DAS THEMA DES TAGES

Washington tritt aus INF-Vertrag aus

Eigentlich wäre das Ultimatum für Moskau erst am Samstag ausgelaufen. Doch so lange wollte US-Präsident Donald Trump nicht warten. Seinen Außenminister Mike Pompeo ließ er am Freitag öffentlich verkünden: Die Vereinigten Staaten steigen aus dem INF-Abrüstungsvertrag mit Russland aus. In sechs Monaten soll es soweit sein.

Es ist eine historische Entscheidung - und ich finde, sie weckt düstere Erinnerungen an längst vergangene Zeiten des Kalten Krieges. Das Abkommen existiert seit 1987. Die damalige Sowjetunion und die USA erklärten seinerzeit ihren Verzicht auf landgestützte ballistische Raketen und Marschflugkörper mit Reichweiten zwischen 500 und 5500 Kilometern. (Mehr zum Vertrag lesen Sie hier.)

AFP US-Außenminister Mike Pompeo

Die Amerikaner und Moskau werfen sich gegenseitig vor, gegen die Vereinbarungen zu verstoßen. Droht in Europa jetzt wieder eine atomare Aufrüstung? Polens Außenminister Jacek Czaputowicz spricht sich im SPIEGEL für die Stationierung amerikanischer Atomraketen in Europa aus.

DIE ZAHL DES TAGES

14 Milliarden Euro

So viel bringt die Grundsteuer bislang ein - und dabei soll es auch bleiben. Weil die Berechnung nicht mehr zeitgemäß ist, hatte das Bundesverfassungsgericht eine Reform gefordert. Bund und Länder haben sich nun zumindest angenähert. Das künftige Modell soll laut einem Eckpunktepapier zur Ermittlung der Steuer Grundstückswerte, das Alter von Gebäuden und die durchschnittlichen Mietkosten heranziehen. Die Kommunen sollen weiterhin so viel Geld erhalten wie bisher. Die Grundsteuer ist für viele Menschen extrem wichtig. Denn Eigentümer dürfen sie bislang auf die Mieten umlegen. Kritiker fürchten nun stark ansteigende Kosten für die Mieter.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Umweltministerin Svenja Schulze tendiert zu Tempolimit: Die Regelung würde laut der SPD-Politikerin zu mehr Sicherheit führen. Damit geht sie auf Distanz zu Verkehrsminister Andreas Scheuer.

DPA Umweltministerin Svenja Schulze

Deutsche Bank macht erstmals seit 2014 Gewinn: Gegen eine Fusion mit der Commerzbank gibt es jedoch Widerstand. Die Meldung.

Gegen eine Fusion mit der Commerzbank gibt es jedoch Widerstand. Die Meldung. Bund will Hartz-IV-Empfängern Familiengeld zurückzahlen: Damit ist der monatelange Streit zwischen Bayern und dem Bund wohl beigelegt. Der Landtag in München muss dem Kompromiss noch zustimmen.

Damit ist der monatelange Streit zwischen Bayern und dem Bund wohl beigelegt. Der Landtag in München muss dem Kompromiss noch zustimmen. Deutscher Wetterdienst warnt vor glatten Straßen: Am Wochenende ist demnach in vielen Teilen Deutschlands Vorsicht geboten.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wann tragen die Deutschen gelbe Westen? Die Abschaffung des Soli für Reiche könnte einen ähnlichen Effekt auf das Gerechtigkeitsempfinden haben, wie die Ursachen des Aufstands in Frankreich, meint unser Kolumnist Thomas Fricke.

"Maduro hat keine Legitimität mehr": Juan Guaidó will den Umsturz in Venezuela. Sich selbst hat er zum Interimspräsidenten erklärt - und damit Amtsinhaber Nicolás Maduro herausgefordert. Mein Kollege Jens Glüsing hat mit ihm gesprochen.

An Bord des Fliegers "Angela Merkel": Die Bundeswehr will neue Regierungsmaschinen kaufen. Harald Schmidt macht sich schon einmal Gedanken über die Innenausstattung. Hier geht es zur Videokolumne.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Das Narrenschiff: Einst war die Gorch Fock der Stolz der Marine, heute ist sie Symbol für das Elend der Bundeswehr. Die Titelgeschichte aus dem aktuellen SPIEGEL.

"Todesdrohungen seit dem letzten Herbst": Unter dem Pseudonym John hielt Rui Pinto die Fußballwelt in Atem. Hier spricht der Portugiese über die Football-Leaks-Enthüllungen und sein Leben in der Anonymität.

"Das ist mein Leben, nicht eures": Ex-Kanzler Gerhard Schröder hat mit meinen Kollegen Christoph Hickmann und Veit Medick über Wladimir Putin, die SPD und Besuche in der "Muckibude" gesprochen. Zum Interview gelangen Sie hier.

Roman Pawlowski/ DER SPIEGEL Früherer Bundeskanzler Gerhard Schröder

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen könnten: "The Mule" von und mit Clint Eastwood. Der Thriller ist so etwas wie das Vermächtnis des 88-Jährigen. Eastwood hat nicht nur Regie geführt und den Film produziert - sondern auch die Hauptrolle übernommen. Er spielt den betagten Gärtner Earl Stone, einen Weltkriegsveteranen, der ins Drogengeschäft einsteigt. Stone wirkt altmodisch, politische Korrektheit sei ihm fremd, schreibt mein Kollege Martin Wolf. Auch deshalb sei "The Mule" ein "grandioses Selbstporträt voller Selbstironie".

Warner Bros. Clint Eastwood als Earl Stone

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Kevin Hagen vom Daily-Team

