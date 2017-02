typisch Oscar: Bei der Verleihung des großen amerikanischen Filmpreises in Los Angeles gibt es immer wieder echte Überraschungen. Diesmal ist es die Show selbst. Wer glaubte, die Hollywood-Stars würden die Zeremonie in eine einzige Groß-Demonstration gegen Donald Trump verwandeln, wurde enttäuscht. Nachdem die Schauspielerin Meryl Streep vor einigen Wochen bei den Golden Globes einen Auftritt für eine fulminante Rede gegen Trump genutzt hatte, war eine ähnliche Aktion eigentlich auch bei den Oscars erwartet worden.

Nun machte Moderator Jimmy Kimmel ein paar Witzchen über Trump und seinen Sprecher Sean Spicer - viel mehr passierte nicht. Auch die Preisvergabe selbst war eine Überraschung, jedenfalls aus deutscher Sicht. "Toni Erdmann", das vielgerühmte Werk, ging in der Kategorie bester fremdsprachiger Film leer aus. Und dann kam es noch zu einer irren Panne: Zuerst hieß es bei der Verleihung, "La La Land" sei der beste Film. Doch dann war der tatsächliche Gewinner "Moonlight". Lesen Sie hier alles über die Oscar-Nacht.

Großtreffen der Handy-Guys

In Barcelona beginnt heute offiziell der Mobile World Congress, die größte und wichtigste Messe für alles, was mit Mobilfunk zu tun hat. Wichtige Player wie Samsung oder LG zeigen in der spanischen Metropole neue Handys und Gadgets. Zu sehen sind auch neue Geräte von Handy-Klassikern wie Nokia und Blackberry. Allein der Gigant Apple ist nicht dabei; der US-Konzern stellt seine neuen Geräte schon seit Jahren lieber in Kalifornien vor. Meine Kollegen Matthias Kremp und Matthias Streitz berichten umfassend von allen wichtigen Events in Barcelona, unter anderem hier im Liveticker.

Schulz klar vor Merkel

Schon wieder eine schlechte Umfrage-Nachricht für Angela Merkel und ihre Getreuen: Laut SPIEGEL-ONLINE-Wahltrend wünschen sich 44 Prozent der Wähler Martin Schulz als nächsten Bundeskanzler. Angela Merkel wollen dagegen nur 38 Prozent. Gut 19 Prozent ließen ihre Entscheidung offen (hier geht es zur Umfrage). Das ist schön für Martin Schulz, aber ältere Genossen wissen auch, dass solche Höhenflüge nicht ewig anhalten müssen. "Früher lagen unsere Spitzenkandidaten oft in den Umfragen vorne", sagte mir ein führender Sozialdemokrat in Erinnerung an die Ära Helmut Kohl. "Nur leider haben die Leute am Ende dann doch Birne gewählt."

Schauen Sie mal auf Ihr Konto

Haben Sie in den letzten Tagen auch mit dem Laptop Ihr Bankkonto gecheckt oder Geld überwiesen? Und dachten Sie bisher auch, das sei eine ganz sichere Sache? Falls ja, sollten Sie sich die Zeit nehmen und den Beitrag aus dem neuen SPIEGEL lesen: Hier wird genau erklärt, mit welchen Tricks Gaunernetzwerke wie die Gruppe "Avalanche" Konten hacken, TAN-Zahlen ausspähen und weltweit Geldströme manipulieren. Hacker könnten vielleicht sogar eine neue Weltfinanzkrise auslösen, meint Mark Boleat, Berater und Finanzexperte in der City of London. Gruselig.

Gewinnerin des Tages

... ist Henriette Reker. Kölns Oberbürgermeisterin will heute zum zweiten Mal in der Uniform des Traditionsvereins "Rote Funken" beim Rosenmontagszug erscheinen. Kaum zu glauben, aber Reker ist wirklich die erste Frau, die seit Gründung des Karnevalvereins 1823 in das so genannte aktive Korps aufgenommen wurde. Es ging nicht anders, denn laut Funken-Satzung sind die Kölner Oberbürgermeister automatisch Mitglied. Wie schön, da haben sich die Macho-Jecken wohl selbst ein Bein gestellt. Kölle Alaaf!

