Kauder abgewählt: Ralph Brinkhaus neuer Fraktionschef

125 zu 112 Stimmen: Ralph Brinkhaus hat sich in einer Kampfabstimmung als neuer Fraktionschef der Unionsfraktion im Bundestag durchgesetzt. Alles daran ist außergewöhnlich: Dass es überhaupt einen Gegenkandidaten gab. Und dass der auch noch gewann.

Der Merkel-Vertraute Volker Kauder ist damit, nach 13 Jahren im Amt, abgewählt. Die Wahl galt als Stimmungstest für den Rückhalt der Kanzlerin in der Fraktion. Entsprechend fallen auch die ersten Reaktionen aus: Von einem "Aufstand gegen Merkel" ist in der SPD die Rede; bei den Linken gar vom "Anfang vom Ende Merkels". Der Überblick.

Merkel selbst sagte unmittelbar nach der Abstimmung: "Das ist eine Stunde der Demokratie und da gibt es auch Niederlagen, da gibt es nichts zu beschönigen."

Aber wer ist der Mann, der jetzt die CDU-CSU-Truppe führen und bändigen muss? Bereits im August, als Brinkhaus seine Kandidatur verkündete, stellte mein Kollege Ralf Neukirch aus dem SPIEGEL-Hauptstadtbüro den CDU-Finanzexperten vor. Damals musste man noch von einem Aufständchen ausgehen (hier finden Sie den Text), jetzt ist es doch ein offener Aufstand.

3

Offenbar die Glückszahl von Luka Modric: Der 33-jährige Kroate wurde zum Weltfußballer gewählt. Es war seine 3. Auszeichnung in diesem Jahr - vorher wurde er bereits zum besten Spieler der WM und Europas Fußballer des Jahres gekürt. Modric spielte in seiner Karriere bislang für 3 große Vereine: Von Dinamo Zagreb ging es zu Tottenham Hotspur - und dann zu Real Madrid. Der große Cristiano Ronaldo hatte mal wieder das Nachsehen - er ist übrigens auch 33 .

REUTERS

Mit deutlichen Worten hat Kardinal Marx in Fulda die Missbrauchsstudie der deutschen Bischöfe vorgestellt. US-Präsident Donald Trump hat vor der Uno-Vollversammlung mit seinen Erfolgen geprahlt. "In weniger als zwei Jahren hat meine Regierung mehr erreicht, als fast jede andere in der Geschichte der USA", sagte er.Und erntete dafür Gelächter.

"In weniger als zwei Jahren hat meine Regierung mehr erreicht, als fast jede andere in der Geschichte der USA", sagte er.Und erntete dafür Gelächter. Jetzt wird es konkret beim Diesel: Die Bundesregierung fordert Hersteller zu Hardware-Nachrüstungen auf. Fahrverbote sollen vermieden, Kunden entschädigt werden.

Bei Flugbuchung "Fräulein": Keine Fluggesellschaft der Welt muss den Beziehungsstatus ihrer Kundin kennen - trotzdem halten Ryanair und Easyjet in Formularen an veralteten Frauenbildern fest. Die Kolumne von Margarete Stokowski.

Gebt den Müttern das Kommando, fordert Harald Schmidt. Denn: Die neuseeländische Premierministerin hat ihr Baby in die Uno-Vollversammlung mitgenommen. Hier ist das Video.

Harald Schmidt

Die Usain-Bolt-Fabrik: Die Karibikinsel Jamaika bringt wie am Fließband neue Sprinttalente hervor. Wer wird der nächste Superstar?

Alexander Hassenstein / DER SPIEGEL Jungstar Taylor bei den "Champs" in Kingston

Mein verrücktes neues deutsches Leben: Samer Tannous floh mit seiner Familie aus Syrien. Nun leben sie in Niedersachsen - und versuchen, die neue Heimat zu verstehen.

Was Sie streamen könnten: die Doku "Muhi" in der ARD-Mediathek. Über "Muhi", einen kleinen Jungen aus Gaza, der keine Arme und Beine hat. Der in ein israelisches Krankenhaus kommt, und dort zwischen die Fronten des Nahostkonflikts gerät. Ein Film, sagt mein Kollege Arno Frank, der einem "alle fünf Minuten das Herz bricht".

ZDF/ Rina Castelnuovo-Holland Um ihn dreht sich die Doku: Muhi

Was Sie hören könnten: das neue Album von Christine and the Queens, "Chris". Meine Kollegin Julia Friese vergibt 8.5 von 10 Punkten. Und muss beim Hören an Blutorangen denken. Und Sie?

