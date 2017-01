Die Lage am Dienstag Liebe Leserin, lieber Leser,

zwei Tage ist es her, dass die Kölner Polizei das Land mit dem Wort "Nafri" in Aufregung versetzte. Zu dem Einsatz an sich ist das Nötigste gesagt: Was um Himmels Willen ist gegen eine Polizei zu sagen, die auf diejenigen ein Auge wirft, die im vergangenen Jahr den größten Ärger produziert haben? Hätte sie, um der Ausgeglichenheit willen, auch die Personalien von ein paar Müttern mit Kindern aufnehmen sollen?

Allerdings hat sich in Verlautbarungen von Behörden auf Twitter ein merkwürdiger Ton eingeschlichen. Das Wort "Nafri", Ermittlerjargon für "Nordafrikaner" oder "nordafrikanische Straftäter", ist da nur ein Beispiel. Als das Auswärtige Amt vor zwei Tagen seine Bestürzung über den Anschlag in Istanbul zum Ausdruck bringen wollte, endete die Kurznachricht mit einem Emoji, dem eine Träne aus dem Augenwinkel quoll. Das Social-Media-Team der Münchner Polizei sucht gerade einen Grafiker mit "kreativen Ideen". Dabei ist schon jetzt fast jeder Polizeibericht mit einem lustigen Bildchen versehen. Ich verstehe ja, wenn der deutsche Beamte mal flapsig oder emotional sein will. Aber mir wäre wohler zumute, er spräche mit mir genauso nüchtern, wie er hoffentlich seine Arbeit verrichtet.

Minister für Wurstfragen

Kennen Sie Christian Schmidt? Nein? Der Mann sitzt als Minister in der Bundesregierung und kümmert sich dort um so wichtige Fragen wie das Verbot von veganen Currywürsten. Die Gefahr von Soja-Bratlingen, die sich als Wurst tarnen, darf man nicht unterschätzen. Gerade in Zeiten von Fake News. Wer hier nicht den Anfängen wehrt, untergräbt schnell das Vertrauen in die Demokratie. Heute stellt Schmidt seinen Ernährungsreport vor. Ich kann dem Minister für Wurstfragen nur alles Gute wünschen. Denn wer heute auf eine vegane Currywurst reinfällt, wählt morgen aus lauter Frust Frauke Petry zur Kanzlerin.

Lebenszeichen von der FDP

Der Jahresanfang ist Gelegenheit für die Liberalen, wieder einmal ein Lebenszeichen von sich zu geben. Diese Woche versammelt sich die Partei zu ihrem Dreikönigstreffen in Stuttgart. Parteichef Christian Lindner will dort eine "Wutrede" halten, wie er forsch angekündigt hat. Bisher ist Lindner vor allem mit einer wohltemperierten Anständigkeit aufgetreten, die ihn zwar ehrt, aber auch furchtbar unauffällig macht. Wenn es Lindner bei der Wahl im September nicht schafft, die Liberalen wieder in den Bundestag zu führen, dann ist die Partei Geschichte. Es wäre dem Parlament zu wünschen, wenn es wieder ein liberale Stimme bekäme. Selbst wenn sie so dünn ist wie die von Lindner.

... ist António Guterres. Heute bezieht der neue Uno-Generalsekretär sein Büro in New York. In den vergangenen Monaten ist viel geklagt worden über das vergebliche Bemühen der Weltorganisation. Sie konnte den Krieg in Syrien nicht schlichten und sah zuletzt dabei zu, wie Aleppo in ein Schlachthaus verwandelt wurde. Aber ist sie deshalb gescheitert? Die Vereinten Nationen sind immer nur so stark, wie es ihre Mitgliedsländer zulassen. In leichter Abwandelung eines Churchill-Zitats könnte man sagen, dass die Uno die schlechteste aller Weltorganisationen ist. Nur haben wir leider keine bessere.

