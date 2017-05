Die Lage am Samstag

Angriff auf das Museum des Lebens

Das halbe Leben steckt im Computer, mindestens. Dort sind die Belege unserer Existenz abgespeichert. Er ist das Museum unseres Lebens, unser privates Geschichtsbuch, unsere dokumentierte Erinnerung. Ein Verlust wäre überaus schmerzlich.

Das wissen die Gangster, die ihre Computer als Waffe einsetzen, zum Beispiel die Gangster von "WannaCry". Sie versperren den Zugang zu unserem Geschichtsbuch, und nur gegen ein Lösegeld bekommen wir wieder Zugang, wenn überhaupt. Die Titelgeschichte des neuen SPIEGEL beschäftigt sich mit solchen Attacken, beschreibt die Wirkungen, verfolgt die Spuren zu möglichen Tätern und gibt Tipps, wie man sich vor Hackern schützen kann.

Briefkasteninsel Malta

Malta ist für deutsche Firmen und Konzerne wahnsinnig wichtig. Auf Malta wollen sie mitmischen, Malta ist der Hotspot, dort wickeln sie eifrig Geschäfte ab, es brummt nur so. Meine Kollegen von der investigativen Abteilung wollten das nicht verpassen und sind nach Malta geflogen. Sie haben die Filialen von BMW, K+S oder Sixt aufgesucht, haben geklingelt und wollten sich über das bunte Leben dort unterrichten lassen.

Aber es war niemand da. Die Büros standen weitgehend leer. Es empfingen sie Leute, die gar nicht bei den Firmen oder Konzernen beschäftigt waren. Jedenfalls brummte es nicht. Wie zu erwarten war, nachdem meine Kollegen die Malta-Files ausgewertet hatten, Unterlagen über die wahren Aktivitäten auf Malta. Eher Passivitäten. Briefkästen, ein paar Repräsentanten, deren Hauptaufgabe es ist, Steuern zu sparen, durch bloße Präsenz. So wird das Finanzamt ausgetrickst.

DPA Valletta auf Malta

Der Neuanfang des Neuanfangs

Nach den drei Landtagswahlen sortieren sich die Parteien neu, lecken Wunden, dämpfen Euphorien. Niemand hat es gerade leicht, nicht einmal die Gewinner. In der Union streiten die Flügel darüber, wem die Siege zu verdanken sind, den eher milden, gemäßigten Spitzenkandidaten Kramp-Karrenbauer, Günther und Laschet, die allesamt Merkels milden, gemäßigten Kurs vertreten. Oder der einen oder anderen Bemerkung von Hardlinern und dem Image der CDU als Partei der inneren Sicherheit. Man kann sich das Leben echt schwer machen.

FDP-Chef Lindner, der Triumphator aus Nordrhein-Westfalen, ringt darum, bescheiden bleiben zu können. Die SPD sucht nach einem Neuanfang des Neuanfangs mit Martin Schulz. Die Grünen sind mal wieder zerrissen zwischen den Traditionsökologen und den Pragmatikern. Die Redakteure unserer beiden Deutschland-Ressorts waren auf den Parteien unterwegs und analysieren die Lage vor der Bundestagswahl.

DPA FDP-Chef Christian Lindner, CDU-Landesvorsitzender Laschet

Alte Ehe Depeche Mode

Bald startet die große Tournee von Depeche Mode, und meine Kollegen Maik Großekathhöfer und Guido Mingels haben ausführlich mit Martin Gore und David Gahan gesprochen, den bestimmenden Köpfen dieser Band, die vor allem in Deutschland erfolgreich ist. Es ist ziemlich lustig, dieses Gespräch zu lesen, denn Gore und Gahan sind nicht gerade Freunde, obwohl sie seit 37 Jahren den Kern von Depeche Mode bilden. Sie haben sich zeitweise gehasst, und auch heute besprechen sie nur das Nötigste. Gahan sagt: "Es ist wie in einer Ehe. Man verbringt verdammt viel Zeit miteinander. Es war immer interessant mit uns, und es war niemals leicht."

Gewinner des Tages

Karl Ove Knausgard hat den sechsten Band von "Mein Kampf" abgeschlossen. Auf 4500 Seiten hat er sein Leben minutiös beschrieben, so konsequent wie noch kein Schriftsteller vor ihm. Das hat ihm eine Menge Ärger eingetragen, mit seiner Frau, seinen Verwandten, den Menschen, denen er begegnet ist. Sie alle finden sich nun als Knausgards Figuren wieder, in einer Intimität, die sie sich nicht ausgesucht, nicht gewünscht haben. Das ist nicht immer angenehm, aber in meinen Augen ist es der Preis für Literatur.

Der Schriftsteller ist ein Ausbeuter des Lebens, seines eigenen und damit des Lebens von denen, die bei ihm sind. So entstehen Geschichten. Wenn wir Literatur wollen, müssen wir das aushalten. Und natürlich wollen wir Literatur, oder? Volker Weidermann schreibt im neuen SPIEGEL über das Werk Knausgards, der mein Gewinner des Tages ist.

DPA Karl Ove Knausgard

Die jüngsten Meldungen

