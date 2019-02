hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Der Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2

Frankreich und Deutschland haben im Streit über die Ostseepipeline Nord Stream 2 doch noch einen Kompromiss gefunden. Die EU-Staaten einigten sich daraufhin auf eine gemeinsame Position zur Überarbeitung der EU-Gasrichtlinie. Aus Sicht der Deutschen ist Nord Stream 2 damit erst einmal gerettet.

Das Thema ist in der EU umstritten. Gegner argumentieren, Europa begebe sich mit dem Bau der Pipeline in eine gefährliche Abhängigkeit von Russland und werde erpressbar. Die deutsche Regierung ist für die Pipeline.

Wirtschaftlich hat Deutschland mit dieser Position recht, kommentiert mein Kollege Benjamin Bidder: Die Pipeline mache Europa nicht abhängig von Russland. Doch die politische Kritik sei durchaus berechtigt, schließlich geht es um eine milliardenschwere und auf Jahrzehnte angelegte Kooperation mit Russland, einem Land, das 2014 mit Waffengewalt die Grenzen der Ukraine verschoben hat.

Am Donnerstag hatte Frankreich überraschend angekündigt, für die von der Kommission vorgeschlagene Änderung zu stimmen. Der Bau der Gaspipeline wäre auch damit nicht gestoppt worden, hätte aber von der EU strenger reguliert werden können. Meine Kollegen Markus Becker und Peter Müller erklären, was hinter Macrons Kurswechsel steckt. Nun hat Frankreich eingelenkt. Der Kompromiss soll es der EU ermöglichen, zusätzliche Auflagen zu erlassen, ohne die Zukunft des Projekts infrage zu stellen.

DIE ZAHL DES TAGES

1318 Milliarden Euro

So hoch sind die deutschen Exporte im Jahr 2018. Zum fünften Mal in Folge haben die Ausfuhren damit einen Rekordwert erreicht: Sie stiegen im vergangenen Jahr um drei Prozent. Noch nie hat Deutschland so viel exportiert und das trotz Brexit-Sorgen. Auch die Importe erreichten mit 1090 Milliarden Euro einen neuen Höchstwert, bei ihnen betrug der Anstieg sogar 5,7 Prozent.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Lustreisen von DFB-Funktionären gefährden die Gemeinnützigkeit: Finanzchef Ulrich Bergmoser hat ein Sündenregister der DFB-Führung erstellt.

Bundeswehr suspendiert Elitesoldaten: Der Oberstleubnant soll im Internet Parolen der "Reichsbürger" verbreitet haben.

Hochschule soll Franziska Giffeys Dissertation prüfen: Plagiatsjäger haben ihre Zweifel an der Doktorabeit der Familienministerin.

DPA Franziska Giffey (SPD), Bundesfamilienministerin.

Supreme Court blockiert restriktives Gesetz zu Abtreibungen: Nach der Ernennung von Richter Brett Kavanaugh hatten Experten in den USA anderes erwartet.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Harald Schmidt war beim Elternsprechtag. Beim Lehrer-Eltern-Gespräch gab es ausschließlich Lob, den Kleinen werden die rosigsten Aussichten prognostiziert. Was für ein gutes Gefühl! Hier geht es zum Video.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Plant der Ex sein Comeback? - Im Schatten der SPD-Führungskrise baut sich Sigmar Gabriel neu auf. Je weiter er sich von der Partei entfernt, desto populärer wird der einstige Vorsitzende. Was ihn antreibt.

Mama, Papa, Pendelkind: Eine Trennung ist oft ein Drama - auch für Kinder. Die meisten Kinder leben danach bei der Mutter und sehen ihren Vater eher selten. Doch es geht anders.

"Ich habe darüber viele schlaflose Nächte verbracht": Ein Gespräch mit Barack Obamas früherem Außenpolitikberater Ben Rhodes über Amerikas neue Rolle in der Welt.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

DPA Rosamunde Pilcher am Loch Loggan in Schottland

Was Sie tun könnten: In dieser Woche ist die Queen des Kitsch gestorben. Rosamunde Pilcher hat mit ihren "Land- und Leidenschaft"-Schnulzen ein eigenes Genre geschaffen. Es ist bei den Deutschen so beliebt, dass das ZDF aus Pilchers 18 Romanen 144 Herzkino-episoden geschustert hat. Nach der anstrengenden Woche könnten sie eine davon ansehen und "ein warmes Vollbad in entspannenden Stereotypen und duftenden Klischees nehmen", wie Arno Frank schreibt. Denn egal, was draußen in der Welt so passiert: In Pilchers idyllischen Landschaften ist immer noch alles in Ordnung.

Paolo Puccini

Was Sie sonst tun könnten: Wenn Sie kein Pilcher-Fan sind oder zu den Menschen gehören, die freitags am Abend gerne das Haus verlassen: Suchen Sie doch einmal nach einer "Flüsterkneipe". Die Speakeasy-Bars gibt es inzwischen überall auf der Welt: Angelehnt an die Bars, die während der Prohibition in den USA versteckt Alkohol ausschenkten, werden ihre Adressen nur an Eingeweihte herausgegeben. Inzwischen sind die geheimen Bars allerdings so gehypet, dass es jetzt ein Buch über sie gibt. Vielleicht finden Sie dort Ideen.

Und das Wetter?

Glätte, Sturm und Neuschnee - in welchen Regionen Deutschlands droht am Wochenende Gefahr? Hier geht es zur Wetterkolumne von Jörg Kachelmann.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Milena Hassenkamp vom Daily-Team

