hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Der Graben zwischen Ost und West

Im November jährt sich der Fall der Berliner Mauer bereits zum 30. Mal. Aber die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sind auch knapp drei Jahrzehnte nach diesem historischen Einschnitt noch gravierend. Das zeigt eine Studie, die Experten vom Leibnitz-Institut für Wirtschaftsforschung in Halle (IWH) veröffentlicht haben. Demnach lagen die Wirtschaftsleistung und die Höhe der Löhne in ostdeutschen Bundesländern im Jahr 2017 deutlich unter dem Niveau des Westens. Selbst dem Saarland, in Westdeutschland auf dem letzten Platz, geht es besser als dem Osten.

Die Unterschiede haben mehrere Gründe, wie mein Kollege Michael Kröger schreibt. Dazu gehört, dass im Osten ein kleinerer Anteil als im Westen in den Städten wohnt. Also dort, wo die Wachstumschancen am größten sind. Staatliche Subventionen sorgen zudem für eine geringere Produktivität. Denn sie sind meist an die Bedingung geknüpft, Arbeitsplätze zu erhalten oder zu schaffen. Hinzu kommt auch ein Mangel an ausländischen Fachkräften. Um das zu ändern, müsse der Osten weniger fremdenfeindlich und weltoffener werden, schreiben die Forscher.

DPA Dresdner Altstadt

Nicht nur wirtschaftlich klafft ein Graben zwischen Ost und West, auch kulturell. Das sagt die Jazzsängerin Uschi Brüning. "Es entwickelt sich nach meiner Beobachtung ja alles eher wieder auseinander statt zusammen", so beschreibt sie es im Interview mit meinem Kollegen Janko Tietz. Aus Brünings Sicht interessieren sich die Menschen im Westen nicht für die aus dem Osten. Was der Osten aber tatsächlich vom Westen lernen kann, hat mein Kollege Stefan Berg Ende des vergangenen Jahres beschrieben.

Die Zahl des Tages: 45,3

So viele Jahre betrug das mittlere Alter in meinem Heimatkreis Unna in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2017. Damit ist dieser Wert seit 1995 um fast sechs Jahre gestiegen, also noch deutlich mehr als in der gleichen Zeit im Bund insgesamt (gut vier Jahre). Und wie sieht es in Ihrer Heimat aus? Das zeigt eine interaktive Grafik. Mein Kollege Florian Diekmann hat die Ergebnisse analysiert.

Getty Images/Westend61 Mannheim

News: Was Sie heute wissen müssen

May bietet Pro-Brexit-Kommunen finanzielle Hilfe an: Die britische Regierungschefin plant Konjunkturhilfen - vor allem dort, wo die Zustimmung zum EU-Brexit am größten ist. Die Opposition wittert "Brexit-Bestechung".

Die britische Regierungschefin plant Konjunkturhilfen - vor allem dort, wo die Zustimmung zum EU-Brexit am größten ist. Die Opposition wittert "Brexit-Bestechung". Sturmtief "Bennet" bremst Rosenmontagszüge: Das Wetter bereitet allen Karneval-Fans Ärger. Umzüge wurden abgesagt, unterbrochen oder eingeschränkt.

DPA Karneval in Köln

Lesben und Schwule in der Union fordern Entschuldigung von Kramp-Karrenbauer: Damit reagieren sie auf einen Karnevalswitz der CDU-Vorsitzenden über Toiletten für intersexuelle Menschen.

Damit reagieren sie auf einen Karnevalswitz der CDU-Vorsitzenden über Toiletten für intersexuelle Menschen. 23 Tote durch Wirbelstürme in den USA: Im Südosten der USA haben heftige Wirbelstürme getobt und für große Zerstörung gesorgt.

AFP/ JUSTIN MERRITT/ INSTAGRAM Tornado in Dothan, Alabama

Keith Flint ist tot: Der Frontmann der Band The Prodigy ist im Alter von 49 Jahren leblos in seinem Haus aufgefunden worden.

Der Frontmann der Band The Prodigy ist im Alter von 49 Jahren leblos in seinem Haus aufgefunden worden. Algerien probt den Aufstand: In Afrikas größtem Land kandidiert Abdelaziz Bouteflika trotz enormer gesundheitlicher Probleme wieder als Präsident. Das führt zu den heftigsten Protesten seit Jahrzehnten.

Abonnieren Sie den Newsletter direkt und kostenlos hier: Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen. Alle Newsletter

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wohnen in der Hauptstadt: In Berlin werden die Mieten immer teurer. Jetzt will eine Initiative Großeigentümer enteignen. Warum das eine schöne Idee ist, diese aber wenig bringt, schreibt Stefan Kuzmany in seiner Kolumne.

Über Klowitze: Durfte Annegret Kramp-Karrenbauer einen Faschingsscherz über Toiletten für intersexuelle Menschen machen? Eine Humorkritik von Harald Schmidt.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

AfD-Mitarbeiter verbreiten Angst und Schrecken im Regierungsviertel: Der Einzug der AfD hat auch das Klima unter den Mitarbeitern der Abgeordneten verändert. Beschäftigte anderer Fraktionen klagen über Drohungen - und fordern mehr Kontrolle.

Wie man in einem Jahr an 52 Orte auf der ganzen Welt reist: Jada Yuan ist für die "New York Times" ein Jahr gereist. Wie sie das gemacht und was sie gelernt hat, erzählt sie im Interview.

Jada Yuan/ The New York Times

Das Milliarden-Dilemma: Rund fünf Milliarden Euro pro Jahr bringen deutsche Rüstungsexporte. Wie soll die Regierung das Geschäft regeln: moralisch oder pragmatisch?

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen können: Fernsehen für Narren. Wenn Sie nicht längst genug vom Karneval haben oder aber tagsüber keine Zeit hatten, dann hilft der öffentlich-rechtliche Rundfunk gern aus. In der ARD ist ab 20.15 der Rosenmontag in Köln zu verfolgen. Und wenn Ihnen das immer noch nicht bunt genug ist, geht es hier zu den besten Bildern vom Karneval in Rio.

DPA Karneval in Rio De Janeiro

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.