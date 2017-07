Die Lage am Montag Liebe Leserin, lieber Leser,

vor sechs Jahren war es die Reaktorkatastrophe von Fukushima, die den Grünen zu einem unerwarteten Wahlerfolg verhalf. Jetzt ist es die Diesel-Affäre, die der bislang im Quotentief versunkenen Ökopartei wie ein Gottesgeschenk vorkommen muss. Heute lädt die grüne Bundestagsfraktion zu einem Runden Tisch nach Berlin, und es ist damit zu rechnen, dass die dilettantisch agierenden Automanager genauso für weiteren Rückenwind sorgen werden wie Verkehrsminister Alexander Dobrindt. Er beschimpft ihre Spitzenpolitiker neuerdings als "rhetorische Neandertaler" und macht sie so erst recht populär. Wäre der Mann Fußballtrainer, würde es heißen: So redet man den Gegner stark.

AP

In Washington wird heute John Kelly als neuer Stabschef der Administration im Weißen Haus vereidigt, jener Elite-Abteilung der US-Regierung also, in der man sich derzeit bevorzugt als "Schwanzlutscher" oder "Schizophrener" verunglimpft. Kelly ist hochdekorierter General der Marines, die im US-Militär als harte Hunde gelten. Vielleicht aber gibt es noch einen anderen Grund, warum Donald Trump von dem Offizier und seiner Truppe beeindruckt ist: Die Marines organisierten einst den Abzug der vom Vietcong umzingelten US-Botschaft in Saigon.

AP

Wer wissen will, wie sich eine linkspopulistische Regierung in eine Diktatur verwandelt, muss nur nach Venezuela schauen. Am Anfang stand eine sozialistische Misswirtschaft, in der Öl billiger war als Mineralwasser. Dann gründete Präsident Nicolás Maduro eine Zensurbehörde zur Unterdrückung schlechter Nachrichten. Und jetzt hat er die Wahl einer handverlesenen Verfassungsversammlung angesetzt, das Ergebnis soll heute bekannt gegeben werden. Trotzdem loben Politiker der deutschen Linkspartei das Regime bis in diese Tage als "Sozialismus im 21. Jahrhundert". Fazit: Sage mir, welche Freunde Du hast, und ich sage Dir, wer Du bist.

DPA

Horst Seehofer hat schon viele Politiker zu Kandidaten für seine Nachfolge ausgerufen mit dem Ziel, den ungeliebten Markus Söder und seine "Schmutzeleien" zu verhindern. Aktuell ist es der bayerische Innenminister Joachim Herrmann, der sich heute in Berlin mit Warnungen vor dem Linksterrorismus beliebt machen soll. Zuvor hatte Seehofer Wirtschaftsministerin Ilse Aigner ins Rennen geschickt. Demnächst, so hat es der CSU-Chef bereits angekündigt, soll auch Karl-Theodor zu Guttenberg noch einmal als Söder-Verhinderer getestet werden. Seehofers Problem ist nur: Wer zu viele Kandidaten aufs Karussell setzt, darf sich nicht wundern, wenn sie abgeworfen werden.

... ist Richard Wagner. Die Musik des vermeintlich deutschesten aller deutschen Komponisten lockt nun schon seit Jahren Kanzlerin Angela Merkel nach Bayreuth. Vergangene Woche lauschte sie den "Meistersingern von Nürnberg", die heute zum zweiten Mal aufgeführt werden. Nun stellt sich die Frage, ob ihre Wagner-Vorliebe vielleicht mit den Schwierigkeiten zusammenhängt, die ihr der nationalkonservative polnische Parteichef Jaroslaw Kaczynski bereitet. Darauf deutet jedenfalls ein Satz des US-Filmregisseurs Woody Allen hin, der schon vor Jahren zu der Einsicht gelangte: "Ich kann nicht so viel Musik von Wagner hören. Ich hätte sonst den Drang, Polen zu erobern."

