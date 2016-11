Die Lage am Samstag Liebe Leserin, lieber Leser,

es war einmal dieses amerikanische Denken: Handeln ist jederzeit und für alle möglich, Optimismus die einzig angemessene Lebenseinstellung, welche auch sonst? Heute haben Amerikaner Angst. Vor dem sozialen Abstieg, vor allem Fremden, voreinander und sogar vor dem Fortschritt. Und sie machen Fehler.

Wieso konnte die Demokratische Partei sich nur derart abhängig von den Clintons machen? Hillary Clinton war im Wahlkampf von 2008 eine starke Bewerberin, nur Barack Obama war besser; diese Hillary Clinton ist 2016 eine miserable Kandidatin. Wie traurig, dass von diesem großartigen Ziel, nach 43 Männern endlich die erste Präsidentin ins Weiße Haus zu wählen, niemand mehr spricht. Clinton will nur noch durchkommen, irgendwie dieses Amt ergattern, das sie so sehr ersehnt.

Und wie konnten die Republikaner nur einen Kandidaten wie Donald Trump auf ihren Thron heben, so ichfixiert, so misogyn, so rassistisch, so ganz und gar unqualifiziert? Am Dienstag wird endlich gewählt, doch es wird keinen Trost geben, nur noch das kleinere Übel. Hoffen wir also auf das kleinere Übel.

"The next President" - in der Titelgeschichte des neuen SPIEGEL schreiben Ullrich Fichtner und fünf Kollegen das Drehbuch jener Tragödie, zu der diese Wahl in den vergangenen 18 Monaten geworden ist. Hier berichtet unser Korrespondent Holger Stark im Video.

Wer wird Präsident? In Deutschland stellt sich die Frage auch, obwohl das Amt nicht ganz so gewichtig ist. Wer also wird 2017 Joachim Gaucks Nachfolger? Norbert Lammert oder Frank-Walter Steinmeier? Eher Steinmeier, so sieht es im Moment aus, denn Lammert hat abgesagt. Und es könnte sein, dass Sigmar Gabriels taktische Züge diesmal aufgehen und Kanzlerin Angela Merkel keine Antwort findet; alle Details und Hintergründe finden Sie in unserem Politik-Aufmacher.

Wenn ich durch das neue SPIEGEL-Heft klicke (geblättert habe ich auch schon, ich mag das Rascheln ja immer noch) und überlege, welche Texte ich Ihnen nahelegen soll, fällt die Wahl diesmal schwer. Claudia Roths Erlebnisse in Saudi-Arabien sollten Sie nachlesen. Die Frauen dort wollen gar nicht Auto fahren, das musste Roth sich anhören, denn statt Unfälle zu bauen und deshalb ins Gefängnis zu kommen, kochen und putzen saudi-arabische Frauen lieber. Hörte die Grünen-Politikerin Claudia Roth. Hier ein Eindruck im Video.

Und dann beschreibt Cordt Schnibben die Tatort-Formel, jenes Geheimnis also, das die gelungenen unter den 1000 "Tatort"-Folgen teilen. Philipp Oehmke besucht den New Yorker Schriftsteller Jonathan Safran Foer und erzählt von den Begegnungen von Fiktion und Wirklichkeit. Anne Seith berichtet von einem Goldschatz, deponiert bei einer Bank und doch verschwunden. Philip Bethge geht der Frage nach, ob Computer bald Künstler sein werden. Erste Antworten hier im Video.

Wie immer finden Sie exklusive Nachrichten und Enthüllungen, die Ermittlungen gegen Mark Zuckerberg beispielsweise oder Joachim Gaucks Kritik an der Türkei.

Die Nachrichten dieser Nacht:

Gewinner des Morgens...

... ist Deniz Naki. Vor einigen Wochen habe ich mich an dieser Stelle als leidenschaftlicher und vor allem leidender Anhänger des FC St. Pauli offenbart; zu diesem Leid trug lange, viel zu lange jener Deniz Naki bei, ein begabter Mittelfeldspieler eigentlich, doch ein Wirrkopf, nicht besonders fleißig, nicht zielstrebig genug für Spitzenfußball. So war der Naki, den ich kannte. Und nun ist er in der Türkei, wo er für den Drittligisten Amedspor in Diyarbakir spielt. Einen Sieg widmete Deniz Naki auf Facebook "den Menschen, die in den 50 Tagen der Unterdrückung getötet oder verletzt wurden", er meinte die türkische Militäroperation gegen kurdische Rebellen. Und dafür wurde er angeklagt, ihm drohen fünf Jahre Haft. Das Urteil soll am Dienstag fallen. Es gibt doch noch Helden im modernen Fußball.

Ihnen wünsche ich eine anregende SPIEGEL-Lektüre und ein vergnügliches Wochenende.

Ihr

Klaus Brinkbäumer

