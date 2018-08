hier finden Sie die wichtigsten Nachrichten des Tages auf einen Blick, die beliebtesten Geschichten von SPIEGEL+ und Tipps für Ihren Feierabend.

DAS THEMA DES TAGES

Magere Ernte: Welche Bauern und Regionen Hilfe brauchen - und welche nicht

Ein bisschen klingt es wie im Märchen: Zurzeit kann man mit etwas Geschick aus Heu Gold machen - durch die Hitze sind die Preise für das Tierfutter bereits jetzt auf das Doppelte angestiegen. Die betroffenen Landwirte erinnert das Ganze allerdings eher an eine Horrorgeschichte: Im Interview berichtet der Pferdehofbesitzer Götz George von dem Versuch, Futter für seine Tiere zu kaufen - bisher größtenteils erfolglos.

Sind die Forderungen der Bauern nach staatlicher Unterstützung also berechtigt? Im Faktencheck analysiert meine Kollegin Maria Marquardt, wie die Schäden berechnet werden - und wie die Hilfen konkret aussehen könnten.

Heiß bleibt es nach wie vor. Schon am heutigen Montag stiegen die Temperaturen wieder auf bis zu 35 Grad, morgen soll es noch wärmer werden. Fühlt sich so unsere Zukunft an? Dieser Sommer könnte ein Vorgeschmack darauf sein, wie der Klimawandel unser Leben verändert.

Nicht nur Schweine, Kühe und Pferde sind durch die Hitze gefährdet - auch den Fischen wird es zu warm. Eine Tonne toten Fisch haben Schweizer Behörden am Wochenende aus dem Rhein gezogen, in Hamburg waren es an einem Wochenende gar viereinhalb bis fünf Tonnen.

Die Zahl des Tages

142

Zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage bebte auf der indonesischen Ferieninsel Lombok die Erde. Mindestens 142 Menschen starben, und es könnten noch mehr werden: Die Rettungsarbeiten gehen schleppend voran.

REUTERS/ Antara Foto/ Ahmad Subaidi Indonesische Soldaten bergen ein Opfer des Erdbebens in Lombok

NEWS

Was Sie heute wissen müssen

Die bayerischen Behörden haben einen Mann offenbar illegal nach China abgeschoben. Grund dafür sei einem Bericht zufolge ein verloren gegangenes Fax. Von dem Mann gebe es kein Lebenszeichen mehr.

Grund dafür sei einem Bericht zufolge ein verloren gegangenes Fax. Von dem Mann gebe es kein Lebenszeichen mehr. Drei Organisationen wollen noch im August ihre Verfassungsbeschwerde gegen das Staatstrojaner-Gesetz einreichen. Das umstrittene Gesetz war vor einem Jahr in Kraft getreten. Es erlaubt Fahndern Zugriff auf intimste Informationen eines Verdächtigen.

Das umstrittene Gesetz war vor einem Jahr in Kraft getreten. Es erlaubt Fahndern Zugriff auf intimste Informationen eines Verdächtigen. Ein Gericht im Irak hat eine deutsche Staatsbürgerin zu lebenslanger Haft verurteilt. Der Grund: ihre Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat".

Der Grund: ihre Mitgliedschaft in der Terrormiliz "Islamischer Staat". Der frühere Radprofi Jan Ullrich hat nach einem Streit mit dem Schauspieler Til Schweiger und der darauffolgenden Festnahme auf Mallorca private Probleme eingeräumt. Die Trennung von seiner Frau Sara und die Entfernung zu seinen Kindern, die er seit Ostern nicht mehr gesehen habe, habe ihn sehr mitgenommen.

MEINUNG

Die meistdiskutierten Kommentare, Interviews, Essays

"Ich habe abgetrieben. Ich schäme mich nicht." Unsere Autorin wurde als Studentin schwanger - hier spricht sie über ihre Entscheidung für die Abtreibung.

Weltfremd, schrullig, schüchtern: Acht Mathematiker und Mathematikerinnen (gibt's wirklich!) erklären, warum sie gar nicht so anders sind, wie alle immer denken.

Wir brauchen die Wehrpflicht zurück: Seit dem Vorfall zwischen Jan Ullrich und Til Schweiger auf Mallorca ist sich Harald Schmidt der Sache sicher.

DER SPIEGEL Harald Schmidt, Besen

STORIES

Die meistgelesenen Texte bei SPIEGEL+

Im Namen meiner Schwester: Tagelang suchte Andreas Lösche nach seiner Schwester Sophia - da war sie vermutlich längst tot. Jetzt kritisiert er die Arbeit der Polizei.

Wie ernährt sich ein Ernährungsberater? Im Interview gibt Valter Longo Tipps zu Kalorienpausen, gesunden Kohlenhydraten und spricht über das Essen unserer Großeltern.

MEIN ABEND

Die Empfehlung für Ihren Feierabend

Was Sie anschauen sollten: Eigentlich ist Michael Stipe als Sänger der Band R.E.M. bekannt. Dass er auch die Kunst der Fotografie beherrscht, zeigt der Bildband "Volume 1". Wie eine Art Tagebuch dokumentieren die Bilder Stipes Leben - und das von Weggefährten wie Andy Warhol oder Allen Ginsberg.

Worüber Sie rätseln könnten: Ein Löwe lebt in einem riesigen, eingezäunten Wüstenareal. Wie schafft man es, das Tier in einen Käfig zu sperren? Lösen Sie die Lieblingsknobelei des Fields-Medaillen-Gewinners Peter Scholze.

SPIEGEL ONLINE

Ich wünsche Ihnen einen schönen Feierabend.

Herzlich

Ihre Lisa Duhm vom Daily-Team

