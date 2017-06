wie viel Radikalität darf es sein? Um diese Frage wird es gehen, wenn sich heute die Grünen in Berlin zu ihrem Parteitag treffen. Wann soll der letzte Verbrennungsmotor zugelassen werden? Wie lange dürfen Kohlekraftwerke noch rauchen? Der linke Parteiflügel wünscht sich möglichst konkrete Ansagen, die Realos und der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann finden das völlig unnötig.

Kretschmann hat sich gerade privat einen neuen Diesel gekauft. Und was Wahlprogramme angeht, denkt er wie die Kanzlerin: Warum sich Ärger einhandeln, wenn man auch so regieren kann?

Brexit aus Schwäche

Es gibt eine Entschlossenheit, die auf Schwäche gründet. Am kommenden Montag werden die Verhandlungen über den Austritt Großbritanniens aus der EU beginnen, es werden die wohl kompliziertesten Gespräche in der Geschichte der Diplomatie. Die britische Premierministerin Theresa May hätte gut daran getan, sich erst einmal auf der Insel neu zu sortieren. Der Aufstand bei den Tories nach den verlorenen Parlamentswahlen ist noch nicht abgeflaut, und niemand weiß, ob May ihn überlebt. Doch nun will sie zeigen, dass sie noch Herrin der Lage ist. Nur kommt dabei leider die Vernunft unter die Räder.

Toter Indianer, guter Indianer

Ralf Stegner hat in den vergangenen Wochen viele Prügel einstecken müssen. Sein bisweilen übellauniges Gesicht wurde von noch übellaunigeren Genossen zum Symbol der ganzen Misere der SPD erklärt. Nun haben meine Kollegen Marc Hujer und Michael Sauga den stellvertretenden SPD-Chef für den neuen SPIEGEL interviewt. Sie erlebten einen Mann, der sich nicht die Laune verderben lässt. Stegner sagte: "Es ist in der Politik so. Sie werden in ihrem Leben zweimal uneingeschränkt positiv gewürdigt: Wenn sie zurücktreten und wenn sie gestorben sind."

Lernen aus der Geschichte

Kann man aus der Geschichte lernen? Und wenn ja, was? Mit dieser Frage beschäftigt sich das History Forum der Körber-Stiftung heute und morgen auf einer Tagung im Berliner Humboldt Carré. Angesagt haben sich der ehemalige Außenminister Joschka Fischer, Finanzminister Wolfgang Schäuble und Wolfgang Ischinger, der Chef der Münchner Sicherheitskonferenz. Mit ihm und drei Nahost-Experten diskutiert mein Kollege Dietmar Pieper über die Frage, ob der Westfälische Friede von 1648 ein Vorbild für die Befriedung des Nahen Ostens sein könnte. Wenn Sie zuhören möchten: Wir haben einige Freikarten für Sie zur Seite gelegt. Schicken sie einfach eine E-Mail an: spon.assistenz.berlin@spiegel.de

Die jüngsten Meldungen aus der Nacht

Gewinner des Tages...

... ist Frank-Walter Steinmeier. Viele haben schon ganz vergessen, was der ehemalige Außenminister den ganzen Tag so treibt. Zur Erinnerung: Vor vier Monaten wurde Steinmeier zum neuen Staatsoberhaupt gewählt, danach verschwand er. Keine Rede, keine Ermahnung, nicht mal ein Grußwort, das für größere Aufregung gesorgt hätte. Nun endlich die Schlagzeile: Der Personalrat im Präsidialamt ist mit einem großen Knall zurückgetreten. Ihm passt offenbar nicht, dass Steinmeier einige alte Bekannte im Schloss Bellevue untergebracht hat. Das ist irgendwie peinlich. Aber man kann die Sache auch so sehen: Schlechte Nachrichten sind besser als gar keine.

