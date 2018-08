hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages auf einen Blick, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

USA gegen Türkei: Wie die Krise Erdogan das Amt kosten könnte

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan ist es gewohnt, dass passiert, was er will. Die Medien hat er gleichgeschaltet, Oppositionelle werden weggesperrt. Doch nun gefährdet die strauchelnde türkische Wirtschaft seine Macht: In der Nacht fiel die Lira auf ein Rekordtief, weil Anleger massenhaft türkische Bankaktien verkaufen.

Der Grund: Am Freitag hatte US-Präsident Trump eine Verdopplung der Strafzölle auf Stahl und Aluminium aus der Türkei angeordnet. Erdogan versuchte, das Problem auf gewohnte Art zu lösen - und kündigte an, von nun an negative Kommentare zur Wirtschaft zu bestrafen.

"Die US-Sanktionen wirken wie eine Art Brandbeschleuniger. Der Niedergang der Lira beweist, dass das System Erdogan an Grenzen gelangt ist", schreibt unser Istanbul-Korrespondent Maximilian Popp in seiner Analyse.

Den DIW-Ökonom Alexander Kriwoluzky hat der Kurseinbruch der Lira nicht überrascht. Auch für die weitere Entwicklung sieht er nichts Gutes vorher. "Die Lira wird weiter an Wert verlieren. Der Türkei könnte es ähnlich ergehen wie Venezuela oder Simbabwe."

Die Zahl des Tages

290.000.000

Ein Hausmeister sprüht jahrelang ein Unkrautvernichtungsmittel auf den Schulhof - dann erkrankt er an Krebs. Schuld sei das verwendete "Roundup", hergestellt von Monsanto, sagt er vor Gericht. Nun soll das Unternehmen Schadensersatz zahlen, in Höhe von umgerechnet 252 Millionen Euro. Alle Hintergründe zu dem spektakulären Fall.

AFP Unkrautvernichter Roundup

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Die italienische Regierung sieht Großbritannien in der Pflicht, die Migranten an Bord des Rettungsschiffs "Aquarius" aufzunehmen. Die Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée hatten am Freitag insgesamt 141 Migranten von Booten vor der libyschen Küste gerettet. Sie warten derzeit auf die Zuweisung eines sicheren Hafens.

Die Hilfsorganisationen Ärzte ohne Grenzen und SOS Méditerranée hatten am Freitag insgesamt 141 Migranten von Booten vor der libyschen Küste gerettet. Sie warten derzeit auf die Zuweisung eines sicheren Hafens. Kanzlerin Angela Merkel hält nichts von einer Koalition zwischen der CDU mit der Linkspartei in Ostdeutschland. "Ich befürworte keine Zusammenarbeit mit der Linken-Partei, und das schon seit vielen Jahren", sagte die Kanzlerin.

"Ich befürworte keine Zusammenarbeit mit der Linken-Partei, und das schon seit vielen Jahren", sagte die Kanzlerin. Forschern ist der Durchbruch bei biegsamen Solarzellen gelungen . Die Solarpaneele weisen nun eine deutlich bessere Stromausbeute auf - und könnten den Markt revolutionieren.

. Die Solarpaneele weisen nun eine deutlich bessere Stromausbeute auf - und könnten den Markt revolutionieren. Italiens Regierung steckt in der Krise. Die Fünf-Sterne-Bewegung war mit der großen Idee angetreten, Italien umzukrempeln - doch nach drei Monaten Regierungsarbeit ist nichts passiert. Die Analyse.

Die Fünf-Sterne-Bewegung war mit der großen Idee angetreten, Italien umzukrempeln - doch nach drei Monaten Regierungsarbeit ist nichts passiert. Die Analyse. Irans religiöser Führer Ali Khamenei hat im Atomstreit mit den USA ein Machtwort gesprochen - mit den USA dürfe nicht verhandelt werden. "Wie soll man mit einer betrügerischen Regierung verhandeln?", fragte er.

DPA Ali Khamenei, religiöses Oberhaupt Irans

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

Brauchen wir ein "Heimatland" statt ein "Vaterland"? Der Kampf um eine geschlechtsneutrale Sprache geht weiter. Hier streiten Anatol Stefanowitsch, Professor für Sprachwissenschaften, und der Autor Thomas Wagner.

Abtauchen statt Aufstehen: Harald Schmidt gründet seine eigene Sammlungsbewegung. Das Video.

DER SPIEGEL

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Einfach ausradiert: Kevin Spacey war einer der erfolgreichsten Schauspieler der Welt, bis ihm Männer sexuelle Belästigung vorwarfen. Was wurde aus ihm?

Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub: Wie man es schafft, das Urlaubsgefühl zu verlängern - und welche Fehler man unbedingt vermeiden sollte, wenn man von einer Reise zurückkehrt.

MEIN ABEND

Die Empfehlung für Ihren Feierabend

Was Sie lesen könnten: Die Geschichte bricht Herzen und hinterlässt seelische Schrammen - trotzdem sollte man lesen, wie es dem jungen Amadeus ergeht, der bei zwei unfähigen Eltern aufwächst und es dennoch schafft, sich emporzukämpfen in das bürgerliche Leben. "'Die Auffällige Merkwürdigkeit des Lebens' ist ein Familienroman, der von Extrembedingungen berichtet", schreibt mein Kollege Jochen Overbeck.

Was Sie wissen sollten: Der Grillabend mit Freunden, die Kuchentafel mit der Familie - mit dabei sind zurzeit häufig ungebetene Gäste: Wespen. Wie Sie sich richtig verhalten, wenn sich die Insekten nähern.

DPA

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Ihre Lisa Duhm vom Daily-Team

