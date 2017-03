Kanzlerin Angela Merkel bricht heute zu einer Reise nach Ägypten und Tunesien auf. In Kairo wird sie Präsident Abdel Fattah el-Sisi treffen. Das große Thema der Reise ist natürlich die Frage, wie die Staaten Nordafrikas wirtschaftlich und politisch stabilisiert werden können, damit möglichst wenig Menschen von dort ihr Heil in Europa suchen.

Zugleich geht es darum, mit diesen Ländern Partnerschaften zu schließen, damit sie dabei mithelfen, den Zustrom von Flüchtlingen aus dem südlichen Afrika zu bremsen. Sowohl die Ägypter, als auch die Tunesier werden Merkel sicherlich ein Zauberwort für die Lösung der Probleme nennen: Es beginnt mit G und endet mit eld.

Trump macht die Reichen reicher

Im Wahlkampf hat Donald Trump gerne von den "vergessenen Männern und Frauen" gesprochen, denen es unter seiner Präsidentschaft endlich besser gehen solle. Gemeint waren die überwiegend weißen Arbeiter und Mittelklassemenschen aus dem "Rust-Belt". Ihnen versprach er das Paradies auf Erden. Tatsächlich regnet es seit Trumps Amtsantritt Dollars, aber absahnen dürfen wie üblich die, die sonst auch an der Spitze der Nahrungskette in den USA stehen: die Banker und Spekulanten an der Wall Street. Der Dow-Jones-Index hat die Marke von 21.000 Punkten bereits spielend genommen; die Börse setzt darauf, dass Trumps Infrastrukturprogramme und die geplante Deregulierung des Finanzsektors satte Gewinne bringen. Eine mögliche Zinserhöhung der Fed beflügelt zudem die Bankaktien. Aber wie heißt die alte Weisheit: "Politische Börsen haben kurze Beine."

Ein echter Familienkrach

Folgendes dürfte sich mittlerweile in fast jedem deutschen Haushalt zugetragen haben: Man ist bei einer netten Familienfeier, aber sobald das Thema Politik aufkommt, wird es ungemütlich. Meine Kollegen Fiona Ehlers und Alexander Smoltczyk haben zwei ältere Ehepaare und ihre erwachsenen Kinder in Meerbusch bei Düsseldorf an einen Wohnzimmer-Tisch gebracht und mit ihnen über die brennenden Themen der Zeit diskutiert: Europa, die AfD, Flüchtlinge. Es ging hoch her, dreimal drohte eines der Familienmitglieder aufzustehen und den Raum zu verlassen. Entstanden ist so ein spannendes Streitgespräch, ein echtes Zeitdokument. Lesen Sie hier das Protokoll des Familienkrachs.

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht:

Gewinner des Tages

... ist König Salman, Herrscher von Saudi Arabien. Während daheim Oppositionelle im Gefängnis schmoren und ausgepeitscht werden, darf Salman um die Welt fliegen, um Geschäfte zu machen. Beim Staatsbesuch in Indonesien landete der König mit seiner goldenen Boeing 747, insgesamt sollen mehr als 1000 Mitarbeiter und 506 Tonnen Gepäck mit ihm unterwegs sein. Weil er nicht mehr gut zu Fuß ist, hat er zudem stets zwei vergoldete Mobil-Rolltreppen dabei. Einziger Haken: gegen schlechtes Wetter ist auch ein Saudi-Herrscher nicht gefeit. In Jakarta brauchte es sieben Schirme, um den König vor dem warme Tropenregen zu schützen.

