ein Land wartet auf ein Verbot, die einen freudig, die anderen bangend. Heute verkündet das Bundesverwaltungsgericht, ob Autos mit Diesel zum Teil aus Innenstädten verbannt werden, weil Deutschland gegen EU-Grenzwerte bei Stickoxid verstößt (Antworten auf die wichtigsten Fragen zu der Entscheidung können Sie hier nachlesen).

In freiheitlichen Gesellschaften sind Verbotsdebatten oft Anzeichen von Überfressungen, echten oder sinnbildlichen. Man hat die Freiheiten genossen, bis die Kosten überhandnahmen, die Gesundheit zu sehr leidet, bis hin zum Tod. So war es beim Rauchverbot, bei der Debatte um fleischlose Tage, so ist es beim Diesel. Wir haben die freie Fahrt für freie Bürger maßlos genossen, wollten und wollen möglichst billig und bequem fahren, rein in die Städte, raus aus den Städten.

Ein Verbot wäre einerseits ungerecht, weil die Industrie ihre Kunden betrogen hat. Andererseits sind wir deutschen Autofanatiker ohne Verbot nicht zu stoppen.

Deutsche Polterer

DPA

Auch das Bundesverfassungsgericht verkündet heute ein Urteil. Es geht um eine Pressemitteilung auf der Internetseite des Bundesbildungsministeriums im November 2015. Ministerin Johanna Wanka forderte dort eine "Rote Karte für die AfD". Die Partei klagte dagegen. Wanka habe ihr Ministerium für eine parteipolitische Aussage missbraucht. Die Chancen stehen wohl nicht allzu schlecht, dass die AfD recht bekommt.

Das passt zu der Debatte, wie man mit der Partei umgehen soll. Ignorieren? Aggressiv kritisieren? Lösung eins überließe den Rechtsextremen das Feld und ließe die Geschmähten, infam Beleidigten ("Kameltreiber") im Stich. Lösung zwei macht kleine Politiker viel zu groß, vor allem wenn man sie in die Nähe der Nazis rückt, die ziemlich großen Einfluss auf den Verlauf der Weltgeschichte hatten.

Hier bestätigt sich ein alter Mangel. Die Deutschen sind Polterer, ob von links oder von rechts. Es fehlt ihnen das Vermögen zur feinen Spitze, zur eleganten Ironie, die den Gegner bloßstellt, ohne ihn zu vergrößern.

Verschmutzung ist nicht gleich Verschmutzung

DPA

Als ich gelesen hatte, dass heute die Petition "Stoppt die Gülleverschmutzung" an Bundesumweltministerin Barbara Hendricks übergeben wird, überlegte ich lange, was so schmutzig ist, dass es sogar Gülle verschmutzen kann, wo doch Gülle der Inbegriff des Schmutzes ist. Mir fiel nichts ein. Nach etwas Lektüre im Internet kam ich dahinter, dass die Initiative "Stoppt die Gülleverschmutzung" nicht die Gülle vor Verschmutzung schützen will, sondern Wasser durch die Verschmutzung mit Gülle. Andererseits ist Wasserverschmutzung, wenn ich das richtig sehe, nicht die Verschmutzung durch Wasser, sondern des Wassers, häufig eben durch Gülle. Irgendwas stimmt da nicht. Was ich aber verstehe, ist, dass Verschmutzung paradoxerweise ein attraktives, irgendwie schönes Wort ist, dessen man sich gerne bedient.

Bis zum Platzen

AFP

Etwas überrascht nahm ich zur Kenntnis, dass der Präsident der EU-Kommission, Jean-Claude Juncker, heute Montenegro besuchen wird, weil das Land ein Kandidat ist für die Europäische Union. 2025 soll es Mitglied werden können.

Politik hat hier Zwangscharakter, man macht einfach immer weiter, obwohl sich in den letzten Jahren gezeigt hat, dass die Union zu groß ist, zu divers, Nord gegen Süd, Ost gegen West, liberale Demokratien gegen ein Land wie Ungarn, das fast schon autoritär regiert wird. Warum nicht einmal innehalten, sammeln, reformieren, vertiefen? Oder will man auch noch Weißrussland einsammeln?

Verliererin des Tages...

AFP

... ist auf jeden Fall Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Parteitag der CDU hat sie mit 98,9 Prozent zur Generalsekretärin gewählt. Das ist eindeutig weniger als die 100 Prozent, die einst Martin Schulz von der SPD bekam. Und diese Zahl hat ihn nicht vor einem äußerst traurigen Schicksal bewahrt. Was wird dann erst aus Kramp-Karrenbauer?

Roberto Saviano in Hamburg

Getty Images

Einen spannenden Termin gibt es am 6. März um 19 Uhr im SPIEGEL-Haus an der Ericusspitze 1 in Hamburg. Mein Kollege Volker Weidermann spricht mit dem italienischen Autor Roberto Saviano, der seit seinen Enthüllungen über die Camorra versteckt leben muss. Nun erscheint sein Roman "Der Clan der Kinder".

Wir verlosen dreimal zwei Karten an die Leser der Lage, also an Sie. Schreiben Sie einfach eine Mail an info@spiegelgruppe-veranstaltungen.de. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie hier.

Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag,

Ihr Dirk Kurbjuweit