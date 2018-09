hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Nach der Kauder-Abwahl: Wackelt jetzt Angela Merkel?

Das Fundament der Macht, das Angela Merkel seit 13 Jahren trägt und das trotz vieler Krisen stabil blieb, es bröckelt.

Am Dienstag, bei der Wahl zum Unionsfraktionsvorsitz, wurde der Kanzlerin die "stabile Grundlage" entzogen. So nannte sie selbst ihren Vertrauten Volker Kauder, für den sie noch kurz vor der Abstimmung bei den Abgeordneten warb. Deren Antwort war deutlich: Sie votierten für den Außenseiter Ralph Brinkhaus - und damit auch gegen Merkel.

Kann die Kanzlerin auch diese Krise meistern? Was macht sie daraus?

"Ihre Machtbasis wird immer dünner", sagt der Politologe Frank Decker im Interview mit SPIEGEL ONLINE. "Nachdem in der CSU viele Merkel lieber heute als morgen loswerden möchten, verliert sie auch in der eigenen Partei zunehmend den Rückhalt."

Die Vertrauensfrage zu stellen, wie es FDP-Chef Christian Lindner forderte, lehnte Merkel ab. "Ein ganz klares Nein", antwortete ihr Sprecher auf eine entsprechende Frage. Was eine Vertrauensfrage verfassungsrechtlich bedeuten würde, können Sie hier nachlesen.

Und was macht die SPD? Rüttelt sie mit am Fundament der Kanzlerin? Oder stützt sie Merkel, sieht sie in der Kanzlerin gar ihre letzte Verbündete?

Anfängliche Häme bei den Genossen schlug schnell in Angst um: Denn, so analysieren unsere Kollegen David Böcking und Christian Teevs, eine schwache Kanzlerin ist auch für die SPD ein Problem. Die Partei muss Erfolge vorweisen, um aus ihrem Umfragetief zu kommen. Und braucht dafür auch: eine starke Merkel.

382.900

So viele Menschen starben im Südsudan an Kriegshandlungen oder Kriegsfolgen seit Ausbruch des Bürgerkriegs vor fünf Jahren. Das ergab eine Studie im Auftrag der US-Regierung. Arnauld Akodjènou koordiniert die Arbeit des UN-Flüchtlingshilfswerks vor Ort. Im Interview erzählt er, was die Lage für die Menschen so gefährlich macht.

DPA Salva Kiir, früher Warlord, seit der Unabhängigkeit 2011 Präsident des Südsudan

13 Jahre Netzpolitik unter Merkel: Kein Abschluss-, ein Zwischenzeugnis stellt Kolumnist Sascha Lobo der Kanzlerin in Sachen Digitales aus: Die digitale Ära Merkel war eine Zeit des Versäumnisses, der Verhinderung und des Versagens.

Ralph reicht's: Harald Schmidt sieht im demokratischen Putsch gegen Volker Kauder keine Gefahr für Merkel. Auch Ralph "Ralle" Brinkhaus, Finanzexperte mit Sekundenlächeln, werde der Kanzlerin stets zu Diensten sein. Schade findet Schmidt all das nur für Baden-Württemberg. Das Video.

Alles nur Schmu mit der Biokuh? Was EU-Biosiegel aussagen und wo die Grenzen sind, erklären Experten in diesem spannenden Interview.

DPA Trinkende Kühe in der Schweiz

Fast eine Million Flüchtlinge kamen in den vergangenen Jahren aus dem Irak und Syrien nach Deutschland. Sehr viele haben sich, rechtspopulistischer Panikmache zum Trotz, fast geräuschlos integriert. Lernen Sie Familie Rashid aus Hamburg kennen, deren Sohn früher Mohammed hieß, jetzt aber Lukas heißt.

DPA Markus Söder, Ludwig Hartmann

Söder hat es schwer in diesem TV-Duell: Die Umfragewerte der CSU sind schwach, die der Grünen stark wie nie. Am Abend trifft Bayerns Ministerpräsident auf den Grünen-Spitzenkandidaten Ludwig Hartmann. Der hat Munition: das unbeliebte Polizeigesetz, Söders rigide Ausländerpolitik, die Betonierung der bayerischen Landschaften. Lockt er den selbstzufriedenen Chef-Bayern aus der Komfortzone? Hier geht es ab 20.15 Uhr zum Stream des BR.

Was Sie auch schauen könnten: "Kruso", die eigentümliche ARD-Verfilmung des eigentümlichen Beststellers von Lutz Seiler, erzählt von den letzten Tagen der DDR auf der Insel Hiddensee.

