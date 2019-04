hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Der Kampf um das Präsidentenamt in der Ukraine

Wolodymyr Selensky ist gelungen, womit vor wenigen Monaten in der Ukraine kaum jemand gerechnet hat: Der Komiker erhielt bei der Präsidentschaftswahl mehr als 30 Prozent der Stimmen, Amtsinhaber Petro Poroschenko nur 16 Prozent. Nun kommt es zur Stichwahl - und Selensky kann sich berechtigte Hoffnungen machen, als Sieger aus dem Duell hervorzugehen.

Dabei hat der 41-Jährige keinerlei politische Erfahrung. Bisher gab er den Staatschef nur als Schauspieler in einer Fernsehserie. Was politisch von ihm zu erwarten ist, weiß niemand so recht (lesen Sie hier ein Porträt). Eines hat er jedoch anklingen lassen: Er verspricht den Menschen "ein neues Leben, ohne Korruption, ohne Schmiergeld".

Im Laufe des Tages sollen die Stimmen vollständig ausgezählt sein. Erfahrungsgemäß verzögert es sich aber, bis das vorläufige Endergebnis vorliegt. Amtsinhaber Poroschenko setzte jedenfalls schon mal den Ton für die anstehenden Wahlkampfwochen bis zur Stichwahl am 21. April: Er warf Selensky vor, ein Kandidat Russlands zu sein.

Meine Kollegin Christina Hebel ist für uns in Kiew vor Ort und berichtet, wie es bei der Wahl nun weitergeht und wie Amtsinhaber Poroschenko die Wähler doch noch überzeugen will.

Die Zahl des Tages: 613.000

Sie verlassen ihr Haus nicht mehr, schotten sich von der Außenwelt ab, sind finanziell von den Eltern abhängig: In Japan leben nach Schätzungen der Regierung 613.000 Menschen im Alter von 40 bis 64 Jahren extrem zurückgezogen. Ein Viertel von ihnen sind Männer. Das Phänomen wird in Japan Hikikomori ("gesellschaftlicher Rückzug") genannt. Darunter fallen Menschen, die sechs Monate lang nicht zur Schule oder zur Arbeit gegangen sind und keinen Kontakt mit Menschen außerhalb der engen Familie hatten.

Getty Images

News: Was Sie heute wissen müssen

Bundeswehr soll aus Berliner Schulen verbannt werden: Die Truppe braucht Nachwuchs und wirbt darum auch an Schulen. "Für Töten und Sterben macht man keine Werbung", findet die Berliner SPD - und will das nun verbieten.

Die Truppe braucht Nachwuchs und wirbt darum auch an Schulen. "Für Töten und Sterben macht man keine Werbung", findet die Berliner SPD - und will das nun verbieten. Kommunalwahl in der Türkei - Misstrauensvotum gegen Erdogan: Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verliert bei den Kommunalwahlen die Hauptstadt Ankara voraussichtlich an die Opposition. Dem Land stehen aufreibende Tage bevor.

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan verliert bei den Kommunalwahlen die Hauptstadt Ankara voraussichtlich an die Opposition. Dem Land stehen aufreibende Tage bevor. SPON-Umfrage - Union schwächelt, Grüne legen zu: CDU und CSU verlieren unter neuer Führung leicht an Zustimmung, ihre Minister bauen in der Umfrage deutlich ab.

CDU und CSU verlieren unter neuer Führung leicht an Zustimmung, ihre Minister bauen in der Umfrage deutlich ab. Die Noten des Bundesliga-Spieltags: Gleich vier Leipziger stehen in der Elf der Woche - der Überblick.

Gleich vier Leipziger stehen in der Elf der Woche - der Überblick. Zuzana Caputová siegt bei Präsidentschaftswahl in der Slowakei. Ist der Erfolg der Proeuropäerin der Anfang vom Ende der rechtspopulistischen Erfolgssträhne in Osteuropa?

VLADIMIR SIMICEK / AFP Zuzana Caputová

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Wohnungsknappheit verschwindet nicht per Volksentscheid": In Berlin werden Unterschriften für einen Volksentscheid zur Enteignung von Wohnungskonzernen gesammelt. Der Ökonom Harald Simons warnt vor den Folgen - für Mieter und Steuerzahler.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

Wozu noch Schule? Der Klimaschutz muss viel radikaler gedacht werden, meint Harald Schmidt. Müssen Kinder wirklich im SUV der Eltern zum Unterricht gebracht werden? Sein Rat: Homeschooling würde den Schulen echte Konkurrenz machen. Hier geht es zum Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Einblicke in die superreiche C&A-Familie Brenninkmeijers: Im Clan hinter dem Modekonzern C&A wird erbittert um Traditionen, Geld und Macht gestritten. Der Familie droht der Zerfall.

Das grausige Ende des "Islamischen Staats": In der Wüste zwischen Irak und Syrien haben vor allem kurdische Kämpfer den letzten Fleck des "Kalifats" eingenommen. Doch im Untergrund bereiten die Terroristen die nächste Phase vor. Mein Kollege Christoph Reuter mit einem Frontbericht.

Eddy van Wessel IS-Kämpfer

Das Märchen vom Krebs-Wundertest aus Heidelberg: Die Heidelberger Uni ließ einen halb fertigen Bluttest von der "Bild"-Zeitung als Durchbruch feiern. Was steckt hinter dem PR-Skandal?

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie lesen könnten: Die Nase läuft, der Hals kratzt, der Kopf glüht - der Weg zum Arzt wird in Gedanken plötzlich unendlich lang, doch die Krankschreibung kann nicht länger warten. Damit soll nun Schluss sein. Das verspricht ein Hamburger Portal und bietet den blauen Schein per WhatsApp an. Mein Kollege Armin Himmelrath hat das Angebot getestet.

SPIEGEL ONLINE Krankschreibung Screenshot

