hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

ich hoffe, Sie haben die Feiertage gut überstanden. Das Wohnzimmer nach dem Verwandtschaftsbesuch wieder auf Normaltemperatur runtergekühlt, das Geschenkpapier in die Tonne gestopft. Und natürlich frage ich Sie nicht, wie viele Knödel Sie in den vergangenen Tagen verspeist haben.

Ich zum Beispiel saß mit meinen Tanten so lange um die Schüssel mit der Ananasbowle wie die Hirten ums Lagerfeuer. Und war dann gestern ganz froh, eine weitere Einladung ablehnen zu können: "Nein danke, ich muss morgen arbeiten."

Apropos arbeiten...

DAS THEMA DES TAGES

Schlüsseljahr 2019: Die Chancen und Risiken für den Standort Deutschland

Wie gut ist der Wirtschaftsstandort Deutschland für das Jahr 2019 gerüstet? Auf die Schlüsselbranchen - damit sind Konzerne gemeint, von denen der Wohlstand von Millionen Bürgern abhängt - warten im kommenden Jahr viele Umbrüche.

Die Konjunkturaussichten trüben sich ein. Die Digitalisierung steht an. Und dazu die Energiewende.

Autoindustrie, Energiebranche, Finanzsektor, dazu Immobilien, Luftfahrt und Handel: Meine Kollegen aus dem Wirtschaftsressort schreiben, die deutsche Wirtschaft "wird sich fundamental wandeln müssen. Tut sie dies nicht, werden die derzeit wirkenden globalen Kräfte bald ihr das Fundament entziehen."

Dass sich die deutschen Händler dringend etwas einfallen lassen müssen, um gegen Onlinekonzerne wie Amazon noch eine Chance zu haben, zeigt das Beispiel Ikea. Sogar den Möbelriesen hat es erwischt: Der Konzern hat es verpasst, eine tragfähige Onlinestrategie zu entwerfen - 2018 brach der Umsatz ein. Wie Amazon den Markt dominiert, können Sie hier lesen.

REUTERS Finanzdistrikt in Frankfurt

Für Deutsche Bank und Commerzbank etwa geht es darum, eigenständig zu bleiben. Beim Bau- und Immobiliensektor deutet sich ein Ende des Baubooms an. Dafür läuft es prima in der Reisebranche - das setzt die Fluglinien unter Druck: Fachkräftemangel, Flugausfälle, Chaos am Himmel. Die Ausblicke für alle Branchen finden Sie hier.

Und an den Börsen? Geht die Zeit der Kursrekorde zu Ende, schreibt mein Kollege Henning Jauernig. Die Gründe - und warum turbulente Börsenzeiten ein guter Moment sind, um ins Aktiengeschäft einzusteigen, lesen Sie hier.

DIE FRAGE DES TAGES

Wer wird 2019 wichtig?

Das nächste Jahr könnte politisch ähnlich aufregend werden wie 2018. Europawahl im Mai, die Wahlen in Bremen, Brandenburg, Sachsen und Thüringen. Dazu die Zukunft der Kanzlerin: Von welchen Politikern wir auch 2019 einiges hören werden, sehen Sie in der Bildergalerie.

Getty Images (4); DPA; AFP

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Ursula von der Leyen will Polen, Italiener und Rumänen für die Bundeswehr anwerben. Hintergrund für den Plan der Verteidigungsministerin ist die Personalnot bei den Streitkräften.

Hintergrund für den Plan der Verteidigungsministerin ist die Personalnot bei den Streitkräften. Das größte Hackertreffen Europas startet in Leipzig , der Congress des Chaos Computer Clubs. Was die Veranstaltung so besonders macht.

, der Congress des Chaos Computer Clubs. Was die Veranstaltung so besonders macht. Schnipp schnapp, Bart ab: An der Weihnachtsmannschule in Brasilien, an der man sich zum Weihnachtsmann ausbilden lassen kann, bekamen die Männer zum Ende der Saison die weißen Zotteln gestutzt. Zu den Bildern.

REUTERS

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Liegt ein alter Mann im Pflegeheim: Das Bundesgesundheitsministerium hat einen Werbefilm für Pflegeberufe veröffentlicht. Harald Schmidt findet: sensationell. Hier ist das Video.

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Der geschwächte Präsident: Es gab 2018 viele Themen, die Donald Trump unter Druck setzten. Die Russlandaffäre zum Beispiel oder die vielen Schusswaffenmassaker an amerikanischen Schulen. "Aber nirgendwo zeigt sich deutlicher als bei den Kongresswahlen, wo Trumps politische Grenzen liegen", analysiert unser US-Korrespondent Christoph Scheuermann. Sein Ausblick auf die USA im Jahr 2019.

AP

So können Eltern schlaue Kinder am besten fördern: Manche Kinder haben ein Gehirn wie ein Hochleistungsmotor. Wie können Eltern erkennen, ob ihre Tochter oder ihr Sohn hochintelligent ist? Das erklärt die Psychologin Tanja Gabriele Baudson im Interview.

VIEL GELESEN

Die SPIEGEL-ONLINE-Serie zum Rechtsruck in Deutschland

Mal ist es rechte Einschüchterung, mal Gewalt, mal Panikmache: In Deutschland werden vielerorts Menschen zu Opfern rechter Anfeindungen. Es sind Geschichten aus dem Alltag von Kellnern, Bürgermeistern, Künstlern und Schülern. Sie handeln von Angst und Aggression, Engstirnigkeit und Elan, Gewalt und Gelassenheit.

SPIEGEL ONLINE widmet sich in einer Serie den Geschichten von Betroffenen. Hier geht es zu den Texten.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen könnten: "Der Junge muss an die frische Luft", der Film zu Hape Kerkelings autobiografischem Kindheitsbuch. Regie führte Oscarpreisträgerin Caroline Link. "Hingerissen schaut die Kamera dem Helden zu, wenn er in Küche und Kinderzimmer tanzt, wenn er sich Petersilie in die Ohren stopft", schreibt mein Kollege Wolfgang Höbel. Wenn Sie am Ende von 2018 noch einmal herzlich lachen und herzlich weinen möchten, dann gehen Sie ins Kino.

Warner Bros. Julius Weckauf in der Rolle des jungen Hape Kerkeling

Was Sie noch machen könnten: Ein bisschen frische Luft nach dem Feiern und vor dem Feiern wäre bestimmt nicht ungesund. Die Knödel, Sie wissen. In Bayern zum Beispiel schien heute die Sonne, es gab also keine Ausreden. Andererseits: Wenn man sich den Platz auf dem Sofa einmal erobert hat, sollte man das unbedingt ausnutzen. Und lesen, anhören, anschauen - die besten Serien, Bücher, Songs und Games 2018. Hier stellen wir Sie Ihnen vor.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.