hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages auf einen Blick, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Sahra Wagenknechts neue Sammlungsbewegung soll Wähler von der AfD abhalten

"Aufstehen" heißt eine umstrittene Sammlungsbewegung, die Sahra Wagenknecht und ihr Ehemann Oskar Lafontaine ins Leben gerufen haben. Heute wurde das Projekt, das heimatlose Wähler ansprechen und ihre Abwanderung zur AfD verhindern soll, in der Bundespressekonferenz vorgestellt. Spitzenpolitiker von Rot und Grün fehlten jedoch.

SPD-Vize Ralf Stegner attackierte Wagenknecht und Lafontaine stattdessen als "notorische Separatisten". Auch Juso-Chef Kevin Kühnert ging auf Distanz. Unsere Kollegen Christian Teevs und Felix Wellisch waren beim Start von "Aufstehen" dabei (hier geht es zum Video) - und haben festgestellt, wie schwierig es sein dürfte, mit der neuen Bewegung die Politik von SPD, Grünen und eben den Linken zu verändern. Lesen Sie hier die Analyse.

"Alles ist nass. Das Hemd ist nass, die Hand ist nass. Das macht alles noch schwieriger."

Na, wer beklagt sich da? Es ist Tennisstar Roger Federer, der bei den US Open sensationell gegen den Australier John Millman ausschied. Dabei können die schweißtreibenden äußeren Bedingungen in Flushing Meadows für den 37-Jährigen doch eigentlich nicht so überraschend gekommen sein. Zuletzt gewann er dort 2008. Die Zeit läuft eben offenbar irgendwann auch gegen eine Legende.

Was Sie heute wissen müssen

Ein dritter Verdächtiger in Chemnitz. Zuerst wurden nach der tödlichen Messerattacke vom 26. August zwei Männer festgenommen. Heute erließ der Generalstaatsanwalt plötzlich einen Haftbefehl gegen einen weiteren dringend verdächtigen Mann.

Zuerst wurden nach der tödlichen Messerattacke vom 26. August zwei Männer festgenommen. Heute erließ der Generalstaatsanwalt plötzlich einen Haftbefehl gegen einen weiteren dringend verdächtigen Mann. Die Oberbürgermeisterin von Chemnitz will die frustrierten Bürger nicht aufgeben, die bei den rechten Demos mitmachten. All jene, die noch diskussionsbereit und zugänglich sind, nicht abzuholen, wäre ein Fehler, sagte Barbara Ludwig unserem Kollegen Max Holscher. Das Interview lesen Sie hier.

All jene, die noch diskussionsbereit und zugänglich sind, nicht abzuholen, wäre ein Fehler, sagte Barbara Ludwig unserem Kollegen Max Holscher. Das Interview lesen Sie hier. Im US-Senat begann heute die Anhörung von Richter Brett Kavanaugh für das Oberste Gericht. Der als stramm konservativ geltende Republikaner muss den Senatoren vermutlich drei bis vier Tage Rede und Antwort stehen. Mit ihm will Präsident Trump seinen Einfluss auf den Supreme Court festigen.

Es kann nicht genug Antifa geben: Das findet unsere Kolumnistin Margarete Stokowski und macht sich angesichts der beschämenden Ereignisse von Chemnitz für linke Aktivisten stark. Denn die Rechtsextremisten würden in Deutschland auf zu wenig Widerstand stoßen.

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Das jüngste Kind ist meist der Querdenker": Gerhard Jorch, 66, ist Neonatologe und Neuropädiater an der Magdeburger Universitätskinderklinik - und Vater von neun Kindern. Ist es ein Glück, viele Geschwister zu haben? Von Julia Koch

Die Katzentante von Bielefeld: Martina Kraft lebt für ihre 61 Tiere. Dann kam die anonyme Anzeige, und ihr Paradies wurde evakuiert. Wie kam es dazu? Von Barbara Hardinghaus?

Die Empfehlung für Ihren Feierabend

Das Schuljahr ist noch jung, und der erste Elternabend steht schon an? Halten Sie die Werbepausen aus und schauen um 20.15 Uhr auf Sat.1 die Komödie "Frau Müller muss weg" von Sönke Wortmann. Angeführt von Anke Engelke versuchen rabiate Helikoptereltern, eine Lehrerin loszuwerden - weil diese nicht unbedingt jedem Kind eine Empfehlung fürs Gymnasium geben will.

The Blaze: Dancehall

Oder lieber neue Musik hören? Dann sind Sie bei unserer Kolumne "Abgehört" richtig. Diesmal geht es unter anderem um "Dancehall", das neue Album des französischen Duos The Blaze.

