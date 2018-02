alle gehen davon aus, dass Annegret Kramp-Karrenbauer Nachfolgerin von Angela Merkel werden soll. Doch ob der Plan der Kanzlerin, die heute im Bundestag über Europa redet, auch aufgeht? Schließlich gibt es noch mehr Unions-Größen, die sich Hoffnung machen, Chef anstelle der Chefin zu werden.

Daniel Günther zum Beispiel, der in Schleswig-Holstein eine Jamaika-Koalition führt, die Merkel in Berlin nicht zustande brachte. Oder Jens Spahn, der Vormann der Konservativen. Oder Armin Laschet, der sich in Interviews neuerdings wortreich über das Erbe Konrad Adenauers verbreitet. Sie alle können sich auf meinen Kollegen Ralf Neukirch berufen, der als langjähriger CDU-Berichterstatter weiß: "Wer Merkels Nachfolger wird, entscheidet nicht sie, sondern die Partei."

Der Diesel und die Moral

DPA

Heute urteilt das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig darüber, ob Dieselautos aus besonders stickoxidbelasteten Innenstädten wie Stuttgart oder Düsseldorf verbannt werden können (die Antworten auf die wichtigsten Fragen zum Thema können Sie hier lesen). Ginge es nach Anstand und Moral, dürften die Autokonzerne kaum auf Milde hoffen. Schließlich haben sie ihre Kunden nach Strich und Faden betrogen. Erst brachten sie Fahrzeuge auf den Markt, die im Straßenverkehr die versprochenen Grenzwerte nicht einhielten. Dann behaupteten sie, ihre Autos könnten nicht nachgerüstet werden - obwohl unabhängige Experten inzwischen das Gegenteil sagen. Wie heißt es im Volksmund? "Wer einmal lügt, dem glaubt man nicht."

Hol mir mal 'ne Flasche Bier

Getty Images

Die Olympischen Winterspiele in Pyeongchang sind heute in ihren viertletzten Tag gegangen, und endlich hat die "New York Times" herausgefunden, worin das Geheimnis der deutschen Medaillenerfolge liegt: Bier. Weil die Sportler aus der Bundesrepublik angeblich Unmengen des besonders nährstoffreichen Gerstensaftes in sich hineinschütten, so behauptet die Zeitung, seien sie gerade in Ausdauersportarten überlegen.

Bevor nun alle Lage-Leser ihre Smartphones zur Seite legen und zur nächsten Kneipe rennen, sei hinzugefügt: Es geht um Bier in seiner alkoholfreien Variante.

Was der Preis verrät

REUTERS

Ganz Berlin rätselt, wie die Liste der CDU-Minister aussieht, die Angela Merkel am Wochenende vorstellen will. Nur das Fachmagazin "Energie und Management" ist offenbar schon unterrichtet. Das jedenfalls geht aus der Einladung zum "Energiemanager des Jahres" hervor, einer Preisverleihung, die das Blatt gemeinsam mit zwei weiteren Organisatoren ausrichtet. Als Laudator nämlich sei "der designierte Bundesminister für Wirtschaft und Energie" vorgesehen, heißt es im Programm. Und auch sein Name wird schon verraten: "Dr. Peter Altmaier."

Gewinner des Tages...

DPA

... ist Christian Wulff. Der ehemalige Bundespräsident, der über dubiose Hauskredite und Urlaubsreisen stürzte, kann auf ein Stück Rehabilitierung hoffen: in Form einer Marmorbüste, die Amtsinhaber Frank-Walter Steinmeier heute im Schloss Bellevue enthüllt. Wie groß Wulffs Freude ausfallen wird, ist angesichts der eher zurückhaltenden Kommentare seiner Vorgänger allerdings fraglich. Der Künstler habe sich "viel Mühe gegeben", sagte etwa Roman Herzog, als er sein steinernes Abbild erstmals zu Gesicht bekam. Und Christina Rau, die für ihren verstorbenen Ehemann Johannes am Festakt teilnahm, zitierte einen Bibelvers: "Fürchtet Euch nicht! Ich bin es!"

