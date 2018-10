hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Update im Fall Khashoggi

Die Welt fragt sich, wer die Autoren dieses Krimis sind.

Zwei Wochen demonstrierten Freunde und Kollegen für Jamal Khashoggi, den Kritiker des saudischen Königshauses, vor dem saudi-arabischen Konsulat in Istanbul. Khashoggi hatte am 2. Oktober das Gebäude betreten, und niemand hat ihn je wieder herauskommen sehen. Von ihm fehlt jede Spur. Nichts Greifbares, nur Vermutungen. Bis jetzt.

Nun kursiert eine Erklärung des Saudi-arabischen Regimes. Khashoggi sei bei einem Verhör getötet worden - von Beamten, die eigenmächtig handelten. Das Ganze sei aus dem Ruder gelaufen.

AP

"Das ist ein Märchen", analysiert Kollege Christoph Sydow im Video. "Nicht denkbar, dass dort einfach 15 Agenten an die Tür des Konsulats klopfen und das Ganze passiert, ohne dass höchste Kreise in Saudi-Arabien davon wissen."

Türkische Ermittler, die das Gebäude untersuchten, sollen sogar Tonbänder besitzen, die den Mord dokumentieren. Präsident Erdogan hält sich bisher zurück - angesichts der türkischen Lirakrise hat er kein Interesse, die Wirtschaftsbeziehungen zu Saudi-Arabien zu beschädigen.

Genauso Donald Trump: Der US-Präsident schickte Außenminister Mike Pompeo nach Saudi-Arabien. Trump versucht, einen Konflikt mit dem Königshaus zu vermeiden. Was steckt dahinter? Die Analyse.

DIE ZAHL DES TAGES

14 Millionen

So hoch ist die Summe, die Krankenkassen in Deutschland 2016 und 2017 insgesamt an Schäden durch Abrechnungsbetrug in der ambulanten Pflege erfolgreich zurückgefordert haben. Wie Betrüger das deutsche Pflegesystem ausnehmen, hat meine Kollegin Kristina Gnirke recherchiert.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Die zersplitterte Gesellschaft gefährdet die Demokratie: Die Frage nach der Identität und die Wut über Erniedrigungen sind zu wichtigen politischen Faktoren geworden. Doch zerfällt die Gesellschaft in viele kleine Gruppen, führt das unweigerlich zum Kollaps des Staates. Von Francis Fukuyama.

Schon wieder Ferien - wohin mit den Kindern? Vergnügungspark, Fahrradtour, wandern im Hambacher Forst: Harald Schmidt gibt Tipps für die ganze Familie.Hier ist das Video.

Bonito TV

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Wie Abtreibungsgegner Frauen einschüchtern: Die Bewegung selbst ernannter Lebensschützer gewinnt in Deutschland immer mehr Anhänger. Viele Ärzte wollen keine Abtreibungen mehr vornehmen.

Björn Kiezmann / Action Press Abtreibungsgegner in Berlin

"Wenn ich gestresst bin, wechsle ich die Perspektive": Wie umgehen mit Druck? Ein Stresstrainer, eine Internistin, eine Stunt-Frau und ein Suchtberater verraten ihr Rezept.

MEIN ABEND

Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie sehen könnten: Fußball! Die Deutsche Nationalmannschaft spielt gegen Weltmeister Frankreich (20.45 Uhr, ARD). Es droht das Aus in der Nations League. Wie Löw sein Team gegen Frankreich umstellen will.

AFP Jonas Hector (li.) und Mats Hummels

Was Sie lesen könnten: Das letzte Buch von Stephen Hawking. Der Astrophysik-Star ist am 14. März gestorben - posthum gibt er aber noch mal "Kurze Antworten auf große Fragen" - so auch der Titel seines Buchs, das man ab heute kaufen kann.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Maria Stöhr vom Daily-Team

