hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

"NSU 2.0": Die Frankfurter Polizei muss nach innen ermitteln

Eine Rechtsanwältin bekommt ein Fax, darin ist die Drohung zu lesen, man wolle ihre zweijährige Tochter "schlachten". Zeit, sich an die Polizei zu wenden. Was aber, wenn Polizisten etwas mit der Sache zu tun haben könnten?

Der Fall um Seda Basay-Yildiz, die das Fax erhalten hat, erschüttert die Frankfurter Polizei. Denn: Von einem PC des 1. Frankfurter Reviers waren Melderegistereinträge zu Basay-Yildiz abgefragt worden - offenbar ohne dienstlichen Grund. Diese Adresse war eigentlich nicht öffentlich bekannt, in dem Fax taucht sie aber auf.

Fünf Beamte gerieten ins Visier der internen Ermittler. Sie sollen unter anderem volksverhetzende Nachrichten in einer Chatgruppe verschickt haben. Was bisher zu dem Fall bekannt ist. Die Politik fordert Aufklärung.

DPA Seda Basay-Yildiz

Die Absender bleiben zwar anonym, nennen sich aber "NSU 2.0". Der Name mit Bezug auf die Zwickauer Terrorzelle "Nationalsozialistischer Untergrund" (NSU) macht klar, warum gerade Basay-Yildiz zum Empfänger der Drohung wurde: Die Anwältin verteidigt unter anderem den mutmaßlichen Leibwächter Osama Bin Ladens, Sami A., zudem vertrat sie Opfer des NSU vor Gericht. "Zu erleben, wie viel Unrecht den NSU-Opfern angetan wurde, hat Seda Basay-Yildiz verändert", schreibt Wiebke Ramm in einem Porträt über die Anwältin.

DIE ZAHL DES TAGES

19.000.000

Paketzusteller in Deutschland liefern in diesem Jahr in der Weihnachtszeit an einem Spitzentag bis zu 19 Millionen Pakete - zumindest, wenn sowohl die DHL als auch die Konkurrenten GLS, DPD und Hermes ihr mögliches Maximum erreichen. Für Infrastruktur, Umwelt und Personal droht ein Kollaps. Kritiker wie Johannes Bröckers greifen zum Boykott. Aber es gibt auch noch weitere Lösungen, schreibt mein Kollege Florian Gontek.

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

AFP Colin Kroll

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Scheitert Macron, scheitert Europa: Durch die "Gelbwesten"-Proteste und einen enttäuschenden EU-Gipfel erlebt Emmanuel Macron eine schwere Phase. Das könnte nicht nur für ihn, sondern auch für Europa zum Problem werden, findet Ökonomie-Professor Henrik Enderlein in einem Gastbeitrag.

AP Emmanuel Macron

Nehmt euch ein Stück Kuchen: Der Brexit bleibt ein Dauerthema - aber er zieht sich gewaltig. Das Drama wird langsam langweilig, findet Stefan Kuzmany. Er weiß aber auch, wie der Brexit wieder interessant werden kann.

Männer, werdet Erzieher! Der Erziehermangel in deutschen Kitas ist katastrophal. Noch schlimmer ist nur der Mangel an männlichen Erziehern. Harald Schmidt weiß, warum das so ist. Und er hat auch eine Lösung.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Reden über Politik? Besser nicht an Heiligabend! Sie wollen Streit an Weihnachten vermeiden? Dann sollten sie ganz besonders das Thema Politik vermeiden. Das rät zumindest eine Familientherapeutin.

Niederlage in der letzten großen Schlacht: Wolfgang Schäuble wollte Friedrich Merz zum nächsten Kanzler machen. Er ist gescheitert. Wie geht er damit um?

NAJEEB ALMAHBOOBI/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock Kämpfe im Jemen

Der gekaufte Krieg: Ein Waffenstillstand soll den Bürgerkrieg im Jemen beenden. Ein Frontbesuch nahe der Stadt Hudaida zeigt: Das Verstörende ist längst zur Normalität geworden.

THEMENSCHWERPUNKT

Fleisch und Nachhaltigkeit

Noch sieben Tage! Höchste Zeit also, die Weihnachtsgans zu kaufen? Eine Woche vor Heiligabend haben wir uns bei SPIEGEL ONLINE mit dem Themenschwerpunkt Fleisch auseinandergesetzt. Der Konsum nimmt weltweit drastisch zu, es braucht dringend Lösungen für eine nachhaltige Produktion.

In drei Videos sehen Sie zudem:

Wer aber zu Weihnachten nicht auf Fleisch verzichten will, für den haben wir ein Drei-Gänge-Menü erarbeitet.

Getty Images Huhn, Schwein, Rind

DER CARTOON DES TAGES

Klaus Stuttmann

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun können: Sie brauchen noch Inspiration für ein Weihnachtsgeschenk, wollen aber nichts zum Paket-Wahnsinn beitragen, sondern einfach in die nächste Buchhandlung gehen? Oder Sie sehnen sich nach bildschirmfreier Entspannung? Dann hilft ein Blick in die SPIEGEL-Bestsellerliste. Gerade "Der Insasse" ist wie so ziemlich jedes Buch von Sebastian Fitzek nur schwer aus der Hand zu legen. Und sollte Jonas Jonasson die Qualität aus dem ersten Teil zum "Hundertjährigen" halten, dann dürften Sie auch mit "Der Hundertjährige, der zurückkam, um die Welt zu retten" keinen Fehler machen.

DPA Sebastian Fitzek

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.