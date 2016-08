Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

da hat er wieder einen rausgehauen: Wirtschaftsminister Sigmar Gabriel (SPD) sorgt mit seiner Einschätzung, die Verhandlungen über das Freihandelsabkommen TTIP seien "de facto gescheitert" für Aufregung - auch bei der US-Regierung. Mein Kollege Veit Medick hat in Washington nachgefragt und siehe da: Die Amerikaner widersprechen Gabriel vehement. Anders als von Gabriel behauptet, würden die Verhandlungen durchaus Fortschritte machen, sagte ein Sprecher von Barack Obamas Handelsbeauftragtem Michael Froman. Es liege nun mal in der Natur solcher Verhandlungen, dass nichts vereinbart sei, bis nicht alles vereinbart sei. Deshalb seien einzelne Verhandlungskapitel noch nicht geschlossen worden. Und: Die Verhandlungen würden wie geplant Mitte September auf hoher Ebene fortgesetzt (hier finden Sie alle Fakten zu TTIP). Na denn: Wir lassen uns überraschen, wer am Ende recht behält. Ich tippe auf Gabriel.

Ein Politiker wie aus dem Horror-Film?

Brasiliens Senat wird in den nächsten Stunden über die Absetzung von Präsidentin Dilma Rousseff entscheiden, eine Mehrheit für die Amtsenthebung scheint so gut wie sicher. Als Nachfolger steht Michel Temer bereit, der schon seit einiger Zeit als Interimspräsident die Geschäfte führt. Temer gilt als liberal-konservativ. Er will Brasiliens kränkelnde Wirtschaft mit Privatisierungen und Kürzung der Staatsausgaben in Schwung bringen. In Brasiliens politischer Klasse hat Temer einen interessanten Ruf, berichtet meine Kollegin Katharina Peters. Wegen seines verschlossenen Wesens vergleichen ihn Rivalen mit dem "seltsamen Butler" aus einem Horror-Film.

Chinas Projekt Welteroberung

Es lohnt bekanntlich immer wieder, den Blick über den eigenen Tellerrand zu wagen - es lassen sich atemberaubende Dinge entdecken: Mein SPIEGEL-Kollege Erich Follath war im äußersten Westen Chinas unterwegs, um sich anzuschauen, mit welch gigantischem Aufwand die Volksrepublik dort den Bau einer neuen Seidenstraße vorantreibt. Peking hat 40 Milliarden Dollar bereitgestellt, für neue Schienenwege, Autobahnen, Pipelines. So soll der Handel über den Landweg in Richtung Westen angekurbelt werden. 60 Staaten sollen daran beteiligt werden, gut die Hälfte der Menschheit. Alle Hintergründe zur neuen Seidenstraße lesen Sie hier.

Gewinner des Tages

Horst Seehofer nennt die Debatte um eine erneute Kanzlerkandidatur von Angela Merkel eine "selten dämliche Diskussion". Es sei schädlich, schon jetzt über Koalitionen oder die Vergabe von Posten zu sprechen, erst müsse der Kurs klar sein. Die Bevölkerung habe "machttaktische Spielchen bis unter die Kinnlade satt", sagt er. Richtig so. Endlich sagt's mal einer. Denn merke: Horst Seehofer hat sich noch nie an machttaktischen Spielchen beteiligt. Echt nicht. Er spricht auch grundsätzlich nicht frühzeitig über die Vergabe von Posten. Und er wird es auch niemals tun, ganz bestimmt nicht. Großes CSU-Ehrenwort. Der heilige Franz-Josef Strauß im weiß-blauen Himmel sei sein Zeuge.

