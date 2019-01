hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Venezuelas internationale Krise

Stürzt er oder kann sich Nicolás Maduro doch noch an der Macht halten? Der Linksnationalist an der Spitze Venezuelas hat sich im Laufe der Jahre zum rücksichtslosen Autokraten entwickelt, die Opposition drangsaliert, und das Parlament entmachtet. Doch jetzt könnte ihn ein erst 35-jähriger Mann stoppen: Juan Guaidó.

Der Chef der Nationalversammlung hat sich selbst zum Präsidenten erklärt. Allein die Tatsache, dass Guaidó noch frei ist, sei bereits ein Erfolg für die Gegner der Regierung, schreibt mein Kollege Klaus Ehringfeld. Und: Guaidó habe die zerstrittene Opposition geeint.

Miguel Gutiérrez/EPA-EFE/REX Juan Guaidó in Caracas

Doch die Staatskrise in Venezuela droht längst zu einem internationalen Konflikt zu werden. China und Russland, aber auch ein Teil der Linken in Deutschland, unterstützen das Maduro-Regime, die USA erkennen Guaidó an, die Bundesregierung fordert Neuwahlen. Am Ende geht es bei all dem auch um Einfluss und Öl.

Zitat des Tages

"Gebt ihm seine Mauer!"

Das sagt Robert Shiller, amerikanischer Topökonom über Donald Trump. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber auch nach zwei Jahren habe ich mich nicht daran gewöhnt, wie der US-Präsident das Land spaltet und lähmt - etwa jetzt beim Shutdown. (Lesen Sie hier eine Reportage über die Betroffenen.) Zumindest dafür gebe es aber eine Lösung, meint Shiller. Meine Kollegen David Böcking und Stefan Kaiser haben mit dem Nobelpreisträger in Davos gesprochen. Shiller sagt, die Demokraten sollten Trump das Geld für die Grenzmauer zu Mexiko bewilligen, um den Regierungsstillstand zu beenden - für die Einwanderung hätte das keine Folgen. "Gebt ihm seine Mauer", sagt Shiller. "Wir sollten es ihn versuchen lassen."

REUTERS Wirtschaftsnobelpreisträger Robert Shiller

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Airbus droht erneut mit Rückzug aus Großbritannien: Im Falle eines Brexits ohne Abkommen erwägt der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus die Schließung von Fabriken im Vereinigten Königreich.

Im Falle eines Brexits ohne Abkommen erwägt der Luftfahrt- und Rüstungskonzern Airbus die Schließung von Fabriken im Vereinigten Königreich. AfD-Politiker will Noah Becker kein Schmerzensgeld zahlen: Wegen eines rassistischen Tweets soll Jens Maier 15.000 Euro an den Sohn von Boris Becker zahlen. Doch der Bundestagsabgeordnete wehrt sich gegen das Urteil.

Wegen eines rassistischen Tweets soll Jens Maier 15.000 Euro an den Sohn von Boris Becker zahlen. Doch der Bundestagsabgeordnete wehrt sich gegen das Urteil. Frauentag wird Feiertag in Berlin: Als erstes Bundesland hat Berlin den Frauentag am 8. März als gesetzlichen Feiertag eingeführt. Bei der Abstimmung im Senat gab es etliche Gegenstimmen.

Als erstes Bundesland hat Berlin den Frauentag am 8. März als gesetzlichen Feiertag eingeführt. Bei der Abstimmung im Senat gab es etliche Gegenstimmen. Italien muss Amanda Knox entschädigen: Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat Italien im Fall Amanda Knox verurteilt. Die Behörden hätten bei der Befragung die Menschenrechte der US-Amerikanerin verletzt.

REUTERS Amanda Knox (Mitte) mit Angehörigen

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Alles Nazis außer mir: Bei Initiativen wie #unfollowme handele es sich im Grunde um einen Separatismus, wie ihn auch die sogenannten Identitären propagierten, meint Jan Fleischhauer. Hier geht es zu seiner Kolumne.

Konsequent, aber fair abschieben - geht das? Der bayerische Ex-Innenminister Beckstein plädiert für mehr Härte bei den Abschiebungen. Mein Kollege Martin Knobbe fragt, wo bleibt der Rechtsstaat? Der "Stimmenfang"-Podcast.

"Nur Fressen und Fortpflanzung": Unsere Welt wäre besser, wenn wir uns tierischer verhalten würden, sagt Harald Schmidt. Warum? Hier ist sein Video.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Was Deutschland beim Tempolimit von Schweden lernen kann: In der Bundesrepublik werden auch 2019 Tausende Menschen im Straßenverkehr sterben. Andere Länder machen vor, wie die Zahl der Toten dramatisch gesenkt werden kann.

Das Schmerzmittel der Zukunft: Herkömmliche Arzneien lassen sich nicht gezielt einsetzen und haben viele Nebenwirkungen. Forscher wie Christoph Stein von der Berliner Charité suchen einen neuen Weg.

CARTOON DES TAGES

Thomas Plaßmann

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen können: Mit ihrer Rolle als Queen Anne gilt Olivia Colman schon jetzt als Oscar-Favoritin. Am heutigen Donnerstag startet "The Favourite" in den deutschen Kinos. Sie wäre nicht mehr ganz richtig im Kopf gewesen, das Angebot abzulehnen, sagt die Hauptdarstellerin im Gespräch mit meinem Kollegen Andreas Borcholte. Tatsächlich bereite der Film ein kurzweiliges Vergnügen, meint wiederum mein Kollege Jan Künemund - und biete doch auch grausame Abgründe. Ich bin gespannt, was Sie davon halten.

picture alliance/ ZUMA PRESS/ 20th Century Fox Olivia Colman als Queen Anne

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Kevin Hagen vom Daily-Team

