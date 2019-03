hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Schwere Anschuldigungen gegen WWF

Die Vorwürfe sind gravierend: Hat die Tierschutzorganisation WWF kriminelle Wildhüter unterstützt, die in Afrika und Asien brutal gegen Wilderer, aber auch Unbeteiligte vorgingen? Das Online-Magazin "BuzzFeed" erhebt diese Vorwürfe nach einem Jahr Recherche, Medien in aller Welt greifen die Nachricht auf. Der WWF erklärte, er nehme die Anschuldigungen sehr ernst und habe eine Untersuchung in Auftrag gegeben.

Die Natur- und Umweltschutzorganisation World Wildlife Fund For Nature, kurz WWF, soll demnach unter anderem in Nepal und Kamerun Paramilitärs finanziell und logistisch unterstützt haben, teilweise sogar mit Waffen. Die Autoren des Berichts sprechen von Folter und sexuellem Missbrauch, einige Personen sollen durch das brutale Vorgehen der Wildhüter sogar ums Leben gekommen sein. Mein Kollege Christoph Seidler hat die erschreckende Liste der Vorwürfe zusammengefasst.

Aus der WWF-Zentrale hieß es, man wolle die Anschuldigungen nun untersuchen. Erste Politiker fordern bereits Konsequenzen. Parteiübergreifend riefen Abgeordnete in Großbritannien die Regierung von Theresa May auf, die Vorwürfe zu untersuchen. Schließlich beziehe der WWF auch öffentliche Mittel für seine Projekte. Wie sich die Organisation finanziert, mit wem sie kooperiert und wie sie aufgebaut ist, finden Sie hier.

Auch die Bundesregierung arbeitet seit Jahren mit der Organisation zusammen. Einige Umweltpolitiker der Bundestagsfraktionen fordern Aufklärung - und drohen mit einem Ende der Kooperation. Hier geht es zu den Reaktionen.

Die Zahl des Tages: 21

So viele Stunden betreut eine Mutter im Schnitt die Kinder pro Arbeitswoche. Väter kommen gerade einmal auf acht Stunden. Das geht aus einer Studie der Hans-Böckler-Stiftung hervor. Dieses Ungleichgewicht ändert sich übrigens auch nicht, wenn die Eltern im Homeoffice arbeiten und sich somit die Arbeitszeit flexibler einteilen können. Beide Elternteile arbeiten dann schlicht mehr - und nur Frauen räumen den Kindern mehr Zeit ein.

Getty Images/Cultura RF

News: Was Sie heute wissen müssen

DPA Verstarb im Alter von 82 Jahren: Klaus Kinkel

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Der Uploadfilter macht die Mächtigsten im Internet noch mächtiger: Artikel 13 der geplanten EU-Urheberrechtsrichtlinie verkehrt ein rechtliches Grundprinzip im Internet in sein Gegenteil, schreibt FDP-Chef Christian Lindner in einem Gastbeitrag für SPIEGEL ONLINE. Denn im Zweifel nutzt die Passage vor allem den großen Firmen.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

"Warum ich mich auf E-Roller freue": Folgen Sie dem Aufruf von Verkehrsminister Scheuer und nutzen Sie den E-Roller auf dem Fahrradweg. Spart CO2 und könnte bei Unfällen richtig rumsen, meint Harald Schmidt. Hier geht es zu seinem Video.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Der Schein-Alte: Philipp Amthor ist mit 26 Jahren der jüngste Abgeordnete der CDU im Bundestag. Doch er gibt sich wie ein Mann von gestern, trägt Trachtenjanker, reißt Altherrenwitze - und hat damit Erfolg. Warum?

Gene Glover/ Agentur Focus Philipp Amthor

Warum ich nicht mehr in der Großstadt leben will: Die Mehrheit der Deutschen wohnt in Kommunen mit weniger als 100.000 Einwohnern und findet das super. "Ich jetzt auch", schreibt meine Kollegin Julia Koch und berichtet vom Leben in einer nordhessischen Kleinstadt.

imago/ View Stock

Warum Perfektionisten oft so unglücklich sind: Junge Menschen sind heute perfektionistischer als frühere Generationen und sie leiden sie häufiger unter psychischen Krankheiten. Thomas Curran erforscht den Zusammenhang - und gibt Tipps für den richtigen Umgang mit dem Druck.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie lesen könnten: Die Filmkritik meiner Kollegin Esther Buss über den Western "The Sisters Brothers" mit Joaquin Phoenix und John C. Reilly. Ihr Urteil: Ein Film wie eine Goldgrube. Dem Western fehlt es weder an prächtigen Landschaftsaufnahmen noch an Lagerfeuergesprächen, Verfolgungen, Schießereien und Banditen - er bietet noch mehr. Ab dem 7. März kommt er in die Kinos, hier geht es zur Kritik.

Wild Bunch Germany Joaquin Phoenix und John C. Reilly

Was Sie hören könnten: Eine Premiere. Mein Kollege Jonas Leppin hat mit zwei Freunden die Reihe "Drei Väter - ein Podcast" entwickelt. Darin versuchen die drei, der Frage nachzugehen, was im Jahr 2019 einen guten Vater ausmacht. Jeden Dienstag sprechen sie in insgesamt acht Folgen über Themen wie Geburt, Elternzeit, Diskriminierung. Dafür haben sie Experten getroffen, Väter und Mütter interviewt, Mini-Reportagen aufgenommen. Am Ende jeder Folge bewertet eine Mutter, wie sich die drei Väter geschlagen haben. Hier geht es zum Link.

Lina Moreno/ SPIEGEL ONLINE

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Max Holscher vom Daily-Team

