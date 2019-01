hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Tempolimit und Klimaschutz: Die Debatte nimmt Fahrt auf

Die Debatte um ein mögliches Tempolimit auf deutschen Autobahnen polarisiert. Schon kurz nach dem Vorstoß einer Regierungskommission brachten sich zwei Lager in Stellung. Von mehr Sicherheit und Umweltschutz sprachen die Befürworter des Vorstoßes, von Freiheit und Zeitaufwand die Gegner eines Tempolimits. Auch meine Kollegen diskutieren vielseitig:

Michail Hengstenberg belächelt, dass sich Menschen mitunter über das Tempo als gute Fahrer profilieren. "Schnell geradeausfahren kann wirklich jeder", schreibt er.

Gerald Traufetter hält das Tempolimit von 130 km/h für eine gute Idee, aber nicht für den wichtigsten Hebel.

Einen Kompromiss wünscht sich wiederum Emil Nefzger: ein Tempolimit von 200 km/h.

Die Diskussion setzt Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) unter Druck. Er wehrt sich gegen ein Tempolimit. Deshalb düpierte er gerade erst eine Klimakommission, indem er eine wichtige Arbeitssitzung absagte - offenbar, um Zeit zu gewinnen.

DPA Abgase eines Dieselmotors

Und parallel zur neu entbrannten Debatte muss sich der Verkehrsminister weiter mit der Dieselaffäre befassen. Hier wird er durch eine aktuelle Veröffentlichung etwas entlastet: Zahlreiche Lungenfachärzte stellen die schädliche Wirkung von Stickoxiden und Feinstaub auf den Menschen infrage. Einige Argumente der Wissenschaftler lassen sich zwar widerlegen. Dennoch hilft der Beitrag dem wissenschaftlichen Diskurs, schreibt meine Kollegin Heike Le Ker.

Und die politische Debatte um Klimaschutz, die Dieselaffäre und ein Tempolimit dürfte der Einwurf ebenfalls weiter befeuern. Scheuer jedenfalls sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe: "Der wissenschaftliche Ansatz hat das Gewicht, den Ansatz des Verbietens, Einschränkens und Verärgerns zu überwinden."

DIE ZAHL DES TAGES

185.000

In etwa so viele Asylanträge wurden im Jahr 2018 in Deutschland gestellt - und damit 16 Prozent weniger als im Jahr zuvor. Die Zahl der Erstanträge lag sogar nur bei 162.000. Die meisten Zuwanderer kamen erneut aus anderen europäischen Staaten. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) stellte die Werte vor. Im Koalitionsvertrag hatten sich Union und SPD auf einen Korridor von 180.000 bis 222.000 Neuankömmlingen geeinigt. Die tatsächliche Anzahl an Anträgen liegt damit klar darunter.

AFP Horst Seehofer

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Shutdown wird zum Sicherheitsrisiko: Aufgrund der Haushaltssperre in den USA werden mittlerweile auch bei Sicherheitsbehörden wie dem FBI das Geld knapp. Sie warnen: Vom Shutdown profitieren Kriminelle und Terroristen.

Aufgrund der Haushaltssperre in den USA werden mittlerweile auch bei Sicherheitsbehörden wie dem FBI das Geld knapp. Sie warnen: Vom Shutdown profitieren Kriminelle und Terroristen. Brandenburgs Regierung plant Parität auf Landeslisten: Die Hälfte der Parlamentssitze soll künftig mit Frauen besetzt werden. Es wäre die erste Regelung dieser Art in Deutschland - aber das Vorhaben ist rechtlich umstritten.

DPA Landtag in Potsdam

Salvini spottet über Macron: Er rede viel, aber erreiche nicht viel und sei "ein sehr schlechter Präsident", sagt der italienische Innenminister Matteo Salvini über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Damit befeuert er den Streit zwischen Rom und Paris.

Er rede viel, aber erreiche nicht viel und sei "ein sehr schlechter Präsident", sagt der italienische Innenminister Matteo Salvini über den französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Damit befeuert er den Streit zwischen Rom und Paris. Merkel sendet in Davos klare Signale an Trump: Auf dem Weltwirtschaftsforum plädiert Angela Merkel für internationale Kooperation, übt zugleich aber deutliche Kritik - auch an den USA.

DPA Angela Merkel

Berliner Polizei sucht Schwarm eines Beamten über Instagram: Über soziale Medien suchen die Beamten eine Frau, in die sich ein Kollege verguckt hat. Dafür gibt es Zuspruch, aber auch scharfe Kritik.

Über soziale Medien suchen die Beamten eine Frau, in die sich ein Kollege verguckt hat. Dafür gibt es Zuspruch, aber auch scharfe Kritik. Williams knickt bei Matchball um und scheidet aus: Im Viertelfinale gegen Karolina Pliskova lag Serena Williams klar vorn. Nach einem kleinen Fehltritt verlor sie aber doch noch.

REUTERS Serena Williams

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Aus dem Alltag einer Bamf-Entscheiderin: Sie hat mit Traumatisierten zu tun, mit vielen Hoffnungen und genauso vielen Ängsten: Eine Asylentscheiderin beim Bamf spricht im Jobprotokoll über ihre Arbeit.

Trump macht's richtig: Der US-Präsident will keine Pressekonferenzen mehr geben. Harald Schmidt erklärt in seiner Videokolumne, warum er kurze Aussagen im Vorbeigehen eh viel besser findet.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Geschlechtsumwandlung und die Reaktion von Eltern: Wie eine Familie damit umgeht, dass aus der Tochter Antonia der Sohn Anton wird. Vor allem der Vater tut sich damit schwer.

TANJA KERNWEISS/ DER SPIEGEL Anton Dalichau

Wie ein Harvard-Professor den Krebs besiegen will: Zwei Revolutionen in der Krebsbehandlung hat David Scadden in den vergangenen Jahrzehnten erlebt. Mit seiner Differenzierungstherapie will er nun die dritte anstoßen.

Warum ein Politiker glaubt, er könne als Nichtpolitiker mehr bewirken: Der grüne Finanzexperte Gerhard Schick legt sein Bundestagsmandat nieder und gründet einen gemeinnützigen Verein. Warum?

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen können: Im WM-Halbfinale stehen Deutschland und Frankreich bereits. Nun kämpfen sie im Fernduell um den Gruppensieg in der Hauptrunde. Der letzte Auftritt des DHB-Teams in Köln verspricht Großes: Deutschland trifft ab 20.30 Uhr (Liveticker SPIEGEL ONLINE; TV: ARD) auf Europameister Spanien - allerdings ohne den schwer verletzten Martin Strobel. Über die möglichen Konstellationen fürs Halbfinale können Sie sich hier informieren. Mein Kollege Jan Göbel erklärt außerdem, warum die Franzosen nicht nur talentiert, sondern auch vielfältiger als andere Teams sind.

AP DHB-Team in Köln

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Andreas Evelt vom Daily-Team

