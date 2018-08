hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages auf einen Blick, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Die Division: Warum Männer in Mathematik erfolgreicher sind als Frauen

Als der Deutsche Peter Scholze gestern in Rio de Janeiro die Fields-Medaille für seine herausragenden mathematischen Leistungen entgegennahm, da standen mit ihm noch drei weitere Preisträger auf der Bühne: Alessio Figalli aus Italien, Akshay Venkatesh aus Indien und Caucher Birkar aus Iran. Sie alle erhielten die Auszeichnung, die einem Nobelpreis für Mathematik gleichkommt.

Nicht mit dabei auf der Bühne: eine Frau. In der Geschichte des Fields-Preises gibt es mehr als 50 Preisträger - und nur eine einzige Preisträgerin. Die Mathematik, sie ist nach wie vor von Männern beherrscht. Wie die Vergabe des Preises funktioniert und warum das Fields-Komitee nicht über eine Frauenquote diskutieren will, lesen Sie hier.

Das Problem beginnt meist schon in der Grundschule, wenn es vielerorts heißt: "Mädchen können einfach nicht rechnen" - was später oft zu einem regelrechten Mathehass bei Schülerinnen führt. Dabei ist wissenschaftlich belegt, dass Mädchen bei richtiger Förderung besser mit Zahlen umgehen können als Jungen.

Wenn Sie also eine Tochter haben, dann laden Sie doch mal alle ihre Freundinnen ein und feiern eine Matheparty - ein Stück Torte bekommt nur, wer vorher Durchmesser und Volumen berechnet hat. Und den passenden Soundtrack dazu finden Sie hier.

HITZERADAR

33 Grad: An Abkühlung ist noch immer nicht zu denken. Auch am Donnerstag lagen die Höchsttemperaturen bei über 30 Grad.

Die News: Wer zur Abkühlung an die Ostsee fährt, hat momentan Pech gehabt: Denn die ist so warm wie das Mittelmeer. Die anhaltende Hitze führt außerdem zu einem historischen Tiefstand des Elbpegels - und legt Munition aus dem Zweiten Weltkrieg frei. Die Polizei warnt vor allem Spaziergänger vor der Gefahr. Ob 2018 ein Hitzerekordjahr wird? Eine neue Statistik zeigt, dass schon 2017 das drittwärmste Jahr seit Messbeginn war.

Und wie wird das Wetter?

Die Vorhersage mit Jörg Kachelmann: Der nächste Hitzeschwung kommt - auch wenn es am Wochenende zunächst gewittert. Doch das bringt nur eine kurze Abkühlung.Die ganze Vorhersage im Video.

Und sonst noch? Wem jetzt echt nicht mehr zum Lachen ist, der klicke bitte hier (und erfreue sich an den besten Hitze-Witzen).

DPA Urlauber am Ostseestrand auf der Insel Usedom

Die Zahl des Tages

11

So viele Millionen Syrer sind auf der Flucht. Denn der Krieg ist nicht vorbei - Machthaber Assad bereitet zurzeit den nächsten Angriff im eigenen Land vor.

Anadolu Agency/ Getty Images Idlib, Syrien

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Regierung plant Gesetz gegen Glasfaser-Piraten: Wenn ein Konkurrent ein Glasfaserkabel verlegt, packt die Telekom zurzeit ihr eigenes einfach mit in den Graben. Die Bundesregierung will diese Praxis nach SPIEGEL-Informationen stoppen.

Wenn ein Konkurrent ein Glasfaserkabel verlegt, packt die Telekom zurzeit ihr eigenes einfach mit in den Graben. Die Bundesregierung will diese Praxis nach SPIEGEL-Informationen stoppen. Bruder von getöteter Ursula Hermann bekommt Schmerzensgeld: Die damals zehnjährige Hermann war in einer vergrabenen Kiste erstickt. Ihr Bruder hatte 20.000 Euro Schmerzensgeld gefordert - und erhält nun weniger als die Hälfte.

Die damals zehnjährige Hermann war in einer vergrabenen Kiste erstickt. Ihr Bruder hatte 20.000 Euro Schmerzensgeld gefordert - und erhält nun weniger als die Hälfte. US-Präsident Trump droht China mit einer drastischen Erhöhung der Strafzölle: Schon lange schwelen Konflikte zwischen Washington und Ankara. Nun lässt der Fall eines US-Pastors die Situation eskalieren. Die Hintergründe.

Schon lange schwelen Konflikte zwischen Washington und Ankara. Nun lässt der Fall eines US-Pastors die Situation eskalieren. Die Hintergründe. Deutsche Hersteller verkaufen zwölf Prozent mehr Autos: Knapp 318.000 Kunden kauften vergangenen Monat einen neuen Pkw. Grund dafür sind Sonderprämien.

Knapp 318.000 Kunden kauften vergangenen Monat einen neuen Pkw. Grund dafür sind Sonderprämien. Papst Franziskus verbannt die Todesstrafe aus der katholischen Glaubenslehre: Damit verschwindet ein uralter Passus aus dem Lehrbuch der katholischen Kirche.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Albtraum Eigentümerversammlung: Soll die Klingelanlage aus gebürstetem Stahl oder poliertem Messing sein und der Treppenlauf aus Tropenholz oder Kunststoff? Unsere Autorin Elke Schmitter findet es nach dem Besuch einer Eigentümerversammlung ganz unerfindlich, warum Menschen Wohnungen kaufen.

Rechte Logik: Sascha Lobo erklärt, welche Vokabeln Menschen verwenden, die das Internet mit Hass füllen - und was sie bedeuten.

Das Genie in mir: Harald Schmidt fragt sich, was wir von dem Mathematiker Peter Scholze lernen können.

DER SPIEGEL Harald Schmidt

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Kanzt du, dass Lesen? Dank WhatsApp und Co. wird heute so viel geschrieben wie noch nie - nur leider nicht korrekt. Besuch in einem Schreibseminar für Studierende.

Korruption bei Bilfinger: Der Baukonzern soll dubiose Deals verheimlicht und mit Fantasiepreisen Millionen hinterzogen haben. Die Details.

MEIN ABEND

Die Empfehlung für Ihren Feierabend

Was Sie sehen sollten: Ab heute läuft "Mission Impossible 6" in den Kinos, und der Film ist alles andere als eine öde Fortsetzung - wahrscheinlich gar der beste Teil der Reihe, "ein perfekt orchestriertes Stressgeschehen", schreibt mein Kollege Lukas Stern.

Paramount Tom Cruise in "Mission Impossible 6"

Wie Sie ruhen könnten: Die Hitze raubt momentan vielen den Schlaf. Wie Sie trotz tropischer Temperaturen im Schlafzimmer eine ruhige Nacht verbringen, lesen Sie hier.

DPA

