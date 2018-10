hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Mutmaßliche Rechtsterroristen festgenommen

Es sind erschreckende Nachrichten, die die Bundesanwaltschaft am Montagvormittag bekannt gab- wieder geht es um Sachsen, wieder um Chemnitz: Mehrere Rechtsextreme sollen dort eine terroristische Vereinigung gegründet haben. Sechs Männer aus dem Raum Chemnitz wurden festgenommen. Eine siebte Person, die zu der Gruppe gehören soll, saß bereits in Haft. Offenbar planten sie gewaltsame Angriffe auf Ausländer und politisch Andersdenkende. Ihre Gruppierung nannten sie "Revolution Chemnitz". Womöglich waren sie auch an den gewaltsamen Krawallen Ende August in Chemnitz beteiligt. Mein Kollege Fidelius Schmid hat die Hintergründe aufgeschrieben.

Doch was sind die Festnahmen wert? Die Bewertungen gehen auseinander. Der sächsische Innenminister Roland Wöller (CDU) glaubt an einen entscheidenden Schlag gegen den Rechtsextremismus. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) sieht die Terrorgefahr dadurch keinesfalls gebannt. Die Grünen dagegen finden es erschreckend, wie hoch die Bedrohung durch rechtsterroristische Gruppierungen auch Jahre nach dem Auffliegen der Terrorgruppe NSU noch sei. Diese und weitere Reaktionen im Überblick.

Der Freistaat fiel in der Vergangenheit schon häufiger durch die Aktivitäten der rechtsextremen Szene auf. Vor drei Jahren verübten Mitglieder der "Gruppe Freital" Sprengstoffanschläge auf Flüchtlinge, Sachsen gilt zudem als Rechtsrockhochburg. Einen Überblick über die rechtsextremen Strukturen in Sachsen und die neuesten Entwicklungen rund um die Festnahmen in Chemnitz finden Sie hier.

DPA Festgenommenes Mitglied der Terrorgruppe aus Chemnitz

DIE ZAHL DES TAGES

254

Für so viele Millionen Euro hat die Bundesregierung seit ihrer Vereidigung im März Rüstungsexporte nach Saudi-Arabien genehmigt. Die Zahlen sind brisant: Im Koalitionsvertrag zwischen Union und SPD wurde auf Betreiben der Sozialdemokraten ein Exportstopp für alle Länder festgeschrieben, die "unmittelbar" am Jemenkrieg beteiligt sind - doch es gibt gewisse Ausnahmen .

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Union fällt auf 27 Prozent, SPD und AfD gleichauf: Der Fall Maaßen hat besonders der Union geschadet. Die Unzufriedenheit mit der Regierung wächst. Das zeigt der SPON-Wahltrend.

Der Fall Maaßen hat besonders der Union geschadet. Die Unzufriedenheit mit der Regierung wächst. Das zeigt der SPON-Wahltrend. Krebsforscher erhalten Nobelpreis: Der Nobelpreis für Medizin und Physiologie geht an die Forscher James P. Allison und Tasuku Honjo. Sie werden ausgezeichnet für die Erforschung von Therapien, bei denen das Immunsystem Krebszellen attackiert.

Der Nobelpreis für Medizin und Physiologie geht an die Forscher James P. Allison und Tasuku Honjo. Sie werden ausgezeichnet für die Erforschung von Therapien, bei denen das Immunsystem Krebszellen attackiert. Prognose zu wirtschaftlicher Entwicklung: Kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit zeichnen Forscher ein düsteres Szenario für den Osten: Langfristig werde dieser wirtschaftlich weiter abgehängt.

Kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit zeichnen Forscher ein düsteres Szenario für den Osten: Langfristig werde dieser wirtschaftlich weiter abgehängt. Geflüchtete dürfen in vielen Fußballvereinen bei Punktspielen nicht antreten: Die Bürokratie verhindert das. Dabei gelingt Integration nirgends so leicht wie im Sport.

Die Bürokratie verhindert das. Dabei gelingt Integration nirgends so leicht wie im Sport. Strom wird 2019 günstiger: Die Preise könnten um 20 Prozent sinken, melden die Betreiber der Netze. Weil die Stromnetze immer besser ausgebaut sind, werden teure Engpässe seltener.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Nicht mehr lange, dann könnten AfD und CDU Koalitionen eingehen: Für Deutschland wäre das gut, schreibt unser Kolumnist Jakob Augstein. Die Politik wäre ehrlicher. Die Leute wüssten, woran sie sind. Und die Linke könnte sich neu formieren.

Ein zeitkritisches Ständchen zum internationalen Tag des Kaffees: Harald Schmidt wirft ein Pfund Butter in sein Heißgetränk und macht sich Gedanken über das alte K-A-F-F-E-E-Lied. Hier ist das Video.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Von unserer Familie bleibt nichts übrig": Jedes Jahr kommen Tausende durch Alkohol schwer geschädigte Babys zur Welt. Adoptiveltern verzweifeln an diesen kaum erziehbaren Kindern - und fühlen sich von den Jugendämtern hintergangen, die die Probleme verschweigen.

Marina Lystseva / Tass / Action Press Ein Airbus A350-900

Wie man im Flugzeug gesund bleibt: Markus Egert, Professor für Mikrobiologie, ist Experte für die Keimbelastung bei Flugreisen. Er sagt: Die Luft im Flugzeug ist das geringste Problem. Mein Kollege Frank Thadeusz hat ihn interviewt.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie lesen könnten: 1990 erschien Michael Crichtons Roman "Jurassic Park", der kurze Zeit später als Vorlage für den gleichnamigen Kino-Kassenschlager von Steven Spielberg diente. Zehn Jahre nach dem Tod des Autors erscheint nun ein Manuskript von 1974 - über Saurierforscher im Wilden Westen. Nach dem Motto: Cowboys, die nach Dinos gruben. Der Roman bietet beste Popcornunterhaltung, schreibt meine Kollegin Anne Haeming.

imago/ United Archives JURASSIC PARK III

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Max Holscher vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.