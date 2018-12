hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Knallen oder nicht knallen: Der Streit um ein Böllerverbot

Sie heißen "Galaxy Dreams", "Skybanger" oder "Fire Zone" - kaufen kann man die Silvesterböller nur an den letzten drei verkaufsoffenen Tagen im Jahr. Und die Deutschen kaufen fleißig: 137 Millionen Euro gaben sie vergangenes Jahr für die Knallerei aus.

Das Silvester-Feuerwerk als gesellschaftlicher Sprengstoff: Lärm, Feinstaub, Müll, Verletzungsgefahr, viele stört das mittlerweile. (Wie Sie die Qualität von Raketen prüfen und wie das Feuerwerk sicher ist, lesen Sie hier ).

Sollte die Böllerei in Innenstädten ganz verboten werden? Städte wie Braunschweig, Dortmund und Hannover haben sie in manchen Gegenden untersagt. Diskutiert wird das Verbot in Berlin, wo die SPD im März einen entsprechenden Vorstoß machte.

Getty Images Berlin, Brandenburger Tor

Mir persönlich sind ja schon Wunderkerzen suspekt. Und auch mein Kollege Severin Weiland galt in seiner Berliner Nachbarschaft immer als Spießer-Feuerwerker. Seit einiger Zeit, schreibt er, lässt er gar keine Böller mehr knallen. Er flieht sogar aus Berlin, wo der "alljährliche Bürgerkrieg" ausbreche. Auch er fordert: Her mit dem Böller-Verbot!

Anders CDU-Vize und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner. Sie ist gegen ein Böllerverbot, die geltenden Regeln reichten aus: "Dass es immer wieder Deppen gibt, die sich nicht daran halten, kommt leider auch in anderen Bereichen des Alltags vor", sagte sie dem SPIEGEL. Es könne nicht angehen, dass "diejenigen, die sich fehlverhalten, das Leben derer bestimmen,die sich ordentlich verhalten".

Am 31. Dezember 2018 jedenfalls wird das neue Jahr mit viel Wumms und Peng begrüßt werden. Weil an Silvester wenig Wind wehen wird, sagt Wetterexperte Jörg Kachelmann hohe Feinstaubwerte voraus. Vor allem in Süddeutschland kann es zu extremen Nebeln kommen. Hier geht es zum Wettervideo.

Ob Sie's krachen lassen oder nicht: Kommen Sie gut ins neue Jahr.

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Der israelische Schriftsteller Amos Oz ist tot. Berühmt geworden ist er mit dem Buch "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis", nun starb er im Alter von 79 Jahren.

Berühmt geworden ist er mit dem Buch "Eine Geschichte von Liebe und Finsternis", nun starb er im Alter von 79 Jahren. Syrische Kurden bitten Diktator Assad um Hilfe gegen die Türkei . Nach dem angekündigten Truppenabzug der USA fürchten die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) eine Militäroffensive der Türkei. Die Details.

. Nach dem angekündigten Truppenabzug der USA fürchten die kurdischen Volksverteidigungseinheiten (YPG) eine Militäroffensive der Türkei. Die Details. Die AfD steckt mehr als eine Million Euro in Ost-Wahlkämpfe. Für die Landtagswahlkämpfe in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im nächsten Jahr unterstützt die Partei ihre Landesverbände mit einer siebenstelligen Summe.

Für die Landtagswahlkämpfe in Sachsen, Thüringen und Brandenburg im nächsten Jahr unterstützt die Partei ihre Landesverbände mit einer siebenstelligen Summe. Michelle Obama ist laut einer Umfrage in den USA die derzeit beliebteste Frau. Das teilte das Meinungsforschungsinstitut Gallup mit. Sie liegt ganze zehn Prozentpunkte vor der Zweitplatzierten Oprah Winfrey.

AP

DIE FRAGE DES TAGES

Kann man zu viel schlafen?

Vielleicht haben Sie zwischen den Jahren ein paar Tage frei. Vielleicht haben Sie den Wecker ausgestellt. Vielleicht wickeln Sie sich gar nicht mehr aus der Kuscheldecke aus - den Schlaf eines Jahres nachholen. Oder vielleicht schlafen Sie schon mal vor für 2019. Kann man also zu viel schlafen? Keine Panik, bleiben Sie liegen. Meine Kollegen klären Sie hier über den Mythos auf.

Getty Images

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Diese verdammte Unsicherheit: Planbarkeit war gestern. Inzwischen sind wir ständig neuen Überraschungen ausgesetzt. Und der größte Unsicherheitsfaktor ist - die Politik. Ab dem kommenden Jahr könnte eine Epoche der Instabilität beginnen. Die Kolumne von Henrik Müller.

Den Seinen gibt's der Herr im Schlaf: Das Schlafbedürfnis der Menschen ist individuell unterschiedlich. Haben Forscher rausgefunden. Sensationell! Harald Schmidt sagt Ihnen, wie Sie schlafen, wenn Sie um 23.30 Uhr einen Absacker nehmen. Hier ist das Video.

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Nicht gleich übertreiben": Kaum ist Weihnachten vorbei, da zieht es viele Skifahrer in die Berge. Der Kölner Trainingswissenschaftler Lars Donath sagt im Interview, worauf es jetzt ankommt. Viel Spaß auf der Piste, und passen Sie auf Ihr Knie auf!

Shutterstock/ Dikoz

Die Macht der Clans: Es geht um Mord, Bankraub, Hartz-IV-Empfänger und ihre Immobiliengeschäfte, um Bushido und die Abou-Chakers - sehen Sie hier die neue Videoserie über arabische Clans auf SPIEGEL+.

AKK überholt Merkel: Erfolg macht beliebt - Annegret Kramp-Karrenbauer trifft seit ihrer Wahl zur CDU-Chefin auf deutlich mehr Zustimmung in der Bevölkerung. Auch Friedrich Merz taucht wieder im Ranking auf.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihr Wochenende

Was Sie spielen könnten: Escape-Room-Games. Die sind schon länger angesagt - aus verschlossenen Räumen ausbrechen, Mörder überführen, tödliche Krankheiten besiegen, Expeditionen in den Dschungel überleben. Das Gute daran: Gewinnen kann man nur im Team. Perfekt also für den Silvesterabend. Wir haben die beliebtesten Varianten für Sie getestet.

Wild Bunch Szene aus "Shoplifters"

Was Sie schauen könnten: Gestern habe ich Ihnen den Film "Der Junge muss an die frische Luft" empfohlen, die Verfilmung von Hape Kerkelings Buch. Heute lege ich Ihnen einen Kinofilm ans Herz, in dem es wieder um Familie geht. Um eine Familie in Japan, die durch Liebe, nicht durch Biologie verbunden ist. Und um die kleine Yuri, die von den Shibatas, einer Familie von Ladendieben, gefunden und aufgenommen wird. Unser Film der Woche.

Kommen Sie gut ins neue Jahr.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.