DAS THEMA DES TAGES

Die Özil-Debatte: Warum es um mehr als Fußball geht

Nun also doch: Nach Stunden des Schweigens hat der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Nachmittag auf den Rücktritt von Mesut Özil reagiert. Der Verband würdigte die Leistungen des 92-maligen Nationalspielers - und wies dessen Rassismusvorwurf entschieden von sich.

Der Fußballer hatte bei Twitter unter anderem Folgendes geschrieben: "In den Augen von Grindel und seinen Helfern bin ich Deutscher, wenn wir gewinnen, und ein Immigrant, wenn wir verlieren." Letztendlich waren die Erklärungen ein einziger Angriff auf den DFB-Präsidenten Reinhard Grindel. Warum es für diesen jetzt eng wird, beschreibt mein Kollege Peter Ahrens.

DPA Reinhard Grindel

Als Özil 2009 das erste Mal in der Anfangself des DFB-Teams stand, war er für den SPIEGEL direkt der "beste Mann" - laut Bundestrainer Joachim Löw gar der "Mann für die Zukunft". Innerhalb eines Jahres entwickelte sich Özil in doppelter Hinsicht zur Sehnsuchtsfigur: Als kreativer Mittelfeldspieler sollte er die Nationalmannschaft in die Zukunft lenken. Und Politik und DFB sahen in ihm eine Art "Integrationsmaskottchen".

Für Kolumnist Jakob Augstein verkommt das WM-Debakel zur Nebensache im Vergleich zu dieser Niederlage: Mesut Özil war ein Symbol der Integration - nun wird er zum Symbol ihres Scheiterns.

Am Fußballer Özil hatten schon vor diesem Sommer viele die Lust verloren, ständig wurde er kritisiert. Weil aus ihm zwar ein Weltmeister wurde, aber kein Lionel Messi, der Tor für Tor schießt. Auch kein Leader wie Bastian Schweinsteiger. Özil beherrscht vor allem eine der unscheinbarsten Künste: Tore vorzubereiten. Die Zahlen seiner Karriere.

Der Rücktritt mag ein Resultat zu großer Erwartungen sein - an den Fußballer und den Menschen Özil. Aber es bleiben auch Fragen: Wie glaubwürdig begründet er seinen Rücktritt? Welche seiner Vorwürfe sind haltbar? Eine Analyse.

DIE ZAHL DES TAGES

28

(In Deutschland gibt es fast 30 Familien von Mücken - aber nur drei saugen Blut. Wie Sie der Plage in den kommenden Wochen trotzen können.)

imago/ blickwinkel Hausmücke

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Großbritanniens Außenminister Jeremy Hunt warnt vor einem "versehentlichen" Brexit ohne Abkommen. Während eines Besuchs bei seinem Amtskollegen Heiko Maas in Berlin wies er auf mögliche wirtschaftliche und politische Schäden auf beiden Seiten hin. Die Einzelheiten.

Während eines Besuchs bei seinem Amtskollegen Heiko Maas in Berlin wies er auf mögliche wirtschaftliche und politische Schäden auf beiden Seiten hin. Die Einzelheiten. Der EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker lehnt ein konkretes Angebot an den US-Präsidenten ab: Wenn er am Mittwoch in die USA reist, wird Juncker keine Vorschläge zu Lösung des Handelsstreits mitbringen. Die Hintergründe.

Wenn er am Mittwoch in die USA reist, wird Juncker keine Vorschläge zu Lösung des Handelsstreits mitbringen. Die Hintergründe. US-Präsident Donald Trump hat auf eine Drohung des iranischen Präsidenten Hassan Rohani reagiert . "Bedrohen Sie niemals wieder die USA", schrieb er bei Twitter. Rohani hatte die USA am Sonntag vor der "Mutter aller Schlachten" gewarnt. Seit Trump im Mai den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Iran verkündete, nehmen die Spannungen zwischen den Regierungen zu.

. "Bedrohen Sie niemals wieder die USA", schrieb er bei Twitter. Rohani hatte die USA am Sonntag vor der "Mutter aller Schlachten" gewarnt. Seit Trump im Mai den Ausstieg aus dem Atomabkommen mit Iran verkündete, nehmen die Spannungen zwischen den Regierungen zu. Deutsche Politiker kündigen Widerstand gegen die Pläne des US-Rechtspopulisten Steve Bannon an. Die Gallionsfigur vieler Rechtsradikaler in den USA will nach einem Bericht des Nachrichtenportals "The Daily Beast" vor der Europawahl 2019 eine "rechtspopulistische Revolte" anzetteln.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Verzweifelt gesucht: Ein Unternehmen aufzubauen, ist eine tolle Sache. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem der Chef einen Nachfolger braucht - und dann wird es hart. Warum eigentlich? Eine Glosse von Klaus Werle.

Ein Unternehmen aufzubauen, ist eine tolle Sache. Aber irgendwann kommt der Punkt, an dem der Chef einen Nachfolger braucht - und dann wird es hart. Warum eigentlich? Eine Glosse von Klaus Werle. Hochverehrter Mesut Özil, danke, danke, danke! Die Rücktrittserklärung des Nationalspielers hat die Kommentatoren zu Höchstleistungen getrieben. Ganz vorn dabei: Uli Hoeneß. Die Videokolumne von Harald Schmidt.

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wie erkenne ich, ob mein Arzt was kann? Jürgen Ennker war einer der ersten Mediziner in Deutschland, die öffentlich machten, wie viele Patienten bei ihnen sterben. Damit machte sich der Chirurg nicht beliebt. Hier spricht er über oft zweifelhafte Bewertungen von Ärzten.

Im Land des Hungers: In den Krankenhäusern Venezuelas sterben Kinder, den Ärzten fehlen Medikamente - und die Regierung verleugnet das Elend. Von Jens Glüsing.

Meridith Kohut/ DER SPIEGEL Großmutter im Universitätskrankenhaus Luis Razetti: Es gibt nichts, was sie tun können, außer zu hoffen

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie lesen sollten: "17 Erzählungen über Sex und Macht". Der Band mit Kurzgeschichten widmet sich der weiblichen Perspektive auf das Thema. Der Leser wird zum Richter.

Was Sie spielen sollten: Das taktische Legespiel "Azul" wurde zum "Spiel des Jahres 2018" gekürt. Die Jury zeigt sich begeistert und spricht von einer "Meisterleistung".

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Lenne Kaffka vom Daily-Team

