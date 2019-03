hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

Das Thema des Tages: Theresa Mays Nachfolge

Hinter den Kulissen von Westminster bringen sich potenzielle Nachfolger von Theresa May bereits seit Wochen in Stellung. Nun hat die Premierministerin selbst ihren Rücktritt angeboten - allerdings mit einer Bedingung. Stimmt das Parlament ihrem Brexit-Deal doch noch zu, will May ihren Posten freimachen.

Wie eine erneute Abstimmung über Mays Deal aussehen soll, ist allerdings noch offen. Das Vertragswerk ist bereits zweimal im Unterhaus gescheitert. Ein drittes Votum über den unveränderten Deal hat Parlamentssprecher John Bercow schon einmal ausgebremst. Für Freitag ist nun eine weitere Debatte im Unterhaus angesetzt.

Was die Regierung genau plant, ist noch unklar. Denkbar ist, dass May das notwendige britische Austrittsgesuch zur Abstimmung bringen will. Damit könnte sie womöglich die Vorgaben von Bercow erfüllen und die EU zufriedenstellen. Alle Alternativen zum aktuellen Brexit-Fahrplan hat das Parlament bereits gestern Abend abgelehnt.

Das Rätseln um Großbritanniens Zukunft geht also weiter. Eine zentrale Frage ist dabei auch, wer denn nun Mays Nachfolge antreten könnte. Mehrere bekannte Namen sind bereits im Gespräch, darunter der frühere Außenminister Boris Johnson und Ex-Brexit-Minister Dominic Raab. Wer sonst noch infrage kommt, hat mein Kollege Kevin Hagen analysiert.

Die Zahl des Tages: vier Jahre

So viel älter als Männer sind Frauen im Schnitt, wenn sie erfahren, dass sie an einer bestimmten Krankheit leiden. Das fanden dänische Forscher heraus. Woran es liegt, dass Frauen Diagnosen für dieselben Krankheiten erst Jahre später bekommen, kann die Studie nicht beantworten. Ein Großteil der zeitlichen Unterschiede lässt sich wahrscheinlich jedoch dadurch erklären, dass Krankheiten bei Frauen im Schnitt auch später auftreten als bei Männern. Mehr dazu lesen Sie hier.

Caiaimage / Great Images / Getty Images

News: Was Sie heute wissen müssen

Konsequenz aus Christchurch-Attentat: Facebook will ab nächster Woche entschiedener gegen Hassgruppen vorgehen. Weißer Nationalismus und Rassismus sind auf der Plattform weiter verbreitet.

Facebook will ab nächster Woche entschiedener gegen Hassgruppen vorgehen. Weißer Nationalismus und Rassismus sind auf der Plattform weiter verbreitet. Lira verliert mehr als fünf Prozent: Die Kursturbulenzen an den türkischen Börsen gehen weiter. Kurz vor den wichtigen Kommunalwahlen berichten Investoren zudem von einem Trick, mit dem Banken versuchen würden, die Währung stabil zu halten.

Die Kursturbulenzen an den türkischen Börsen gehen weiter. Kurz vor den wichtigen Kommunalwahlen berichten Investoren zudem von einem Trick, mit dem Banken versuchen würden, die Währung stabil zu halten. Umstrittene Notwehr-Reform in Italien gebilligt: Der italienische Innenminister Matteo Salvini hat eine Lockerung des Waffengesetzes erreicht: Notwehr bei Hausfriedensbruch, Selbstverteidigung mit Waffengewalt.

Meinung: Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Wie wär's mit ein wenig Holocaust-Leugnung? Ausgerechnet Leute, die sonst bei jedem falschen Witz aufschreien, beklagen Zensur, wenn es um die Eindämmung von Hate Speech im Netz geht. Wie soll man das nennen, fragt sich Jan Fleischhauer in seiner Kolumne und schlägt "digitale Schizophrenie" vor.

SPIEGEL ONLINE

Wer ist Lucas Hernández? Der FC Bayern München kauft sich für 80 Millionen Euro einen neuen Wunderverteidiger. Was man über den Mann wissen muss, verrät Harald Schmidt in seiner Videokolumne.

Stories: Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Eltern haben Angst vor Mathe" - Das stellt der Physiker Chris Ferries immer wieder fest. Er schreibt Bücher über Evolution, Quantenphysik und die Relativitätstheorie für Zweijährige. Warum das auch Erwachsenen hilft, erzählt er hier.

Getty Images/ iStockphoto

Was ist mit Annette Lindemann passiert? Die Polizistin und vierfache Mutter ist seit mehr als acht Jahren verschwunden. Bei den Ermittlungen kam das raffinierte Doppelleben von Lindemanns Ehemann, ebenfalls Polizist, ans Licht. Welche Rolle spielt er in dem Fall?

Mediale Kontrolle und Einordnung? Unerwünscht : AfD, CDU und SPD kopieren journalistische Arbeitsweisen, richten Newsrooms ein und kommunizieren direkt mit Bürgern. So wollen die Parteien ihr Image verbessern.

Mein Abend: Die Empfehlungen für Ihren Feierabend

Machen Sie einen Abstecher in Ihre Kindheit: Seit dieser Woche läuft Tim Burtons "Dumbo" im Kino. Der Regisseur erzählt den Kinderklassiker aus den Vierzigerjahren neu - die Geschichte um den kleinen Elefanten mit den großen Ohren ist geblieben. In den Plot mischen sich aber auch Familiensehnsucht und ein wenig Kritik an der Verwertungsmaschine Disney.

Disney

Zurücklehnen und reinhören: Sie streiken für den Klimaschutz und demonstrieren gegen Uploadfilter - viele junge Leute machen lieber Politik auf der Straße als in Parteien. Verscherzt es sich die Politik gerade mit der wütenden Generation? - Dieser Frage gehen meine Kolleginnen Sandra Sperber und Yasemin Yüksel diese Woche im Podcast "Stimmenfang" nach.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Anna-Sophie Schneider vom Daily-Team

