Die Medienkolumne von Ulrike Simon.

Aus der Bahn bin ich künftig nicht mehr raus zu kriegen, sagt Harald Schmidt. Dafür gibt es viele Gründe: Currywurst und Chili con carne. Besonders verfeinert. Und das Begrüßungsküsschen vom Personal. Hier ist das Video.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

So funktioniert das Speck-weg-Programm: Eine Mehrheit der Menschen in Deutschland gilt als übergewichtig. Eine denkbar einfache Methode könnte dabei helfen, Pfunde zu verlieren - und gesünder zu leben.

Wie bringe ich meinen Eltern bei, dass sie Hilfe brauchen? Viele haben Angst vor dem Gespräch mit dem eigenen Vater oder der Mutter, wenn diese Pflege brauchen. Wie kann man es ihnen vermitteln? Tipps aus einer Schule für Angehörige.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen könnten: "Halloween", die Fortsetzung des Horrorklassikers von 1978. Damals entkam Schauspielerin Jamie Lee Curtis als Highschool-Schülerin nur knapp dem maskierten Mörder. 40 Jahre später macht der sich erneut auf den Weg zu ihr. Mein Kollege David Kleingers sagt: Horror, der sich unbedingt lohnt.

Was Sie hören könnten: das neue Album von Julia Holter, "Aviary". Das ist, sagt mein Kollege Andreas Borcholte, "prall gefüllt mit musikalischer Schönheit, Ideenreichtum, kreativen Explosionen und Exkursionen, krassestem Lärm und feinster Melodie". Er vergibt 9,5 von 10 Punkten. Und Sie?

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Kevin Hagen vom Daily-Team

