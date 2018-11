hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Gefährlicher Konflikt im Asowschen Meer

Auf dem Papier ist alles klar geregelt: Die Ukraine und Russland haben sich 2003 auf die freie Durchfahrt für Schiffe durch die strategisch wichtige Meerenge von Kertsch im Asowschen Meer geeinigt. Doch am Sonntag haben russische Spezialkräfte drei ukrainische Patrouillenboote an der Durchfahrt gehindert, beschossen, aufgebracht und mitsamt ihrer Besatzungen festgesetzt. Beide Länder weisen sich gegenseitig die Schuld zu.

Der Zwischenfall vor der von Russland annektierten Halbinsel Krim hat eine Kettenreaktion ausgelöst. Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko versetzte Reservisten in Bereitschaft und unterzeichnete ein Dekret zur Verhängung des Kriegsrechts. Das Parlament muss noch zustimmen. Die Nato hat eine Sondersitzung einberufen, auch der Uno-Sicherheitsrat tritt in den kommenden Stunden zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Unsere Russlandkorrespondentin Christina Hebel erklärt, was hinter dem Nervenkrieg steckt.

DPA/ TASS Ukrainische Marineboote im Asowschen Meer

Wie es in dem gefährlichen Konflikt weitergeht, ist offen. Eine rasche Deeskalation scheint indes unwahrscheinlich. Andrij Melnyk, der ukrainische Botschafter in Berlin, fordert bereits militärischen Beistand von Deutschland. Wir informieren Sie rund um die Uhr über die aktuellen Entwicklungen.

DIE ZAHL DES TAGES

460

Nach 21 Wochen und fünf Tagen wollte Frieda nicht länger warten: Das Wunderkind kam mit nur 460 Gramm Körpergewicht auf die Welt. Inzwischen ist Europas jüngstes Frühchen acht Jahre alt und hat die ersten Wochen in der Schule gut gemeistert - trotz einiger Schwierigkeiten.

DPA Frieda

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Verdächtig: Im deutschen Generalkonsulat in Erbil sollen syrische Flüchtlinge nach SPIEGEL-Informationen gegen Geld mit manipulierten Visa ausgestattet worden sein. Doch eine konsequente Aufklärung der Missstände unterblieb lange.

Im deutschen Generalkonsulat in Erbil sollen syrische Flüchtlinge nach SPIEGEL-Informationen gegen Geld mit manipulierten Visa ausgestattet worden sein. Doch eine konsequente Aufklärung der Missstände unterblieb lange. Verurteilt: Fünf junge Männer standen in Essen vor Gericht, weil sie gemeinsam minderjährige Schülerinnen vergewaltigt hatten. Nun ist das Urteil gefallen. Sie müssen mehrjährige Freiheitsstrafen verbüßen.

Fünf junge Männer standen in Essen vor Gericht, weil sie gemeinsam minderjährige Schülerinnen vergewaltigt hatten. Nun ist das Urteil gefallen. Sie müssen mehrjährige Freiheitsstrafen verbüßen. Verschollen: 1979 wurde das Bild "Sonnenblumen" des Expressionisten Emil Nolde aus dem NDR-Funkhaus in Hamburg gestohlen - nun hat der Sender es zurückerhalten. Mittlerweile soll das Gemälde etwa eine Million Euro wert sein.

1979 wurde das Bild "Sonnenblumen" des Expressionisten Emil Nolde aus dem NDR-Funkhaus in Hamburg gestohlen - nun hat der Sender es zurückerhalten. Mittlerweile soll das Gemälde etwa eine Million Euro wert sein. Verstorben: Bernardo Bertolucci bekam den Oscar für "Der letzte Kaiser", sein "Letzter Tango in Paris" ist bis heute umstritten. Nun ist der italienische Regisseur im Alter von 77 Jahren gestorben.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Endlich mal was Positives: Friedrich Merz ist blitzschnell vom Heilsbringer zum Schulz der CDU abgestürzt. Doch mit Hilfe des "Traumschiffs" lässt sich das noch drehen, meint Harald Schmidt. Hier ist das Video.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

"Klar habe ich Gras geraucht": Der Jazzsänger Michael Bublé spricht im Interview über seine Rock'n'Roll-Vergangenheit, Hochzeiten, deutsche Weihnachtsmärkte und das Leben nach einem Schicksalsschlag.

DPA Michael Bublé

Was Zeitverlust für Unfallopfer bedeutet: Laut einer Umfrage des Roten Kreuzes verlieren Rettungsfahrer im Schnitt fünf Minuten wegen blockierter Rettungsgassen. Hier erklärt ein Notarzt, welche Folgen das hat.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wie das Gift in die Hühner kam: Mit PCB kontaminiertes Futtermittel macht dem Agravis-Konzern zu schaffen. Jetzt kommt heraus: Der Agrarkonzern kannte das Risiko.

DPA Küken

Was müsste mit Hartz IV wirklich geschehen? SPD und Grüne distanzieren sich von den Hartz-Reformen und dem Erbe der Agendajahre. Das ist verständlich, aber falsch. Was geschehen müsste, damit den Bedürftigen geholfen wird.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie tun können: Laut lachen. Roman Jäger und Florian Glappa helfen Ihnen dabei. Die beiden Männer aus Kassel verbringen ihre Mittagspausen in der Uni-Mensa und fotografieren dort kunstvoll ihre kläglichen Essensreste. Anschließend stellen sie die Bilder auf Instagram - garniert mit Gourmetsprech. Das Ergebnis: "Gieriges Pommesquartett stürzt sich auf tomatisierte Standardsauce mit Paprikazugabe getoppt von pikanter Pepperoni." Hier geht's zu den besten Bildern.

Florian Glappa / Roman Jäger Was vom Essen übrig blieb

