DAS THEMA DES TAGES

Koalitionsspitzen beraten über Maaßen

Was passiert mit Hans-Georg Maaßen? Die Parteichefs der Großen Koalition sind zu einem womöglich entscheidenden Spitzentreffen über die Zukunft des umstrittenen Verfassungsschutzpräsidenten zusammengekommen. Kanzlerin Angela Merkel, CSU-Chef und Innenminister Horst Seehofer sowie die SPD-Vorsitzende Andrea Nahles versuchen, eine Lösung zu finden.

Die SPD fordert eine Ablösung Maaßens, der wegen seiner Äußerungen zu den Vorgängen in Chemnitz und wegen Kontakten zur AfD in die Kritik geraten war. Seehofer dagegen stand bisher zu seinem Behördenleiter.

Nicht nur für Maaßen, auch für Seehofer ist die Lage heikel: Wenn der Verfassungsschutzchef abgesetzt werden sollte, könnte das auch einen Rücktritt des Innenministers zur Folge haben. Deswegen war möglicherweise eine Versetzung Maaßens auf einen anderen Posten im Gespräch - Seehofer könnte damit sein Gesicht wahren, und ein Ausscheren der SPD aus der Koalition wäre verhindert.

Alle aktuellen Entwicklungen finden Sie bei SPIEGEL ONLINE.

Die Zahl des Tages

1649

So viele Euro müssen Sie investieren, damit Ihnen das neue iPhone XS Max gehört. Ob sich diese Investition lohnt, hat unser Kollege Mattias Kremp getestet.

SPIEGEL ONLINE

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Haftbefehl aufgehoben: Ein Tatverdächtiger im Fall des in Chemnitz erstochenen 35-Jährigen kommt auf freien Fuß. Ein zweiter Verdächtiger bleibt jedoch in U-Haft.

Ein Tatverdächtiger im Fall des in Chemnitz erstochenen 35-Jährigen kommt auf freien Fuß. Ein zweiter Verdächtiger bleibt jedoch in U-Haft. Wie kam es zum Abschuss des russischen Flugzeugs über Syrien? Kremlchef Putin sprach von einer Verkettung unglücklicher Umstände. Israel sei nicht dafür verantwortlich.

Kremlchef Putin sprach von einer Verkettung unglücklicher Umstände. Israel sei nicht dafür verantwortlich. So funktioniert das neue Baukindergeld: Alles, was Sie zur Wohnoffensive der Koalition wissen müssen - die wichtigsten Antworten.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wie Ronald Pofalla den Kohleausstieg retten könnte: Der Bahn-Manager will die Kohlekommission zu einer Einigung bringen. Doch sein Vorstoß zu einem Ausstieg aus der Kohle zwischen 2035 und 2038 stößt bei vielen Mitgliedern auf Kritik. Zu Unrecht - denn er könnte ein fairer Kompromiss sein. Ein Kommentar von Gerald Traufetter.

Von der Parallelwelt Österreich lernen: Unser Nachbarland eignet sich politisch betrachtet nicht gerade als Vorbild - mit einer Ausnahme: Eine Initiative für mehr Frauenrechte. Die ist nachahmenswert, denn auch in Deutschland ist Luft nach oben, findet unsere Kolumnistin Margarete Stokowski.

Völker, hört die Durchsagen: Wie die knattrige Lautsprecheransage im Flughafen wildfremde Menschen zu Freunden macht. Hier ist das Video von Harald Schmidt.

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Diese Mittel helfen gegen Läuse: Was tun, wenn das Kind Läuse aus der Kita oder der Schule mitbringt? Bettina Sauer von der Stiftung Warentest erklärt, welche Präparate wirken - und welche nicht. Von Arno Makowsky

Getty Images/Photononstop RF

Als wäre ihr Mann noch einmal gestorben: Erst Monate später hat Mariya Tüter erfahren, dass ihr Mann wohl keines natürlichen Todes starb. Mehr als hundert anderen Angehörigen von Opfern des Todespflegers Niels Högel erging es ähnlich. Nun treten sie als Nebenkläger auf. Von Hubert Gude, Veronika Hackenbroch, Julia Jüttner

MEIN ABEND

Die Empfehlung für Ihren Feierabend

Klopp gegen Tuchel: Ja, die Bundesliga ist schon vor ein paar Wochen in die neue Saison gestartet. Aber so richtig geht der Fußball erst heute Abend los: Es ist der erste Gruppen-Spieltag in der Champions League. Das Highlight steigt an der legendären Anfield Road: Zwei deutsche Trainer im Duell. Der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp empfängt um 21 Uhr das Star-Team von Paris St. Germain, das von Thomas Tuchel gecoacht wird. Zu sehen beim Streamingdienst DAZN.

imago/ MIS Klopp (l.) und Tuchel

Warum es so schwer ist, die Champions League zu gewinnen - und wer die Favoriten sind, erklären meine Kollegen Jan Göbel und Christian Helms in diesem Video.

