Die Lage am Mittwoch Liebe Leserin, lieber Leser,

Die Lage am Mittwoch

heute treffen sich die Vertreter von Bundes- und Landesregierungen sowie der Autoindustrie zum Diesel-Gipfel in Berlin. Von aufwendigen Nachrüstungen ist inzwischen nicht mehr die Rede. Stattdessen haben Politik und Konzerne beschlossen, das Problem mit einem Software-Update, einer Abwrackprämie und einem Förderfonds für innovative Verkehrskonzepte in den Griff zu bekommen.

Umweltexperten zweifeln, ob das reicht, doch zugleich warnen zahlreiche Christ- und Sozialdemokraten sowie Gewerkschaftsfunktionäre vor zu viel Diesel-Kritik. Fazit: Das Motorenkartell umfasst offenbar nicht nur Manager der Autoindustrie.

Tierischer Wahlkampf

Schon der verstorbene Altkanzler Helmut Kohl wusste, wie viel Sympathiepunkte es bringen kann, sich in den Sommerferien mit einem Katzen- oder Hundebaby fotografieren zu lassen. Kein Wunder, dass es auch in diesem Jahr wieder einen unerklärten Wettbewerb um das putzigste Tierbild gibt. Umweltministerin Barbara Hendricks füttert einen niedlichen Fischotter - okay. Der niedersächsische Innenminister Boris Pistorius lässt Diensthunde vorführen - auch gut. Bloß: Wer kann erklären, warum sich der Kieler Umwelt-Ressortchef Robert Habeck ausgerechnet bei der Eröffnung der Muschelsaison ablichten lässt?

Der Kuka-Aufschwung

Als der chinesische Midea-Konzern im vergangenen Jahr den bayerischen Roboterhersteller Kuka übernahm, waren die Sorgen groß, dass die Firma ausgeweidet werden könnte. Nun haben die neuen Eigentürmer aus dem Fernen Osten ein 100 Millionen Euro schweres Investitionsprogramm für den Standort Augsburg angekündigt. Wenn Kuka heute seine jüngste Quartalsbilanz vorlegt, wäre es deshalb vielleicht an der Zeit, ein paar Vorurteile über ausländische Investoren abzubauen und sich lieber an das alte chinesische Sprichwort zu erinnern: "Solange du dem anderen sein Anderssein nicht verzeihen kannst, bist du noch weit ab vom Weg zur Weisheit."

Okerflut statt Oderflut

Genau 15 Jahre ist es her, dass sich SPD-Kanzler Gerhard Schröder während der Oderflut die Gummistiefel anzog und im Wahlkampf seinen bis dahin führenden Herausforderer Edmund Stoiber abhängte. Weil Kanzlerin Angela Merkel derzeit in Südtirol wandert, leitet heute Vizekanzler Sigmar Gabriel die Kabinettsitzung - und manche Genossen werden sich fragen, ob sie nicht doch besser ihn zum Kanzlerkandidaten hätten machen sollen. Schließlich sind in seiner Heimat rund um Goslar gerade Harzflüsschen wie die Oker über die Ufer getreten. Gabriel beim Stapeln von Sandsäcken und dem Ruf "Okerflut statt Oderflut": Hätte vielleicht das die Wende im Wahlkampf bringen können?

Gewinner des Tages...

... ist Prinz Philip. Der 96 Jahre alte Gemahl der britischen Königin gilt als Manager des Windsor-Konzerns und ist berüchtigt für seine politisch unkorrekten Sprüche. Er hat australische Aborigines gefragt, ob sie immer noch mit Speeren werfen und Helmut Kohl mit den Worten begrüßt: "Guten Tag, Herr Reichskanzler". Heute hat er seinen letzten offiziellen Arbeitstag bei einer Militärparade vor dem Buckingham-Palast, doch heißt es zugleich, er werde die Queen gelegentlich weiter auf Terminen begleiten. Merke: Ein Royal geht nicht in Rente, er nimmt höchstens Altersteilzeit in Anspruch.

