Gespaltenes Spanien

Pedro Sánchez ist spanischer Sozialist, seit neun Monaten Premier - und er hat ein Problem: Das Parlament in Madrid debattiert bis Mittwoch über seinen Haushaltsvorschlag, und womöglich kriegt der 46-Jährige nicht genug Verbündete für sein Budget zusammen.

REUTERS Pedro Sánchez

Der Grund: Er regiert mit einer Minderheitsregierung und ist bei der Umsetzung seiner Politik unter anderem auf die Unterstützung katalanischer Separatistenparteien angewiesen. An diesem Dienstag beginnt aber auch der Prozess gegen die Separatisten aus Katalonien.

Insgesamt zwölf Politiker und Aktivisten werden beschuldigt, für das Referendum über die Abspaltung der Region von Spanien verantwortlich zu sein, das im Oktober 2017 stattfand. Die spanische Staatsanwaltschaft wirft ihnen Hochverrat vor, einigen droht bis zu 25 Jahren Haft.

Mein Kollege Claus Hecking ist vor Ort. "Für die Angeklagten geht es um alles", schreibt er. Die Strafverhandlung droht ein Mammutprozess zu werden - der die Politik in Spanien über Monate lähmen und Premier Sanchez zu Fall bringen könnte.

260.000

Die Deutschen gehen später in Rente und kriegen wieder mehr Kinder - die heimische Wirtschaft kommt künftig dennoch nicht ohne Fachkräfte aus dem Ausland aus. 260.000 Menschen müssten laut einer Studie jährlich in die Bundesrepublik kommen, um den Arbeitskräftebedarf zu decken.

DPA Schweißerwerkstatt

BMW ruft 480.000 Fahrzeuge zurück: Wegen defekter Airbags des japanischen Zulieferers Takata beordert der bayerische Autoriese Fahrzeuge in die Werkstätten. In Deutschland sind 95.000 Autos betroffen.

Wegen defekter Airbags des japanischen Zulieferers Takata beordert der bayerische Autoriese Fahrzeuge in die Werkstätten. In Deutschland sind 95.000 Autos betroffen. "Brechen Sie mit den Rechtsextremisten": Bernd Lucke hat einen offenen Brief an die AfD geschrieben. Der Parteigründer, der selbst schon ausgetreten ist, fordert die gemäßigten Mitglieder auf, nicht länger zu schweigen und radikale Mitglieder aus der Partei auszuschließen.

Bernd Lucke hat einen offenen Brief an die AfD geschrieben. Der Parteigründer, der selbst schon ausgetreten ist, fordert die gemäßigten Mitglieder auf, nicht länger zu schweigen und radikale Mitglieder aus der Partei auszuschließen. Nürnberg trennt sich von Trainer Köllner: Erst musste Sportvorstand Andreas Bornemann seinen Posten beim 1. FC Nürnberg räumen, nun muss auch Chefcoach Michael Köllner den Tabellenletzten der Bundesliga verlassen.

Erst musste Sportvorstand Andreas Bornemann seinen Posten beim 1. FC Nürnberg räumen, nun muss auch Chefcoach Michael Köllner den Tabellenletzten der Bundesliga verlassen. ADAC-Statistik 2018: Die Pannenhelfer mussten im vergangenen Jahr 3,93 Millionen Mal ausrücken. In 42 Prozent der Fälle waren Autobatterien der Grund, was vor allem am Durchschnittsalter der zugelassenen Pkw liegt - laut Kraftfahrt-Bundesamt 9,4 Jahre.

"Betoooooo": Die US-Demokraten wollen Präsident Donald Trump bei den Wahlen 2020 aus dem Weißen Haus vertreiben. Einer seiner möglichen Herausforderer ist Beto O'Rourke. Mein Kollege Roland Nelles hat den 46-Jährigen in El Paso bei einem Auftritt vor feiernden Anhängern beobachtet.

AFP Beto O'Rourke

Die Unsichtbare: Fast ein Jahr ist Bildungsministerin Anja Karliczek schon im Amt, doch ein richtig klares Profil hat sie noch nicht entwickelt, schreibt mein Kollege Armin Himmelrath in seinem Porträt. Die CDU-Politikerin kämpft um politische Sichtbarkeit - und um ihren Ruf.

Die Todesfalle in Ihrem Mund: Brauchen Sie ein Zahnimplantat? Dann sollten Sie besser einen Fachmann zu Rate ziehen - sonst droht Ungemach. Hier die Tipps für die richtige Pflege von Harald Schmidt.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Einkaufen mit der App: Der Modehändler Bonprix will Online- und Offlinewelt verbinden und Einkaufen im Laden nur per Smartphone möglich machen. Doch wollen die Kunden das auch? Meine Kolleginnen Andrea Lischtschuk und Maria Marquart waren in der Hamburger Innenstadt unterwegs.

Endstation Sehnsucht: In seiner Missionsstation registriert der deutsche Bischof Martin Albert Happe Vorzeichen einer neuen Fluchtbewegung - und versucht, gestrandete Migranten zur Umkehr zu bewegen.

Ricci Shryock/ DER SPIEGEL Mauretanien

Vergessener deutscher Held: Reinhard Strecker prangerte früh an, dass Nazirichter in der Bundesrepublik Recht sprachen. Dafür wurde er zuerst gehasst und dann, sehr spät, geehrt. Dies ist seine Geschichte.

"Die soll sich umbringen": Schläge, WhatsApp-Nachrichten, Ausgrenzung - Mobbing kennt viele Formen. Ein Schüler, eine Schülerin, eine Mutter und ein Lehrer berichten.

Klaus Stuttmann Trumps Spielzeugmauer

Was Sie tun können: In den kommenden Monaten gibt es viele Feiertage - ideal für eine Wochenendreise. Wenn es Sie nach Florenz zieht, finden Sie hier die besten Tipps, um Ihren perfekten Toskana-Kurztrip zu planen.

imago/ Westend61 Florenz

