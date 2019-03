hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Internationaler Frauentag

Ja, man kann diskutieren, ob der Frauentag als Feiertag dem Kampf um Gleichberechtigung hilft - oder die Forderungen eher schwächt. Sich gar in die Logik von Muttertag bis Black Friday einreiht. In einer bekannten Parfümerie-Kette jedenfalls gibt es heute für alle Frauen 15 Prozent Rabatt auf Kosmetik.

Eine der Frauen, die Sie im Aufmacherbild dieses Newsletters sehen, war überzeugt, dass es einen Internationalen Frauentag braucht. Die Politikerin Clara Zetkin machte sich im Jahr 1910 in einer Rede auf einer Frauenkonferenz dafür stark. Der Frauentag kam - erstmals am 19. März 1911. Seit 1921 wird er am 8. März gefeiert. In Berlin ist der 8. März heute zum ersten Mal ein Feiertag. (Wer die anderen Frauen in dem Bild sind, sehen Sie hier).

Seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen, die Gleichberechtigung steht im Grundgesetz, Brandenburg hat kürzlich als erstes Bundesland ein Paritätsgesetz eingeführt. Dennoch:

"In Deutschland muss man schon etwas tiefer kratzen, bis unter dem Lack der scheinbaren Gleichberechtigung das Patriarchat wieder sichtbar wird", kommentiert unsere Kollegin Eva Horn. Und zählt auf, wo es mit den Rechten und der Chancengleichheit von Frauen in Deutschland eben nicht sehr weit her ist. Der Anteil von Frauen in Führungsetagen, Abtreibungsrechte, um nur zwei zu nennen.

"Selber Karriere gemacht, aber für andere Frauen nichts getan" - so wolle sie nicht auf ihr politisches Leben zurückblicken, sagte Angela Merkel, kurz bevor sie 2005 Kanzlerin wurde. Lesen Sie hier das Portrait über Deutschlands erste Kanzlerin, einer Frau, die nie eine Feministin sein wollte, aber eine ist.

Texte über die Rechte und Chancen von Frauen - in Deutschland, weltweit - finden Sie auf SPIEGEL ONLINE - und hier eine Auswahl:

Zahl des Tages: 15

So viele der insgesamt 23 venezolanischen Bundesstaaten waren am frühen Donnerstagabend von einem großflächigen Stromausfall betroffen. Das berichteten mehrere lokale Medien und Augenzeugen in sozialen Netzwerken. Betroffen von dem Ausfall war auch die Hauptstadt Caracas. Mitten im Feierabendverkehr fiel dort die Metro aus, zahlreiche Ampeln funktionierten nicht mehr. In dem Krisenstaat kommt es immer wieder zu Unterbrechungen der Energieversorgung - den aktuellen Vorfall führt die Regierung allerdings auf einen angeblichen Sabotageangriff zurück.

Caracas, Venezuela

Was Sie heute wissen müssen

47 Monate Haft für Paul Manafort: Der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Trump muss wegen Steuerhinterziehung und Bankenbetrug für knapp vier Jahre ins Gefängnis. Die Details.

Der frühere Wahlkampfmanager von US-Präsident Trump muss wegen Steuerhinterziehung und Bankenbetrug für knapp vier Jahre ins Gefängnis. Die Details. Schreckliche Misshandlungen in spanischem Pflegeheim: Ein deutsch-kubanisches Paar soll alte Menschen in Spanien misshandelt und um ihre Ersparnisse gebracht haben. Aufgedeckt wurde der Fall durch die Aussage einer Deutschen. Wenig später war sie tot.

Ein deutsch-kubanisches Paar soll alte Menschen in Spanien misshandelt und um ihre Ersparnisse gebracht haben. Aufgedeckt wurde der Fall durch die Aussage einer Deutschen. Wenig später war sie tot. Verfassungsschutz akzeptiert Urteil zum "Prüffall AfD": Die Behörde wird die AfD künftig nicht mehr öffentlich "Prüffall" nennen. Stattdessen will man den rechtsnationalen Parteiflügel und die Nachwuchsorganisation der AfD gezielter durchleuchten.

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Riskante deutsche Häme: Dass Amerikas Handelsdefizit weiter wächst, hat dem US-Präsidenten diese Woche viel Spott eingebracht. Dabei sollten gerade die Deutschen gewarnt sein, wie schnell der Zoll-Rosenkrieg die Wirtschaft treffen kann.Die Kolumne von Thomas Fricke.

Wenn Männer zu heiß waschen: Keine Witze zum Weltfrauentag, gelobt Harald Schmidt. Na gut, doch einen, aber der ist alt.

Wer sprengt Schwarz-Rot? Eigentlich wollten die Regierungsparteien erst im Herbst überprüfen, was sie durchsetzen konnten. Doch dieser Termin wirft seine Schatten voraus. Kann Kramp-Karrenbauer Kanzlerin werden? Oder kommt es zum Bruch?

Warum die Mehrzahl der Abschiebungen aus Deutschland scheitert: Ein Mitarbeiter einer Ausländerbehörde sagt, woran das liegt - und wie er den täglichen Irrsinn erträgt.

Umfallen, aufstehen, weiterleben: Wissenschaftler erforschen, wie man gestärkt aus Niederlagen hervorgeht. Was sich daraus lernen lässt, lesen Sie in der neuen SPIEGEL-Titelstory.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Was Sie schauen können: "Mid90s". Das Regie-Debüt von US-Schauspieler Jonah Hill über eine Gruppe junger Skater im L.A. der Neunzigerjahre. Wir sagen Ihnen: Etwas besseres als Kino kann Ihnen an diesem Wochenende nicht passieren: Kein Sturm! Kein Regen! Bisschen Popcorn, bisschen Neunziger! Wobei - "Mid90s" hat viel mehr zu bieten als nostalgisches Retro-Flair, schreibt unser Kollege Andreas Borcholte. Zur Kritik.

Stevie (Sunny Suljic, r.) und sein älterer Bruder Ian (Lucas Hedges) sind sich weitgehend selbst überlassen - viel Liebe haben sie aber nicht füreinander übrig.

Was Sie lesen können: "Wir, die wir jung sind". Der Debütroman der Autorin und Shakespeare-Forscherin Preti Taneja. Die junge Britin schreibt über einen blutigen Generationswechsel in einem indischen Clan. Der Machtkampf erinnert nicht nur zufällig an "König Lear". Taneja schafft es, das Shakespeare-Drama ins Delhi von heute zu übersetzen. Was den besonderen Zauber dieses Buches ausmacht und warum das Romancover wütend macht, schreibt unsere Kollegin Anne Haeming hier.

Wir wünschen Ihnen einen schönen Feierabend. Übrigens: Bleiben Sie lieber drin, empfiehlt Wetterexperte Kachelmann. Es wird ungemütlich.

