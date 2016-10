Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

Sigmar Gabriel ist von seiner Iranreise zurück in Berlin und mit ihm die Frage, wen die SPD gegen Angela Merkel ins Rennen schickt. In der Partei gibt es im Moment niemanden, der Gabriel die Kanzlerkandidatur ernsthaft streitig machen würde, und dennoch zögert der SPD-Chef. Er will nicht zupacken, sondern gebeten werden. Ganz ähnlich verhält es sich mit Frank-Walter Steinmeier. Der Außenminister würde gerne Bundespräsident werden, aber nur, wenn er ganz sicher ist, dass er auch von Merkels CDU gewählt wird. Dabei stünden seine Chancen nicht schlecht, wenn er sich auf das Abenteuer eines dritten Wahlgangs in der Bundesversammlung einließe. Die SPD war mal eine Partei, die die Verhältnisse umstürzen wollte. Im Moment gleicht sie eher dem deutschen Beamtenbund.

Die Brexit-Zeche

Heute endet der Parteitag der britischen Konservativen in Birmingham. Er war für die Bürger der Insel eine kostspielige Angelegenheit. Premierministerin Theresa May ließ zum ersten Mal durchblicken, wie sie sich den Zeitplan für den Austritt Großbritanniens aus der EU vorstellt. Bis Ende März will sie förmlich den Brexit-Antrag in Brüssel stellen. Mays Worte ließen das britische Pfund abstürzen, zwischenzeitlich kostete es nur noch 1,27 Dollar, der niedrigste Wert seit 1985. Eigensinn kann sehr teuer werden. Die Briten werden das spätestens dann merken, wenn sie das nächst Mal dem Nieselregen auf der Insel entfliehen wollen und einen Drink in Miami oder Los Angeles bestellen.

Ende einer Staatsaffäre

Das Landgericht Mainz hat das Ermittlungsverfahren gegen den Satiriker Jan Böhmermann wegen Beleidigung eines ausländischen Staatsoberhauptes eingestellt. "Nach dem Ergebnis der Ermittlungen waren strafbare Handlungen nicht mit der erforderlichen Sicherheit nachzuweisen", erklärte die Leitende Oberstaatsanwältin Andrea Keller. Nun wird es nur wenige Menschen geben, die das Wort "Ziegenficker" als schmeichelhaft empfinden, und der türkische Präsident Erdogan gehört definitiv nicht dazu. Aber es war sein Wunsch, den Rechtsweg zu beschreiten. Nun muss er feststellen, dass die spröde deutsche Justiz einen derben Pennälerreim in ein Kunstwerk zu verwandeln vermag.

Hier die Nachrichten der Nacht:

Verlierer des Tages

... sind die Grünen. Noch vor kurzem sah sich die Partei als Königsmacher: Sie wollten den Nachfolger von Joachim Gauck zumindest mitbestimmen, und die Wahl des neuen Staatsoberhauptes sollte die Ouvertüre bilden für den Einzug der Grünen in die nächste Bundesregierung. Ein Stück Machtwechsel. Nun sieht es so aus, als würden Union und SPD die Präsidentenfrage unter sich klären, und glaubt man den jüngsten Umfragen, reicht es bei der Bundestagswahl nicht für ein schwarz-grünes Bündnis. 2013 hätte es, rein rechnerisch, klappen können. Nur wollten die Grünen damals nicht. Gut möglich, dass sie eine einmalige Chance verpasst haben.

Einen schönen Tag wünscht,

René Pfister