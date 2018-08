hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Völlig aus dem Häuschen: Welche Immobilie Sie sich leisten können

Deutschland sehnt sich nach dem Eigenheim, jedenfalls ein Großteil des Landes: 84 Prozent der Deutschen würden lieber in der eigenen Immobilie wohnen als zur Miete, so eine aktuelle Studie. Doch gerade einmal die Hälfte der Deutschen besitzt ein eigenes Haus oder eine eigene Wohnung.

Kann ich mir das überhaupt leisten? Wie hoch ist mein Eigenkapital? Mit welchen Kaufnebenkosten muss ich rechnen? Wer sich ein Eigenheim zulegt, muss vieles bedenken. Die wichtigsten Antworten haben wir hier für Sie gesammelt, inklusive Immobilienrechner für die konkrete Planung.

Wer es günstig möchte, der zieht aufs Land - doch auch das hat seinen Preis. Denn der Boom in den Städten hat für Millionen Menschen dramatische Folgen. Meine Kollegen Markus Dettmer und Robin Wille haben sterbende Landstriche besucht.

Achtung, Spoiler: Das eigentliche Drama beginnt meist erst, wenn man sich für den Kauf entschieden hat - und dann einen Handwerker braucht, der sich um die Küche, das Dach oder die Fenster kümmern soll. Denn es fehlt an Nachwuchs in den Betrieben.

1679

So viele Dateien hat Facebook über unsere Redakteurin Angela Gruber angelegt, verteilt auf 773 Ordner. Woher sie das weiß? Sie fragte nach - wegen der neuen Datenschutzverordnung muss Facebook diese Informationen herausgeben. Was sie sonst noch herausfand, und wie Sie Ihre eigenen Daten abfragen können, lesen Sie hier.

Facebook/ Angela Gruber Dieses Bild aus Angela Grubers Timeline erhielt laut Facebook die meisten Likes

Die USA haben einen früheren SS-Helfer nach Deutschland abgeschoben. Es gilt allerdings als unwahrscheinlich, dass der 95-Jährige vor Gericht gestellt wird.

Doch kein Jahrhundertsommer: Trotz lang anhaltender Hitze war die Periode zwischen Juni und August bei den Temperaturen kein Rekord. Allerdings könnte die Zeitspanne April bis August die wärmste und trockenste seit Aufzeichnungsbeginn gewesen sein.

Iran hat einen neuen Kampfjet aus eigener Produktion vorgestellt. "Wir wollen niemanden angreifen", sagte Präsident Hassan Rohani.

US-Präsident Trump hat das Team um Sonderermittler Robert Mueller in der Russlandaffäre in verschärftem Ton angegriffen. Als "Gauner" und eine "nationale Schande" verunglimpfte Trump Muellers Team via Twitter.

Liverpool-Trainer Jürgen Klopp hat Unverständnis über die öffentliche Kritik des deutschen Ex-Nationalspielers Philipp Lahm an Bundestrainer Joachim Löw geäußert. Die Hintergründe.

Trump pöbelt: Dieses Mal gegen die Notenbank Fed - statt Zinsen zu erhöhen, solle sie ihm "etwas helfen". Warum Trumps Aussagen ein Spiel mit dem Feuer sind, kommentiert mein Kollege Stefan Kaiser.

Dann muss sich jeder fürchten: Bundesrichter a.D. Thomas Fischer analysiert das rechtsstaatliche Desaster um Sami A.

Wer jetzt nicht kauft, ist selber Schuld: Auch Harald Schmidt rät zum Immobilienkauf. Die Videokolumne.

"Hass, Scham, Ekel": 2014 traf unser Autor Christian Buß die Schauspielerin Asia Argento zum Interview - damals sprach sie offen über ihre Verfehlungen am Set von "The Heart is Deceitful Above All Things". Das Porträt einer Künstlerin, für die Sexualität immer Zerstörung heißt.

imago/ Reporters Asia Argento

Warum rennt uns die Zeit davon? Die Psychologin Isabell Winkler erforscht, weshalb die Zeit immer schneller zu vergehen scheint, je älter wir werden - und was wir dagegen tun können.

Hokuspokus, Geld weg: Das Geschäft mit sogenannter Alternativmedizin boomt. Patienten werden mit falschen Hoffnungen geködert. Die Krankenkassen übernehmen für manchen Blödsinn sogar die Kosten.

Was Sie lesen könnten: Ist das das echte Leben? Oder doch nur die Fantasie eines Teenagermädchens, das nach seiner trinkenden Mutter gerät? In ihrem neuesten Roman "Bungalow", gerade für den Deutschen Buchpreis nominiert, beschreibt Helene Hegemann eine Welt, in der sich Vergangenheit und Zukunft auf fatale Weise mischen. "All das ist schön gewaltig - aber nie schön", schreibt mein Kollege Jochen Overbeck.

Was Sie im Fernsehen schauen könnten: Auf Kabel 1 macht sich ab 20.15 Harrison Ford als Indiana Jones auf den Weg zum "Tempel des Todes". Der SPIEGEL schrieb einst über den Film:

"In Indien bekommt es der Archäologe 'Indy' Jones, begleitet von einer Schönen, mit einem schurkischen Maharadscha und magischen Steinen zu tun. Sektierer bringen Menschenopfer dar. Regisseur Steven Spielberg gab zu, den Film (USA 1984) aus purem Vergnügen am Abenteuer gemacht zu haben."

