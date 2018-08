hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages auf einen Blick, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

#SheToo: Asia Argento, von der Anklägerin zur Verdächtigen

Die Anschuldigungen sind hart: Die Schauspielerin und #MeToo-Vorkämpferin Asia Argento habe ihm Alkohol zu trinken gegeben, dann sei sie mit ihm aufs Hotelzimmer gegangen. Habe ihn dort geküsst, aufs Bett geworfen und Oralsex an ihm vorgenommen. Schließlich hätte sie sich auf ihn gelegt, und sie hätten Sex gehabt. So steht es in einem Bericht des Schauspielers Jimmy Bennett, den eine anonyme Quelle der "New York Times" zugespielt haben soll. 17 Jahre und zwei Monate sei er zur Tatzeit gewesen. Die Details.

In Deutschland kennt kaum jemand Jimmy Bennett - und auch in seiner Heimat USA dürfte er eher unbekannt sein. Der heute 22-Jährige macht dafür den Vorfall mit Argento verantwortlich. Zuvor habe er 2,7 Millionen US-Dollar verdient, danach nur noch durchschnittlich 60.000 Dollar im Jahr. 2004 hatte Argento in einer gemeinsamen Produktion seine Mutter gespielt.

Besonders brisant an dem Fall: Argento selbst war eine der ersten Frauen, die Harvey Weinstein der Vergewaltigung bezichtigte - Weinstein habe sie bei einem Treffen in seinem Hotelzimmer zum Oralsex gezwungen, sagte die heute 42-Jährige im vergangenen Jahr einem Reporter.

Die Zahl des Tages

299

So groß ist Deutschlands Leistungsbilanz-Überschuss voraussichtlich in Milliarden Dollar. Weltweit erzielt kein Staat höhere Überschüsse. Doch Experten warnen vor der Entwicklung.

DPA Container am Hamburger Hafen

Newsletter bestellen Ja, ich wünsche unverbindliche Angebote des SPIEGEL-Verlages und der manager magazin Verlagsgesellschaft (zu Zeitschriften, Büchern, Abonnements, Online-Produkten und Veranstaltungen) per E-Mail. Mein Einverständnis hierzu kann ich jederzeit widerrufen.

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Die Journalistin Mesale Tolu darf überraschend die Türkei verlassen. Sie ist dort wegen Terrorpropaganda angeklagt und saß eineinhalb Jahre in Haft. Die Hintergründe zu dem Fall.

Sie ist dort wegen Terrorpropaganda angeklagt und saß eineinhalb Jahre in Haft. Die Hintergründe zu dem Fall. PepsiCo will den israelischen Wassersprudlerhersteller Sodastream für 3,2 Milliarden Dollar übernehmen. Damit liegt das Angebot um 32 Prozent über dem Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage.

Damit liegt das Angebot um 32 Prozent über dem Durchschnittskurs der vergangenen 30 Tage. Das Bundesamt für Naturschutz fördert einen gentechnikkritischen Lobbyverein mit 200.000 Euro - der Verein soll damit die neu eingerichtete Beratungsstelle für Gentechnik betreiben. Die Details.

- der Verein soll damit die neu eingerichtete Beratungsstelle für Gentechnik betreiben. Die Details. 84 Prozent der Deutschen wollen lieber im Eigenheim leben statt zur Miete. Das hat eine aktuelle Studie ergeben.

Das hat eine aktuelle Studie ergeben. Papst Franziskus hat sich zu dem Bericht über sexuelle Gewalt gegen Kinder an katholischen Kirchen in Pennsylvania geäußert. "Wir haben die Kleinen vernachlässigt und fallengelassen", schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Das Recht auf Rückzug: Wer in einer Demokratie lebt, muss für sie kämpfen, findet unser Kolumnist Jakob Augstein. Und merkt, dass das gar nicht so einfach ist wie es sich anhört. Die Kolumne.

Kreuzfahrer, aufgepasst: Es ist nahezu unmöglich, von einem Ozeanriesen zu fallen. Doch was, wenn es doch passiert? Die Videokolumne von Harald Schmidt .

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

"Ich fühlte mich wie eine Sklavin": 30 Jahre arbeitet Karin Mende bei Aldi Nord, dann bricht sie zusammen - sie hält den Druck, das Mobbing, die vielen Überstunden nicht mehr aus. Wie ihr geht es vielen Mitarbeitern.

Muss ein guter Arzt ehrlich zu mir sein? Thomas Meinertz ist einer der anerkanntesten Kardiologen Deutschlands. Im Interview erklärt er, was einen guten Arzt ausmacht - und warum das Wichtigste etwas sehr Banales ist.

MEIN ABEND

Die Empfehlung für Ihren Feierabend

Was Sie lesen könnten: Schmökern wie ein Präsident: Barack Obama hat auf Facebook veröffentlicht, welche Bücher er diesen Sommer gelesen hat. Die Liste sei "alles, was wir gerade brauchen", schrieb die "Washington Post" dazu.

REUTERS Barack Obama

Was Sie sehen könnten: "Menschlicher, moralischer und miesgelaunter war Bond noch nie", schrieb mein Kollege Andreas Borcholte 2008, als "Ein Quantum Trost" in die Kinos kam. Das ZDF zeigt den Film mit Daniel Craig heute um 22:15 Uhr.

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Ihre Lisa Duhm vom Daily-Team

Das Wichtigste vom Tag, das Beste für den Abend: SPIEGEL Daily - das Update als Newsletter bestellen Sie hier.