Die Lage am Samstag Liebe Leserin, lieber Leser,

auf dem Vizekanzlerfriedhof von Angela Merkel stünden bereits genügend Kreuze, hat Martin Schulz gesagt. Er selbst werde dort niemals liegen, hat er hinzugefügt. Ziemlich forsch geht der designierte Parteivorsitzende und Kanzlerkandidat der SPD seine neuen Rollen an. Sven Böll, Markus Feldenkirchen und Horand Knaup kennen Schulz schon lange, haben ihn häufig gesprochen, häufig beobachtet. Gemeinsam haben sie die Titelgeschichte über "Sankt Martin" geschrieben, den neuen Erlöser der SPD, die von ihrem Spitzenpersonal oft geschunden und enttäuscht wurde.

Meine Kollegen trafen auf einen entschlossenen und machthungrigen Schulz, der lange auf Sigmar Gabriels Entscheidung gewartet hatte und enttäuscht war über dessen Hinhaltetaktik. Nun will er unbedingt ins Kanzleramt, und die SPD, das ergaben die Recherchen der Woche, ist begeistert von ihrem neuen Anführer.

Der Wirtschafts-Capitano

Die Mauer muss her. Folter wirkt. Zum Teufel mit dem Freihandel. Maulkorb zum Klimawandel. Die Woche 1 mit Donald Trump war so furchtbar wie befürchtet. Wir befassen uns in diesem Heft vor allem mit den Folgen für die Wirtschaft, zumal die deutsche, die wie kaum eine andere vom Export und damit dem Freihandel abhängt. Die Geschichte ist mit dem Wort "Befehls-Wirtschaft" überschrieben. Trump sagt allen, wo es langgehen soll, wer nicht spurt, muss mit Strafe rechnen. Einer der befragten Experten sieht Elemente faschistischen Wirtschaftens. Unsere ausführliche Analyse wird ergänzt von einem Text über den Widerstand gegen Trump in den USA und einen Bericht aus Mexiko, das mutmaßlich am meisten unter dem neuen Präsidenten wird leiden müssen.

Im Video: Trumps populistische Wirtschaftspolitik - SPIEGEL-Redakteur Gerald Traufetter analysiert die Auswirkungen auf Deutschland und den Rest der Welt

Cooler Schnürsenkel

Sergej Schnurow trägt den Spitznamen "Schnur", auf Russisch heißt das Schnürsenkel. Das klingt jetzt nicht so cool, aber Schnurow ist cool, ist einer der populärsten Musiker in Russland, Chef der Rockband "Leningrad". Christian Neef hat sich in St. Petersburg, das früher Leningrad hieß, ein Konzert von "Leningrad" angeschaut. Schnurow sieht Putins Regime höchst kritisch, so wie es das halbe St. Petersburg tut. Die Stadt ist einer der letzten Orte des Aufbegehrens gegen das Regime. Neef hat sich dort umgehört, umgeschaut und eine wunderbare Reportage geschrieben, die auch Lust auf eine Reise nach St. Petersburg macht.

Der digitale Wiedergänger

Roman ist tot, in Moskau überfahren. Eugenia vermisst Roman, ihren Lebensfreund. Eugenia vermisst Roman so sehr, dass sie ihn neu erschaffen hat. Sie schreibt ihm SMS, er antwortet so, wie er immer geantwortet hat. Das ist die Geschichte, die Jonathan Stock im neuen SPIEGEL erzählt. Stock hat mit Eugenia Kuyda gesprochen, hat mit Roman Mazurenko kommuniziert, dem Verstorbenen. Geht das? In gewisser Weise. Kuyda hat Mazurenko als Chat-Roboter zum Leben erweckt, hat aus den SMS, die er in seinem Leben geschrieben hat, einen digitalen Wiedergänger programmiert, der antwortet, wenn man ihm eine SMS schickt. Das ist so rührend wie gruselig. Kuyda hat sich nun vorgenommen, digitale Unsterblichkeit für alle zu schaffen.

Gewinner des Tages

AFP Paul Auster

Paul Auster hat das Buch seines Lebens geschrieben, wie er selbst sagt, den Roman "4321", über 1200 Seiten dick, mit einem tiefen Blick auf eine ganze Epoche, die Fünfziger- und Sechzigerjahre. Früher hätte man das eine "great american novel" genannt, aber Auster kann mit diesem Begriff wenig anfangen. Philipp Oehmke traf ihn in New York, später kam auch Austers Frau Siri Hustvedt dazu. Oehmke schreibt über das Buch: "Wer die 1200 Seiten mit ihren oft langen, dahinströmenden Sätzen liest, begreift noch einmal, wie Amerika zu dem wurde, was wir kannten. Und vielleicht auch, warum es irgendwann enden musste." Ich freue mich auf die Lektüre. Paul Auster ist mein Gewinner des Tages.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Herzlich,

Ihr Dirk Kurbjuweit