hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Der Hessen-Countdown

Angela Merkel und Andrea Nahles schauen am Sonntagabend nach Wiesbaden. Die politische Zukunft der CDU-Chefin und der SPD-Vorsitzenden hängt maßgeblich davon ab, wie Volker Bouffier und Thorsten Schäfer-Gümbel bei der Landtagswahl in Hessen abschneiden.

Schließlich sind die beiden Politiker nicht nur Kontrahenten um das Amt des Ministerpräsidenten, sondern auch Stellvertreter der beiden Parteichefinnen auf Bundesebene - Bouffier bei den Christsozialen, Schäfer-Gümbel bei den Genossen.

Bouffier unterstützt bislang den politischen Kurs der Kanzlerin und verteidigt sie gegen parteiinterne konservative Widersacher wie Gesundheitsminister Jens Spahn. Wenn Bouffier aber am Sonntag schlecht abschneidet, stellt sich die Frage: Wird Angela Merkel nach dem CDU-Parteitag im Dezember noch die Vorsitzende der Partei sein?

DPA Angela Merkel und Volker Bouffier

Auch Thorsten Schäfer-Gümbel ist bislang nicht durch Illoyalität zu Andrea Nahles aufgefallen. Wenn die Sozialdemokraten aber in Hessen wieder ein schlechtes Wahlergebnis einfahren und die Grünen um Tarek al-Wazir im Gegenzug ihren Höhenflug fortsetzen, dürfte die Parteilinke noch lauter werden und den Exit aus der GroKo fordern. Mein Kollege Christian Teevs hat die beiden Parteichefinnen bei Wahlkampfauftritten beobachtet. Sein Fazit: Die Hessen-Wahl ist für die Zukunft von Angela Merkel und Andrea Nahles von elementarer Bedeutung.

ARMANDO BABANI/EPA-EFE/REX/Shutterstock Andrea Nahles und Thorsten Schäfer-Gümbel

Bei der Koalitionsbildung nach Auszählung der Wählerstimmen darf sich neben den Grünen aber auch die FDP gute Chancen ausrechnen. Im SPIEGEL ONLINE-Interview lehnt Parteichef Christian Lindner aber schonmal eine Koalition unter einem Grünen-Ministerpräsidenten ab. Klar dürfte bislang nur eines sein: Die AfD wird am Sonntag wohl den letzten deutschen Landtag für die Rechtspopulisten erobern. Hier lesen Sie ein Porträt des Spitzenkandidaten Rainer Rahn.

Den Endspurt im Hessenwahlkampf können Sie das ganze Wochenende über auf unserem Newsblog verfolgen. Am Sonntag versorgen wir Sie aus Wiesbaden, Hamburg und Berlin mit Zahlen, Hintergründen und Kommentaren. Und falls Sie in Hessen wohnen, aber noch unentschlossen sind, wer Ihre Stimme kriegen soll: Hier geht's lang zum Wahl-O-Mat.

DAS UNZITAT DES TAGES

"Wir werden die roten Banditen aus unserem Vaterland vertreiben!"

Diesen Satz hat Jair Bolsonaro nicht erst heute gesagt - aber wenn die Umfragen stimmen, dann hat der ultrarechte Politiker trotzdem gute Chancen am Sonntag in einer Stichwahl zum nächsten Präsidenten Brasiliens gewählt zu werden. Die Abstimmung gilt als wichtigster Urnengang seit dem Ende der Militärdiktatur 1985.

AFP Jair Bolsonaro

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Mehr als sechs Jahre Haft: Ein türkisches Gericht hat den Deutschen Patrick K. wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu einer Gefängnisstrafe verurteilt.

Ein türkisches Gericht hat den Deutschen Patrick K. wegen Mitgliedschaft in einer Terrororganisation zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Tod mit 75 Jahren: Elvis Presley und Tina Turner coverten seine Songs, nun ist der legendäre Rocksänger Tony Joe White an einem Herzanfall in seiner Heimatstadt Nashville gestorben.

Elvis Presley und Tina Turner coverten seine Songs, nun ist der legendäre Rocksänger Tony Joe White an einem Herzanfall in seiner Heimatstadt Nashville gestorben. Vier Überstunden pro Woche: Knapp die Hälfte aller Arbeitnehmer in Deutschland schiebt Überstunden. Eine Berufsgruppe ist davon besonders betroffen - mit gefährlichen Folgen.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Den Gag wird man ja wohl noch machen dürfen - eben nicht!: An einer Stand-Up-Einlage von Jan Böhmermann hat sich eine Debatte entzündet. Oliver Polak sieht die Szene als ein Symptom für Antisemitismus. Und das zurecht, schreibt Arno Frank.

Italiens Krise droht zu eskalieren: Und die Euro-Verantwortlichen scheinen die gleichen Fehler zu machen wie im Fall Griechenland, meint unser Kolumnist Thomas Fricke. Er erklärt, warum Deutschland wieder helfen solle. Mehr zum Thema erfahren Sie in der Titelgeschichte des neuen SPIEGEL.

"Unsere Athleten sind gierig": Gemeint ist nicht Geld, sondern Gold. Am Samstag beginnt die Ski-alpin-Saison, und der DSV bangt um seinen Besten. Sportdirektor Wolfgang Maier über das mögliche Comeback von Felix Neureuther und die Ambitionen seines Teams.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Was wird das für ein Spektakel: Hessen wählt. Die Uhren werden umgestellt. Worauf sich Harald Schmidt wirklich freut, sehen Sie hier.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

"Jetzt stehen Sie hier mit dem Teufel der AfD": Kein Spitzenmann der AfD steht so weit rechts wie Björn Höcke. Wer ist der Mann, der die Deutschen zum Widerstand gegen die Demokratie anstachelt? Ein Waldspaziergang mit SPIEGEL-Redakteurin Melanie Amann in Thüringen.

DPA Björn Höcke

Aufstieg dank Vetternwirtschaft?: Der Bruder des CDU-Ministerpräsidenten Daniel Günther ist in der Landtagsverwaltung von Schleswig-Holstein aufgestiegen - so blitzartig, dass es viele irritiert. Sämtliche Mitbewerber waren trotz bester Qualifikation chancenlos.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun können: Ihre Uhren umstellen. Am Sonntagmorgen um 3 Uhr bekommen wir eine Stunde geschenkt. Womöglich zum letzten Mal gilt dann in Deutschland die Winterzeit. Was Chronobiologen dazu sagen und was Politiker, erfahren Sie hier.

UND WIE WIRD DAS WETTER?

Die Vorhersage mit Jörg Kachelmann

Schnee, im Ernst! Vor allem am Sonntagmorgen kann es in Teilen Süddeutschlands weiß werden. Hier ist sein Video.

Herzlich

Dominik Peters vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.