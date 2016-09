Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

der Gewinner der Landtagswahlen in Mecklenburg-Vorpommern sitzt nicht in Schwerin oder Berlin, er sitzt in München. CSU-Chef Horst Seehofer wird sich nach dem Debakel vom Sonntag (CDU mit 19 Prozent nur drittstärkste Kraft hinter der AfD) in seiner Einschätzung bestätigt fühlen, dass sich die Kanzlerin noch stärker von ihrem Flüchtlingskurs des vergangenen Jahres absetzen muss. Angela Merkel dagegen hat in den vergangenen Wochen deutlich gemacht, dass sie ihre umstrittenen Entscheidungen noch immer für richtig hält und gar nicht daran denkt, ein Wort wie "Obergrenze" in den Mund zu nehmen. Es spricht deshalb einiges dafür, dass der selbstzerstörerische Richtungsstreit der Unionsschwestern nach den jüngsten Protestwahlen in die nächste Runde gehen wird, nach der abgewandelten Achtundsechziger-Melodie: "Horst, der Kampf geht weiter."

Das Gabriel-Paradox

In vielerlei Hinsicht sind Malu Dreyer und Erwin Sellering die politischen Gegenentwürfe zu ihrem Parteichef Sigmar Gabriel. Wo er die schnelle Schlagzeile sucht, setzen sie auf den grauen Charme der Regierungsroutine. Seine Vorliebe für überraschende Kurswechsel kontern sie mit dem Prinzip Beharrlichkeit. Zu den paradoxen Folgen der jüngsten deutschen Landtagswahl-Ergebnisse gehört, dass es nun ausgerechnet die beiden sozialdemokratischen Langeweile-Politiker sein könnten, die Gabriel den Kopf retten. Die Siege von Dreyer und Sellering machen es wahrscheinlicher, dass der sprunghafte Bundesminister der nächste SPD-Kanzlerkandidat wird. Es ist eine alte politische Erfahrung, dass der Erfolg den Erfolg gebiert - ganz gleich, wie er zustande gekommen ist.

Wer ist die Feuerwehr?

Es ist eine Theorie aus der Welt des Katastrophenschutzes, mit der sich die Regierungen seit Jahren gegen die Folgen der globalen Finanzkrise stemmen: So wie bei einem Waldbrand Feuer mit Feuer bekämpft werden muss, um das Schlimmste zu verhindern, haben vor allem die Schwellenländer neue Schulden aufgetürmt, damit aus dem Kreditcrash des Jahres 2008 keine Depression werden konnte. Das ist halbwegs gelungen; doch im Gegenzug ist die Verschuldung inzwischen vielerorts wieder auf ein Niveau gestiegen, das leicht den nächsten Absturz nach sich ziehen könnte, wie jüngst die Baseler Bank für Internationalen Zahlungsausgleich warnte, eine Art Zentrale der Zentralbanken. Wenn die Regierungschefs der 20 größten Wirtschaftsnationen heute ihr Gipfeltreffen im chinesischen Hangzhou beenden, bleibt deshalb die wichtigste Frage unbeantwortet: Wer ist als Feuerwehr zur Stelle, wenn der nächste Großbrand ausbricht?

Der gute Flop

Eine schlechte Nachricht kann eine gute Nachricht sein, das wissen nicht zuletzt Finanzpolitiker. Heute treffen sich die Geldexperten des Bundestages in Berlin, um über die miese Bilanz der kürzlich beschlossenen Kaufprämie für Elektroautos zu beraten. In den ersten beiden Monaten haben nur rund 3000 Kunden den Zuschuss beantragt, viel weniger als geplant. Geht es in diesem Tempo weiter, würden die vorgesehenen Etatmittel nicht wie vorgesehen im Jahr 2020 erschöpft sein, sondern etwa bis ins Jahr 2038 reichen - zur Freude des Finanzministers. Erfahrene Haushaltspolitiker kennen den Mechanismus schon länger: Eine schlecht geplante Subvention ist der öffentlichen Kassenlage oft zuträglicher als das einschneidendste Sparprogramm.

Gewinner des Tages...

... ist George Orwell. In seinem Roman "1984" hat der britische Autor eindrucksvoll dargelegt, wie Regierungen ihre wahren Absichten hinter einem Nebel geschickt gewählter Wortschöpfungen ("Neusprech") verbergen können. Spätestens seit Regierungssprecher Steffen Seibert vergangenen Freitag seine Distanzierung vom Armenien-Beschluss des Bundestages ("rechtlich nicht verbindlich") mit der Feststellung verband, von einer Distanzierung könne keine Rede sein, ist klar, dass auch im Merkel-Kabinett die Orwellsche Kunst des Neusprechs gepflegt wird. Merke: Nach Seibert ist eine Distanzierung keine Distanzierung, wenn sie nur in der Türkei, nicht aber in Deutschland als solche verstanden werden soll.

