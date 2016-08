Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Lage am Mittwoch

wir erleben gerade den Beginn des Bundestagswahlkampfs. Sigmar Gabriel stänkert gegen Angela Merkels Flüchtlingspolitik, die Kanzlerin lässt zurückkeilen. Rente, Steuern, TTIP - bei etlichen Themen liegt die Große Koalition täglich im Streit. Zufällig haben Merkel und Gabriel heute viel Zeit, um an ihrer Beziehung zu arbeiten. "Quality Time" nennt man das wohl: Erst treffen sie sich im Kabinett, dann sind sie gemeinsam in der Ferrari-Stadt Maranello, zu deutsch-italienischen Regierungskonsultationen. Reden soll ja manchmal helfen. Wenn die Entfremdung so weitergeht, ist bei diesem Paar die baldige Scheidung aber wahrscheinlicher.

AP

Trumps gefühltes Vermögen

Nur wenige Menschen kennen Donald Trump so genau wie David Cay Johnston. Jahrzehntelang hat der US-Journalist alle Informationen gesammelt, die er zu Trump finden konnte. Nun erscheint seine Biografie "Die Akte Trump" (Ecowin Verlag) auf Deutsch, wir bringen Auszüge, es geht um Trumps Finanzen. Kurios: Trump hat immer wieder vollkommen unterschiedliche Aussagen darüber gemacht, wie reich er wirklich ist. Manchmal schwankten die Angaben innerhalb weniger Tage um ein paar Milliarden Dollar. Trump, so berichtet es Johnston, schätze die Höhe seines Vermögens "nach seinem Gefühl" ein. Mehr lesen Sie heute bei SPIEGEL ONLINE.

REUTERS

Spitzenbanker wollen sich erklären

Apropos Geld: Deutschlands Banker waren einst die Oberklasse unter den Managern - reich, angesehen, erfolgsverwöhnt. Reich sind einige von ihnen zwar noch immer, aber der Rest hat sich irgendwie erledigt. Die beiden größten Geldhäuser des Landes, die Deutsche Bank und die Commerzbank, sind zu Sanierungsfällen geworden, die Aktienkurse drastisch abgestürzt. An diesem Mittwoch sollen die beiden Chefs der Institute erklären, wie sie ihre Unternehmen retten wollen. Bei der "Handelsblatt"-Bankentagung spricht erst Deutsche-Bank-Chef John Cryan, dann Martin Zielke von der Commerzbank. Mein Kollege Stefan Kaiser berichtet aus Frankfurt.

DPA

Planungen für eine Anti-Terror-Übung werden konkret

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen, Bundesinnenminister Thomas de Maizière und einige Landesinnenminister treffen sich heute in Berlin, um die erste gemeinsame Anti-Terror-Übung von Bundeswehr und Polizei für einen großen Anschlag vorzubereiten. Wir erinnern uns: Union und SPD hatten sich darauf verständigt, dass die Bundeswehr bei größeren Anschlägen auch ohne Grundgesetzänderung eingesetzt werden kann.

Getty Images

Gewinner des Tages...

... ist heute ein Satz: "Wir schaffen das." Er stammt von Angela Merkel, vor genau einem Jahr hat sie dies mit Bezug auf die Flüchtlingskrise gesagt. Der Satz lässt sich problemlos auf alle möglichen Lebenssituationen anwenden. Er verströmt Optimismus, Tatendrang und den Willen, Dinge anzupacken. Merkel hat in der Flüchtlingskrise Fehler gemacht. Aber der Satz bleibt. Es ist ein guter Satz. Er wird in Deutschland viel zu selten gesagt.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

