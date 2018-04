seit gestern gilt in Großbritannien eine neue Regel: Die Regierung hat Lebensmittelunternehmen dazu verpflichtet, eine Steuer für stark gezuckerte Getränke abzuführen - viele Hersteller haben als Reaktion darauf bereits den Gehalt des Süßzeugs in Softdrinks verringert. Die Verbraucherorganisation Foodwatch würde sich das auch für Deutschland wünschen. Foodwatch hat das Unternehmen Coca-Cola dafür attackiert, dass es Jugendliche zum Konsum gezuckerter Getränke verleiten wolle. Coca-Cola, so Foodwatch, trage eine entscheidende Mitverantwortung für die Epidemie ernährungsbedingter Erkrankungen wie Übergewicht, Fettleber, Nierenversagen, Erblindungen und Herzinfarkte.

Tatsächlich nehmen manche Kinder jedes Jahr einen Berg an Zucker zu sich, der mehr wiegt als sie selber. Warum passiert das? Weil die Kinder Idioten sind? Oder die Eltern? Weil sie wider besseres Wissen die Softdrinks in sich hineinschütten? Das wäre zu einfach. Noch nie waren die Gesellschaften des Westens so gut informiert über Ernährung. Und mit Softdrinks allein ist das Drama nicht zu erklären. Kinder, Eltern, alle Verbraucher sind einer verantwortungslosen Zuckerlobby ausgeliefert, die absichtlich Verwirrung schafft und überzuckerte Ware als gesund verkauft. Die Nahrungsmittelindustrie setzt drei von vier Produkten Zucker zu. Auf diese Weise verzuckert sie die moderne Ernährung.

Jeder Durchschnittsbürger in Deutschland nimmt jeden Tag etwa 70 Gramm zugesetzten Zucker zu sich. Die Leute decken damit etwa 14 Prozent ihres täglichen Energiebedarfs. Unsere neue Titelgeschichte also: "Süßes Gift, wie die Zuckerlobby uns belügt und verführt."

Das Titelbild dieser Woche haben wir uns gebacken - tatsächlich und im Wortsinn. Eine Konditorei hat eine Torte fabriziert, so groß wie das Heftformat, 12 Zentimeter hoch, mit viel Buttercreme innen und außen, verziert mit Liebesperlen und Zuckerrosen. Ein Food-Fotograf hat Aufnahmen davon gemacht und seine eigenen Kinder eine ganze Woche lang vom Naschen abgehalten. Als die Fotos für das Titelbild im Kasten waren, hat er uns die Torte in die Redaktion gebracht. Und? Möchten Sie wissen, wie sie uns geschmeckt hat? Um ehrlich zu sein - ich selber kann dazu nichts sagen. Es war Donnerstag - unser Produktionstag. Wir alle waren dermaßen in Sorge, dass eine mehrere Tage alte Torte verdorben sein könnte, dass wir sie nicht angerührt haben. Am Abend hörte ich dann aber von einem Kollegen, der es doch gewagt hat. Die Geschmacksrichtung: Vanille-Rote-Beeren-Frischkäse. Das Geschmackserlebnis: fantastisch.

Das politische Porträt ist eine beliebte, aber auch umstrittene journalistische Form. Sollten die Personen des politischen Betriebs wirklich so wichtig sein? Sollte es nicht vor allem oder sogar nur um Inhalte gehen? Wir führen diese Diskussionen in unserer Redaktion ständig, gleichwohl gehört das politische Porträt zu unseren wichtigen Formen. Wir wissen aber, dass politische Prozesse zu komplex sind und jede einzelne Person ihrerseits wiederum zu komplex ist, als dass die Politik als Ganzes durch Einzelpersonen erklärt werden könnte oder umgekehrt Einzelpersonen als Ganzes durch die Politik, die sie machen. Politische Porträts müssen der Komplexität von Politik und Mensch gerecht werden. Dann können sie gut oder sogar hervorragend sein.

Meiner Kollegin Melanie Amann, Korrespondentin im Hauptstadtbüro und zuständig für die AfD, ist ein hervorragendes Porträt des AfD-Politikers Alexander Gauland gelungen. Sie ist der Frage nachgegangen, warum jemand, der in konservativen Kreisen lange Zeit als Intellektueller anerkannt war, den Unsinn auszuhalten imstande ist, den viele seiner Parteikollegen dauernd von sich geben. Eine wichtige Erklärung unter vielen: Gauland wirkt deswegen oft so ungerührt, weil ihn seine eigenen Gefühle oftmals gar nicht erreichen. Seit vielen Jahrzehnten leidet Gauland unter Depressionen.

Wenn Journalisten gute Dokumente ergattern, können sie in die Zukunft blicken. Das geht manchmal wirklich. Einem meiner Kollegen war es vergangene Woche gelungen, den 19-seitigen Haftbefehl gegen den katalanischen Politiker Carles Puigdemont zu bekommen; wir haben darüber berichtet. In den vergangenen Tagen hat mein Kollege Dietmar Hipp, Jurist mit Sitz in Karlsruhe, einen Text vorbereitet, in dem er darlegen wollte, warum es richtig sei, Puigdemont freizulassen. Er war zu diesem Schluss gekommen, nachdem er den Haftbefehl Wort für Wort geprüft hatte. Hipps Text wurde Donnerstag fertig, lag vor - zur selben Stunde ist Puigdemont tatsächlich freigelassen worden. Einige Argumente der Richter waren identisch mit denen, die in Hipps Text standen. Wir haben den Text - aktualisiert um die Freilassung - ins neue Heft genommen.

...ist die achtjährige Layla. Ihre Mutter sitzt wegen Totschlags im Gefängnis. Das Kind besucht sie dort einmal im Monat, bekocht sie, erzählt vom Leben draußen, tröstet sie. Mein Kollege Jonathan Stock erzählt im neuen Heft Laylas Geschichte: Wie ist es, wenn Kinder zu Eltern ihrer Eltern werden.

