Schicksalstage für Theresa May - der Brexit-Kompromiss und die Folgen

Wenn bei den Brexit-Verhandlungen auf etwas Verlass ist, dann ist es das stete Unsicherheitsgefühl: Kaum ist eine Hürde genommen, wartet schon die nächste. So ist es auch in diesen Tagen.

Im Kern dreht sich dabei alles um die folgende Frage: Gelingt es britischer Regierung und EU, sich auf ein einigermaßen versöhnliches Ausscheiden der Insel zu einigen, ohne dass Chaos für Bürger und Wirtschaft ausbricht?

In den vergangenen Stunden sind sich beide Seiten nach monatelangem Stillstand nähergekommen: Unterhändler von EU und Großbritannien haben sich offenbar auf einen belastbaren Text geeinigt - auch in der umstrittenen Grenzfrage zwischen Nordirland und Irland. Hier wird es darauf ankommen, ob die Brexit-Hardliner sich mit dem Kompromiss zufriedengeben. Meine Kollegin Mara Küpper erklärt in diesem Text, worum es in der gefundenen Lösung geht und warum die Frage so schwer zu lösen ist.

Doch selbst wenn die Hardliner den Brexit-Deal durchwinken, stehen Premierministerin Theresa May schwierige Wochen bevor. Denn neben den europäischen Institutionen müsste das britische Parlament - voraussichtlich im Dezember - den Beschluss absegnen. May kann sich einer Mehrheit keinesfalls sicher sein, schreibt mein Kollege Kevin Hagen.

Welche Politiker sich besonders querstellen, können Sie in dieser Bildergalerie sehen.

65

So viele Millionen Dollar nimmt das Ex-Präsidentenpaar Obama mit einem einzigen Bücherdeal ein. Die einstige First Lady Michelle veröffentlicht am Dienstag ihre Autobiografie "Becoming". Die Buchbranche erwartet einen globalen Bestseller. Entsprechend viel wert war der Bertelsmann-Tochter Penguin Random House der Vertrag mit den Obamas: Neben "Becoming" fließt das Geld zudem in ein weiteres Buch von Barack Obama.

AP Michelle und Barack Obama

Das Geheimnis der Kanzlerin: Kanzlerin Angela Merkel hat einen großen Auftritt in Brüssel, und ihre potentziellen Nachfolger rackern sich ab. Doch wofür eigentlich, fragt sich Harald Schmidt. Hier geht es zu seinem Video.

SPIEGEL ONLINE Harald Schmidt

Das Funkloch wird zur urdeutschen Institution: Lücken in den Mobilfunknetzen gehören inzwischen genauso zu Deutschland wie Beethoven und Goethe. Dabei ließe sich das so einfach ändern, schreibt unser Kolumnist Sascha Lobo.

Neonazi-Aussteiger und ihre Tattoos: Wer die rechtsextreme Szene verlässt, wird die Spuren der eigenen Vergangenheit manchmal nicht so schnell los. Tattoos erinnern dann an die Zeit, in denen es um Ausländerhass, Kameradschaft und Abgrenzung ging. Meine Kollegin Sarah Heidi Engel hat einen Aussteiger getroffen und erzählt seine Geschichte.

imago Aaron Hernandez

Der Mörder mit dem deformierten Hirn: Aaron Hernandez war einer der berühmtesten Footballspieler der USA. Dann brachte er seinen Freund um und erhängte sich in der Gefängniszelle. Bei der Obduktion erlebten die Ärzte eine Überraschung - sind seine Hirnschädigungen durch den Sport der Grund für dieses Drama? Mein Kollege Johann Grolle hat sich mit dem Fall beschäftigt.

Was Sie tun können: Die jüngste Partie der Schach-WM nachspielen. Vier Mal saßen sich Magnus Carlsen und Fabiano Caruana bei der Weltmeisterschaft bisher gegenüber, vier Mal trennten sie sich am Ende mit einem Remis. Der Kampf um die Weltmeisterschaft wird zu einer Hängepartie, einem Spiel der Nerven. Hier können Sie das vergangene Duell Zug für Zug nachverfolgen.

FACUNDO ARRIZABALAGA/EPA-EFE/REX Magnus Carlsen gegen Fabiano Caruana

Was Sie außerdem tun könnten: Den Roman "Süßer Ernst" lesen. Darin suchen die trockene Alkoholikerin Meg und der ernüchterterte Romantiker Jon ihren Platz im Leben - ausgerechnet im Moloch London. Ziemlich genau 24 Stunden dauert diese Suche, erzählt von Autorin A.L. Kennedy. "Eine Zeitspanne, in der sie eine fast kitschige und doch schmerzhafte Romanze entfaltet, einen Großstadtroman erzählt und zugleich ein Gesellschaftsporträt", schreibt meine Kollegin Britta Schmeis.

