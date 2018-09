hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DIE THEMEN DES TAGES

Vergewaltigungsvorwürfe gegen Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo, einer der erfolgreichsten Fußballer der Welt, und eine junge Frau tanzen in einem Nachtklub in Las Vegas. Auf einem Bild sprechen beide miteinander, auf einem zweiten Bild ist zu sehen, wie er sie beim Tanzen beobachtet, sie wirft die Arme in die Luft. Die Bilder entstanden vor neun Jahren. Die Frau heißt Kathryn Mayorga, damals 25 Jahre alt, Model. Was im Anschluss an die Klubnacht passiert sein soll, schildert sie erst heute öffentlich - sie hatte eine außergerichtliche Einigung unterschrieben und für ihr Schweigen 375.000 Dollar bekommen. Im SPIEGEL bricht sie nun ihr Schweigen: Ronaldo habe sie in jener Nacht vergewaltigt, sagt Mayorga. Ronaldo bestreitet das.

Sie hat sich, so erzählt Mayorga es dem SPIEGEL, auf einen harten juristischen Kampf eingestellt, nun, da sie die Vereinbarung anfechtet. Sie will gegen den mutmaßlichen Täter vorgehen, die Geschehnisse hätten sie bis heute nicht losgelassen. Sie berichtet selbst Details: So soll sich Ronaldo nach der Tat bei ihr entschuldigt haben und sei vor ihr auf die Knie gegangen: "Zu 99 Prozent bin ich ein guter Kerl, ich weiß nicht, was mit diesem einen Prozent ist", soll er gesagt haben. Die komplette Geschichte lesen Sie hier.

Maria Feck / DER SPIEGEL Kathryn Mayorga

Erdogan in Berlin

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist seit Donnerstag zum Staatsbesuch in Berlin. Am Freitagvormittag empfing ihn Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit militärischen Ehren im Schloss Bellevue. Am Mittag traten Erdogan und Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeinsam vor die Presse. Merkel sprach dabei auch das Thema Menschenrechte an. Derzeit sitzen mindestens fünf deutsche Staatsbürger in der Türkei aus politischen Gründen in Haft. "Selten treten Differenzen so offen zutage", analysiert Politikredakteur Florian Gathmann hier im Video.

Die Bundesregierung sollte Präsident Erdogan nicht so einfach davonkommen lassen, schreibt mein Kollege Maximilian Popp. Erdogan habe mit seinem Auftritt in Berlin sein wichtigstes Ziel schon erreicht: Er könne sich auf internationaler Bühne als Staatsmann inszenieren. "Erdogans Wiederannäherung an Deutschland ist nicht Ausdruck eines Sinneswandels, sondern Kalkül." Den Kommentar lesen Sie hier.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Wie geht es weiter mit Brett Kavanaugh? Der Justizausschuss des US-Senats wird wohl den Weg dafür freimachen, dass über seine Berufung ans höchste Gericht abgestimmt werden kann - obwohl der Vorwurf der versuchten Vergewaltigung gegen ihn im Raum steht. Im Ausschuss kam es zum Eklat.

Die Hängepartei über den Flüchtlingsdeal mit Italien geht weiter. Rom will die Einigung über die Rückführung von Migranten noch nicht unterschreiben. Dabei hatte Innenminister Horst Seehofer Mitte September verkündet, die Bedingungen dafür seien geklärt. Italiens Innenminister Matteo Salvini sieht das anders.

Ein sächsischer LKA-Beamter hat sich als "Uwe Böhnhardt" in eine Dienstliste eingetragen. Er nutzte den Namen des NSU-Mitglieds in Zusammenhang mit einem SEK-Einsatz anlässlich des Staatsbesuchs des türkischen Präsidenten Erdogan. Gegen den Beamten wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

Rom will die Einigung über die Rückführung von Migranten noch nicht unterschreiben. Dabei hatte Innenminister Horst Seehofer Mitte September verkündet, die Bedingungen dafür seien geklärt. Italiens Innenminister Matteo Salvini sieht das anders. Ein sächsischer LKA-Beamter hat sich als "Uwe Böhnhardt" in eine Dienstliste eingetragen. Er nutzte den Namen des NSU-Mitglieds in Zusammenhang mit einem SEK-Einsatz anlässlich des Staatsbesuchs des türkischen Präsidenten Erdogan. Gegen den Beamten wurde ein Disziplinarverfahren eingeleitet.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Reich ohne Arbeiten, arm mit Arbeit: In der aktuellen Wohnungskrise geht es um mehr als die Frage, wie man möglichst schnell genug Häuser fürs Volk schaffen kann. Das Hochschnellen der Preise könnte das Land auf gefährliche Weise spalten. Die Kolumne von Thomas Fricke.

Wachbleiben für die Kavanaugh-Anhörung: So hat auch Harald Schmidt seinen Donnerstagabend verbracht. Sein Fazit des Politdramas: "Entertainment der absoluten Spitzenklasse." Was er dabei vor dem Bildschirm erlebt hat, erzählt Schmidt hier im Video.

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wer kann Kanzler? Die Frage stellt der aktuelle SPIEGEL in seiner Titelgeschichte zum politischen Erbe von Kanzlerin Angela Merkel. Diese Woche hatte sich die Unionsfraktion mit der Wahl von Ralph Brinkhaus als ihrem Vorsitzenden gegen die Kanzlerin erhoben. Hinter den Kulissen tobt der Machtkampf um die Nachfolge.

Warum die Bundeswehr beim Moorbrand so katastrophal versagte: Zehn Testraketen werden im Auftrag der Bundeswehr in das ausgedörrte Moorgelände bei Meppen gefeuert. Das Krisenmanagement? Der blanke Hohn.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen könnten: "Babylon Berlin" - das teuerste deutsche Serienprojekt aller Zeiten - ist endlich im Free-TV zu sehen, ab Sonntag in der ARD. Für meinen Kollegen Christian Buß der optimale Start in den Serienherbst. Was sonst noch anläuft - der Überblick.

X Filme/ Degeto/ Beta Film/ Sky Szene aus Babylon Berlin

Was Sie im Netz sehen könnten: Ü-80-Jährige beim Zocken? Ja, klar. Eine Seniorentruppe hat sich einen Gaming-Kanal bei YouTube zugelegt und wurde zum Internetstar mit mehr als 370.000 Abonnenten. Dafür gab's jetzt eine Goldene Kamera..

Getty Images

Und sonst? Vielleicht sind Sie am Wochenende auf dem Weg nach München. Dann wünsche ich Ihnen gute Nerven. Das "Italiener-Wochenende" auf dem Oktoberfest steht bevor, da wird es besonders voll - in der Stadt, im Zug, auf der Wiesn sowieso. Sie könnten sich natürlich auch gleich mittenrein stürzen.

Einen schönen Feierabend und ein schönes Wochenende.

Herzlich

Vanessa Steinmetz und Maria Stöhr vom Daily-Team

