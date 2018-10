hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Tag eins nach der Bayernwahl

Die Grünen werden sich am Morgen nach der Wahl kräftig die Augen gerieben haben, weil sie so spät ins Bett gekommen sind. Bis halb zwei Uhr morgens haben sie in München ihr Ergebnis gefeiert.

Die Leute von CSU und SPD werden sich ebenfalls kräftig die Augen gerieben haben, und zwar beim Anblick ihrer historisch schlechten bis katastrophalen Ergebnisse.

Und auch einige Bayern werden sich noch dran gewöhnen müssen: Die CSU ohne absolute Mehrheit? Die Grünen zweitstärkste Kraft? Ich selbst bin in einem Bayern unter Edmund Stoiber aufgewachsen.Wie sich das Ergebnis für mich anfühlt.

Trotz des 37-Prozent-Ergebnisses der CSU: Horst Seehofer wollte heute keine Personaldebatte über sich eröffnen - dabei ist die Debatte längst entbrannt. Markus Söder wurde vom CSU-Vorstand für das Amt des Regierungschefs nominiert. Er sagte mit Blick auf einen möglichen Koalitionspartner, er halte "ein Bündnis mit den Freien Wählern für die naheliegendste Variante".

Wo wanderten die Wähler hin? Welche Konsequenzen ziehen die Parteien nach der Landtagswahl? Wer sind eigentlich die Freien Wähler? Der Überblick:

Alle weiteren aktuellen Entwicklungen lesen Sie den ganzen Abend auf SPIEGEL ONLINE.

1

Meghan Markle und Prinz Harry bekommen zum ersten Mal Nachwuchs. Royal-Fans rasten aus, der Kensington Palast bleibt gewohnt seriös: "Ihre Königlichen Hoheiten, der Herzog und die Herzogin von Sussex sind hocherfreut anzukündigen, dass sie im Frühjahr 2019 ein Baby erwarten."

WILL OLIVER/EPA-EFE/REX/Shutterstock Meghan Markle, Prinz Harry

Was Sie heute wissen müssen

Opel gerät im Abgasskandal zunehmend unter Druck . Das Kraftfahrt-Bundesamt will für den Autobauer einen Rückruf von rund 100.000 Dieselfahrzeugen anordnen. Drei Modelle sind betroffen.

. Das Kraftfahrt-Bundesamt will für den Autobauer einen Rückruf von rund 100.000 Dieselfahrzeugen anordnen. Drei Modelle sind betroffen. Am Kölner Hauptbahnhof hat es eine Geiselnahme gegeben . Die Polizei schrieb auf Twitter, Einsatzkräfte hätten sie beendet. Eine weibliche Person und der Täter wurden verletzt. Zur Nachricht.

. Die Polizei schrieb auf Twitter, Einsatzkräfte hätten sie beendet. Eine weibliche Person und der Täter wurden verletzt. Zur Nachricht. Die Stadt Hamburg schiebt den 9/11-Helfer Motassadeq nach Marokko ab. Der verurteilte Helfer soll nach SPIEGEL-Informationen nach Frankfurt gebracht worden sein. Von dort soll er nach Casablanca ausgeflogen werden.

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Es geht nicht um die Migration, ihr Trottel: Migration ist ein wichtiges Thema. Aber bei Weitem nicht das wichtigste. Es gibt nur eine Partei, die das verstanden hat: die Grünen. Die Kolumne von Jakob Augstein.

Trotz des Niedergangs der Volksparteien gibt es viele Gründe zur Freude, findet Harald Schmidt. Und spricht über Herzogin Meghan und die Bayern.

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+ und SPIEGEL ONLINE

Der internationale Bürgerkrieg: Russland und die Türkei entscheiden über das Schicksal von Idlib. Startet Diktator Assad nun eine Offensive - und wie geht der israelisch-iranische Konflikt in Syrien weiter? Der Überblick.

18 Wege, sich mit dem Traumhaus zu ruinieren: Sie träumen vom Bauen? Hier erfahren Sie, wie leicht unbedachte Bauherren ins Verderben laufen - und wie Sie verhängnisvolle Kostenfallen umgehen.

imago/Rust

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie ansehen könnten: Die Satellitenbilder der Woche. Zwei deutsche Satelliten fliegen seit Jahren um die Erde und vermessen sie so genau, dass sich daraus eine faszinierende Landkarte unseres Planeten ergab. Fliegen Sie mit: Hier geht es zum Artikel samt Bilderstrecke.

DLR Die Landkarte des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR)

Was Sie hören könnten: Klassische Musik. Und zwar vom Komponisten Olivier Messiaen, der Hobby-Ornithologe war und 700 Vogelstimmen erkennen konnte. Hört man am besten draußen in der Oktobersonne. Hier können Sie reinhören.

