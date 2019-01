hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Der Münzklau von Berlin: Wer hat "Big Maple Leaf" gestohlen?

Gewicht: 100 Kilogramm. Durchmesser: 53 Zentimeter. Status: unauffindbar. Geschätzter Verkaufswert: 3,75 Millionen Euro. Die Goldmünze "Big Maple Leaf" wurde im März 2017 aus dem Bode-Museum in Berlin gestohlen. Nun hat der Prozess gegen vier Tatverdächtige vor einer Jugendkammer des Landgerichts in der Hauptstadt begonnen. Der Vorwurf lautet Diebstahl in einem besonders schweren Fall. Die Anwälte der Angeklagten bestreiten die Schuld ihrer Mandanten.

CLEMENS BILAN/EPA-EFE/REX

Der Prozess sorgt zum einen für Aufsehen, weil der Diebstahl einer so großen Münze spektakulär war. Zum anderen aber hat er viel Symbolkraft, wie meine Kollegen Thomas Heise, Claas Meyer-Heuer und Jens Witte schreiben: Berlin hat große Probleme mit Clankriminalität - und das zeigt sich besonders an diesem Fall. Drei der Angeklagten gehören zum berüchtigten und einflussreichen Remmo-Clan, der wohl mächtigsten arabischstämmigen Großfamilie Berlins. In unserer Videoserie erfahren Sie mehr über die Macht der Clans.

Dass die Beute spurlos verschwunden ist, liegt laut der Anklage daran, dass sie in dieser Form wohl gar nicht mehr existiere. Die Diebe sollen sie demnach zerteilt und die Stücke verkauft haben. Die Verteidigung kritisiert, dass die Ermittlung sehr einseitig verlaufen sei, und spricht von einer "beispiellosen Vorverurteilung". Die Angeklagten blieben am ersten Prozesstag still, wie meine Kollegin Wiebke Ramm vor Ort beobachtet hat.

DIE ZAHL DES TAGES

96

So viele Spiele werden während der Handball-WM ausgetragen. Am Abend (18.15 Uhr, Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV:ZDF) beginnt das Turnier in Berlin mit der ersten Partie: Deutschland gegen eine vereinte Mannschaft aus Süd- und Nordkorea. Neben Deutschland ist auch Dänemark Gastgeber des Wettbewerbs. Wenn Sie sich vor dem Start noch schnell einlesen möchten: Mein Kollege Jan Göbel stellt Ihnen die Stars und die Favoriten der WM sowie das deutsche Team vor.

DPA

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Bayern kämpft mit dem Winterwetter: Teilweise fiel in Schulen der Unterricht aus. Viele Bahnstrecken im Süden wurden komplett gesperrt. Und in Österreich fehlen aufgrund der Schneefälle Tagesgäste.

Ehemaliges Touristenziel in der Türkei droht zu versinken: Es ist nur wenige Jahre her, dass die jahrtausendealte Stadt Hasankeyf Urlauber aus aller Welt anlockte. In wenigen Monaten soll der türkische Ort allerdings in einem Stausee versinken.

AFP

Pompeo preist in Kairo Trumps Nahost-Politik: Der US-Außenminister hat in der ägyptischen Hauptstadt eine Rede gehalten - und dabei Barack Obama kritisiert und Iran gedroht. Die Aussagen waren allerdings voller Widersprüche und Falschaussagen.

Thalia und Mayersche schließen sich zusammen: Zwei der größten deutschen Buchhändler fusionieren. Damit wollen sie sich vor allem gegen Onlinehändler wehren.

Reisetipps für 2019: Sie wissen noch nicht, wo es in diesem Jahr während des Urlaubs hingehen soll? Die "New York Times" hat Ihnen etwas Arbeit abgenommen und 52 Vorschläge gemacht.

Getty Images

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Was vom Kolonialismus bleiben sollte: Jan Fleischhauer kritisiert den Begriff der Raubkunst. Aus seiner Sicht ist es richtig und wichtig, Schätze aus Afrika und Asien in hiesigen Museen aufzubewahren. Seine neue Kolumne.

Das Glück nach der Scheidung: Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Frau beenden ihre Ehe nach 25 Jahren. Es bleiben, so sagen sie: Liebe, Respekt - und eine milliardenschwere Abfindung. Harald Schmidt findet: Was will man mehr?

DER SPIEGEL

"Bedrohliche Dynamik": Vor drei Tagen wurde der AfD-Politiker Frank Magnitz niedergeschlagen und schwer verletzt. Für den Politologen Hans Vorländer ist innerhalb der Debatte auch die "politische Kultur" ein Opfer, sagt er im Interview.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Familienstreit ums Smartphone: Viele Mütter und Väter verzweifeln, weil die Kinder stundenlang am Smartphone hängen. Dabei sind Eltern oft nicht besser.

Getty Images

Mit dem Laptop in den Kreißsaal: Das Silicon Valley ist ein Männerklub. Start-up-Gründerin Julia Hartz arbeitet hart daran, das zu ändern. So hart, dass sie noch während der Geburt ihres Kindes den Laptop nicht aus den Händen legte.

Einkaufspassagen, so schön wie Disneyland: Ein Versuchslabor in Stuttgart testet, wie das Einkaufen der Zukunft aussehen könnte. Die Macher glauben, dass besonders attraktive Läden bald Eintritt verlangen.

CARTOON DES TAGES

Klaus Stuttmann

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen können: Eines der beliebteren Mittel Hollywoods ist schon lange die Neuverfilmung. Planet der Affen, Ben Hur, Krieg der Welten, der große Gatsby, etliche Disney-Geschichten - die Liste ist extrem lang. Nun also Robin Hood: Ab heute können Sie das Remake von Regisseur Otto Bathurst in den deutschen Kinos sehen. Der Brite versucht besonders, die alte Geschichte mit der heutigen Zeit zu verbinden. Wie das gelingt, lesen Sie in der Filmkritik meines Kollegen Philipp Schwarz. Oder Sie sehen den Film einfach gleich heute Abend selbst.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

